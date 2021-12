Jarin ja Karin piti bongata Hurjaluodon majakka nopeasti ennen joulua, mutta he saavat huomata, että saaristossa kaikki on merestä kiinni.

Kari Hietalahti (edessä, vas.) on Jari ja Jukka Rasila on Kari. Seikkailukertomuksessa näyttelevät myös Eero Herranen (vas.), Riku Nieminen, Minna Liang-Sormunen, Riitta Havukainen ja Jarkko Tiainen.

Jari ja Kari ovat taas liikkeellä! Vuonna 2019 Kari Hietalahden ja Jukka Rasilan näyttelemät kaverukset kiertelivät Suomea kesälomamatkalla, ja nyt kesä ja syksy on mennyt majakoita bongaten. Juuri ennen joulua on tarkoitus nähdä vielä 24. kohde, Hurjaluodon majakka.

Majakassa pyörittää majataloa napakka Sandra Kokki (Riitta Havukainen), joka komentaa ”jampparit” välittömästi keittiöön kuorimaan perunoita. Jarin ja Karin on tarkoitus viipyä vain yksi yö, mutta myrsky sekoittaa suunnitelmat.

Jari ja Kari on yksi niitä lastenohjelmia, jota aikuinenkin jää tilaisuuden tullen katsomaan tiiviisti. Jarin ja Karin keskinäiseen dialogiin perustuva huumori on tässä kolmiosaisessa tarinassa ennallaan, eli hauskaa. Lisäksi uusilla hahmoilla, kuten Riku Niemisen taiteilija Roger (lausutaan Rozäär) Angervolla on repliikkejä, joita lapset toistelevat vielä seuraavanakin päivänä. ”Ma pyörryn!”

Tuuheaviiksistä, huonomuistista Jaria ja hyvämuistista, napakoita toteamuksia käyttävää Karia kehuttiin ensimmäisen tuotantokauden aikaan muun muassa ”yksilöllisyyden lähettiläiksi”, mutta se, että Jukka Rasilan näyttelemä Kari on ehkä kehitysvammainen, on aiheuttanut katsojissa myös loukkaantuneita reaktioita.

Jarin ja Karin joulutarina, TV2 ti, ke ja to noin klo 8.45 sekä Yle Areena.

