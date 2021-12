Musiikkialan Emma-palkinnot jaetaan 5. helmikuuta.

Suomalaisen musiikkialan vuoden suurimman palkintotapahtuman Emma-gaalan ehdokkaat on julkistettu. Eniten ehdokkuuksia saivat Ellinoora, Gasellit, Haloo Helsinki! ja Viivi, joista kukin on ehdolla viidessä kategoriassa.

Ellinoora esiintyi viime heinäkuussa Tampereella Tammerfestissa. Laulajan kolmas albumi, Viimeinen romantikko, julkaistiin syyskuussa.

Ellinooran Viimeinen romantikko, Gasellien Zen ja Haloo Helsingin Älä pelkää elämää ovat ehdolla vuoden albumiksi. Niiden lisäksi albumikategoriassa ovat ehdolla Erika Vikmanin nimikkoalbumi, Hassan Maikalin Betonitarha ja Kuben Gasoo ei breikkei.

Helsingin Oulunkylästä lähtöisin oleva Gasellit-nelikko on noussut pienen porukan fanituksen kohteesta yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä.

Vastaavasti vuoden biisiksi ovat ehdolla Ellinooran Dinosauruksii, Haloo Helsingin Piilotan mun kyyneleet ja Viivin USA. Niiden lisäksi biisikategoriassa ehdolla ovat Blind Channelin Dark Side, Cledoksen, Iben ja Avaragekidluken yhdessä ruotsalaisen A36:n kanssa tekemä Samma Gamla Vanliga Remix ja Portion Boysin Vauhti kiihtyy.

Joroisista kotoisin oleva Viivi osallistui vuonna 2013 menestyksekkäästi The Voice Kids -ohjelmaan. Nykyään hän tekee omaa musiikkia Joonas Kerosen ja Lauri Halavaaran kanssa.

Emma-gaalassa luovuttiin viime vuonna erillisistä vuoden mies- ja naisartistipalkinnoista. Vuoden artistiksi ovat tänä vuonna ehdolla Ellinoora, Erika Vikman, Kaija Koo, Keko Salata, Kube ja Yona. Vuoden yhtyeeksi ovat ehdolla Blind Channel, Gasellit, Haloo Helsinki, Stam1na, Ursus Factory ja Vesterinen yhtyeineen.

Haloo Helsinki julkaisi syyskuussa 2021 uusimman levynsä Älä pelkää elämää.

Emma-gaala järjestetään tämänhetkisen tiedon mukaan liveyleisön edessä Hartwall-areenalla lauantaina 5. helmikuuta 2022. Tapahtuman juontaa Heikki Paasonen, ja se esitetään televisiossa Nelosella.

Ensi vuoden Emma-gaala on järjestyksessään kaikkien aikojen 36:s.

Helsingin Sanomat ja Emma-gaalan esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Vuoden 2021 Emma-ehdokkaat

Vuoden etnoalbumi

Ánnámáret: Nieguid duovdagat

Celenka: Villoi Varsa

Désirée Saarela & Triskel: Brandliljor och Eldsjälar

Ilkka Heinonen Trio: Lohtu

Suistamon Sähkö: Varokaa! Hengenvaara

Kriitikoiden valinta

Arppa: Kinovalon alla

Linda Fredriksson: Juniper

Lyyti: Toiveet ja helyt

Sepikka: En kestä kylmää lailla ahvenen

Sexmane: Väärinymmärretty

Yona: Uni johon herään

Vuoden lastenmusiikkialbumi

Fröbelin Palikat: Lits, Läts

Naattiorkesteri: Voihan Naatti!

Robin Hund & Hans glada orkester: Dit och tillbax

Eri esittäjiä: Laulavat tiedekysymykset

Eri esittäjiä: Muumiperhe laulaa, OHOI!

Vuoden metalli

Beast In Black: Dark Connection

Bloodred Hourglass: Your Highness

Bodom After Midnight: Paint the Sky with Blood

Hooded Menace: The Tritonus BellSeason of Mist

Korpiklaani: Jylhä

Vuoden tuottaja

Joonas Angeria

Mikko Koivunen

Rollot

Samuli Sirviö

Teemu Javanainen (Heviteemu)

Vuoden jazzalbumi

Artturi Rönkä & Daniel Sommer: Varo

Elifantree: Hachi

Kari Ikonen: Impressions, Improvisations & Compositions

Linda Fredriksson: Juniper

Tomi Nikku: Light & Shade

Vuoden klassisen musiikin albumi

Helsingin kamarikuoro, kapellimestarina Nils Schweckendiek, Alex Freeman. Alex Freeman Requiem: Under the Arching Heavens

Anu Komsi & Pia Värri (säveltäjä Kaija Saariaho): Sumun läpi. Anu Komsi (laulu), Pia Värri (piano)

Helsingin kaupunginorkesteri, kapellimestarina Susanna Mälkki. Béla Bartók: Konsertto orkesterille; Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille sekä celestalle

Kamus-kvartetti: Itämerelle. Terhi Paldanius (viulu), Jukka Untamala (viulu), Jussi Tuhkanen (alttoviulu), Petja Kainulainen (sello)

Sauli Zinovjev, Harri Kuusijärvi & Markus Hohti: Sospirando 2 ”Folio”. Sauli Zinovjev (sävellys), Harri Kuusijärvi (harmonikka & live-elektroniikka), Markus Hohti (sello & live-elektroniikka)

Vuoden musiikkivideo

Axel Thesleff: 2 Down (Official Music Video). Ohjaaja: Joni Helminen

Gasellit: Tilanne pääl. Ohjaaja: Kaverikarim

Mikael Gabriel: Tokio. Ohjaaja: Kaverikarim

Suistamon Sähkö: Kutsu. Ohjaajat: Justus Kantakoski, Mortti Saarnia

Viivi: Hyväuskoinen. Ohjaaja: Sam Farage

Yeboyah: Kredi (feat. NCO). Ohjaaja: Kimi Issakainen

Vuoden iskelmä

Irina: Haluun olla yksin

Kaija Koo: Taipumaton

Ressu Redford: Hölmö sydän

Vesterinen yhtyeineen: Meissä asuu elämä

Yona: Uni johon herään

Vuoden pop

Ellinoora: Viimeinen romantikko

Erika Vikman: Erika Vikman

Haloo Helsinki!: Älä pelkää elämää

Mikael Gabriel: Elonmerkki

Viivi: USA / Lääke / Hyväuskoinen

Vilma Alina: True Crime

Vuoden rock

Arppa: Kinovalon alla

Blind Channel: Dark Side /Balboa / We Are No Saints

Jesse Markin: Noir

Litku Klemetti: Kukkia muovipussissa

Sami Yaffa: The Innermost Journey to Your Outermost Mind

Ursus Factory: Onnellinen sukupolvi

Vuoden rap/ R&B

Etta: Tyttö

Gasellit: Zen

Hassan Maikal: Betonitarha

Kube: Gasoo ei breikkei

Sexmane: Väärinymmärretty

Yeboyah: Perhosefekti

Vuoden albumi

Ellinoora: Viimeinen romantikko

Erika Vikman: Erika Vikman

Gasellit: Zen

Haloo Helsinki!: Älä pelkää elämää

Hassan Maikal: Betonitarha

Kube: Gasoo ei breikkei

Vuoden yhtye

Blind Channel: Dark Side/ Balboa / We Are No Saints

Gasellit: Zen

Haloo Helsinki!: Älä pelkää elämää

Stam1na: Novus Ordo Mundi

Ursus Factory: Onnellinen sukupolvi

Vesterinen yhtyeineen: Meissä asuu elämä

Vuoden artisti

Ellinoora: Viimeinen romantikko

Erika Vikman: Erika Vikman

Kaija Koo: Taipumaton

Keko Salata: Asioilla on tapana järjestyä

Kube: Gasoo ei breikkei

Yona: Uni johon herään

Vuoden biisi

Blind Channel: Dark Side

Cledos/ibe/Averagekidluke /A36: Samma gamla vanliga - Remix

Ellinoora: Dinosauruksii

Haloo Helsinki!: Piilotan mun kyyneleet

Portion Boys: Vauhti kiihtyy (feat. Matti ja Teppo)

Viivi: USA

Vuoden tulokas

Arppa: Kinovalon alla

Hassan Maikal: Betonitarha

Pyrythekid: KID 2

Sexmane: Väärinymmärretty

Viivi: USA / Lääke / Hyväuskoinen