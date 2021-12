Unohtumattomaksi illaksi nimetty Vain elämää -konsertti oli konsertin sijaan tv-ohjelman nauhoitus, jossa nähtiin miellyttäviä musiikkiesityksiä.

Pop

Vain elämää: Unohtumaton ilta -konsertti Turun Logomossa 19. joulukuuta. Esiintymässä Samuli Edelmann, Samu Haber, Mariska ja Ellinoora.

Vuonna 2009 Hollannissa kehitettiin tv-ohjelma De beste zangers van Nederland, suomeksi käännettynä ”Alankomaiden parhaat laulajat”. Vuonna 2012 siitä nähtiin ensimmäinen tuotantokausi Suomessa. Nimi oli tietenkin Vain elämää.

Kun katsoo ensimmäisten kausien jaksoja, huomaa, kuinka paljon pienemmin kaikki aluksi tehtiin.

Nyt kaikkea on enemmän. On tullut artistivieraita, kuvauksia Espanjassa ja niin sanottuja ”All Stars” -kausia. Puhumattakaan joulujaksoista ja muista spesiaaleista.

Ohjelman kanssa samaan tahtiin ovat kasvaneet Vain elämää -konsertit. Tänä syksynä julkaistussa, Jouni K. Kemppaisen kirjoittamassa Kaija Koon elämäkerrassa Taipumaton (Otava) kerrotaan, miten ensimmäisen Vain elämää -kauden kuvaamisen jälkeen tuotantoyhtiö ei ollut ollenkaan kiinnostunut järjestämään ohjelman ympärille rakennettua konserttia. Ei, vaikka ensimmäisellä kaudella mukana olleet Kaija Koo, Jare Tiihonen ja Jari Sillanpää yrittivät vakuuttaa heitä sen kannattavuudesta. Lopulta konsertti päätettiin tehdä, mutta Hartwall-areenan sijaan jouduttiin tyytymään pienempään Espoon Barona-areenaan.

Seuraavina vuosina Vain elämää -konserteista muodostui vakituinen osa ohjelmapalettia. Parhaimmillaan niitä järjestettiin Hartwall-areenalla useampia peräkkäisinä iltoina.

Mariska, Samuli Edelmann, Ellinoora ja Samu Haber esiintyivät Sami Kurosen (keskellä) juontamassa tv-sarjan jaksossa, joka oli naamioitu konsertiksi.

Tämän vuoden joulukuussa Vain elämää -konseptin rajoja venytettiin Turun Logomo-konserttiareenalla.

Syksyllä Nelonen tiedotti, että Logomossa järjestetään Vain elämää: Unohtumaton ilta -niminen konserttisarja, joka kattaa kuusi peräkkäisinä iltoina järjestettävää viihdeshow’ta.

Tiedotteesta oli vaikea saada tarkkaa käsitystä siitä, mitä konserteissa todella olisi luvassa. Lavalle nousisi neljä aikaisemmilta Vain elämää -kausilta tuttua artistia. Kokoonpano olisi eri joka ilta. Artistit esittäisivät Vain elämää -kappaleita, minkä lisäksi he keskustelisivat pöydän ääressä ”urastaan, musiikistaan ja kokemuksistaan” samalla tavalla kuin aiemmin Satulinnan pöydässä. Nelonen esittäisi konsertit keväällä televisiossa.

Täysin selväksi ei käynyt esimerkiksi se, kuultaisiinko konserteissa uusia kappaleita vai pelkästään artistien vanhoja Vain elämää -hittejä.

Logomon yleisö oli äänekkäästi mukana koko illan ajan.

Arvosteluiltana isoon pyöreään pöytään oli katettu tarjoilut, jotka kalpenivat hieman Satulinnan antimista: vettä ja kahvia. Niitä nauttimaan istuivat Samuli Edelmann, Samu Haber, Mariska ja Ellinoora.

Ja Sami Kuronen.

Artistit eivät kohdanneet toisiaan keskenään, vaan koko illan ajan keskustelua johdattamassa, tapahtumia juontamassa ja haastattelukysymyksiä heittämässä oli Nelosen luotto-tv-kasvo.

Nopeasti kävi ilmi, että Logomossa järjestetty ilta oli ensisijaisesti tv-sarjan kuvaus ja vain toissijaisesti itsenäinen konsertti.

Tarvitaan kokenut juontaja pitämään kasassa tällaista kokonaisuutta. Samalla kuitenkin Kurosen läsnäolo vei koko Vain elämää -taiasta pois varsin paljon.

Luultavasti illoista saa paljon enemmän irti tv:stä katsomalla kuin paikan päällä istumalla.

Ilta aloitettiin sillä, että artistit juttelivat Vain elämää -kokemuksistaan niin yleisellä tasolla, että on vaikea keksiä, mitä iloa niiden kuuleminen toi kenellekään. Sen jälkeen kukin kertoi, mitkä kaksi entuudestaan tuttua kappaletta he esittävät.

Samuli Edelmannin ja Ellinooran väliset kohtaamiset olivat illan parasta antia.

Konsertin, tai siis tv-nauhoituksen, suurin ongelma oli sen kesto. Kolmetuntiseksi ilmoitettu kokonaisuus venyi väliajan kanssa lähes nelituntiseksi.

Kestossa sinänsä ei ole mitään pahaa, jos sisältö on koko ajan kiinnostavaa, mutta niin ei ollut. Alku oli varsinkin hyvin kankeaa.

Illan toisella puoliskolla katsojille tarjoiltiin muun muassa videoinserttejä siitä, millaisia vaikutuksia Vain elämää -ohjelmalla on ollut tavallisten ihmisten elämiin. Tuntui siltä kuin olisi joutunut yhtäkkiä Vain elämää -konsertin sijaan SuomiLOVE-ohjelman yleisöön.

Sinänsä tarinat ovat ihan kiinnostavia, mutta olisiko nekin voitu säästää pelkästään tv-jaksoissa esitettäväksi? Olisin myös pärjännyt ilman videoklippiä, jossa kerrottiin, miten jännittävää Vain elämää -esiintyminen on artisteille.

Onneksi konsertin toisella puoliskolla artistinelikko alkoi lämmetä kunnolla ja kertoi pöydän ääressä muutamia kiinnostavia tarinoita elämänsä varrelta.

Mielenkiintoisimman anekdootin tarjoili Samu Haber, joka paljasti esiintyneensä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkupuolella Mariskan kanssa yhdessä Pori Jazzeilla tämän kitaristina, vaikka oli vasta aivan aloitteleva muusikko. Keikalle hän oli päässyt, koska oli ”hengaillut” Mariskan taustatanssijoiden kanssa ja valehdellut näille olevansa taitava kitaristi.

Unohtumattomaksi lukemattomia kertoja show’n aikana julistettu ilta päättyi puhelinten taskulampuilla maalailtuun valomereen.

Illan parasta antia olivat tietenkin itse kappaleet. Niitä olisi kuullut mielellään enemmänkin. Suurin osa tulkinnoista oli odotettuja, hyvin toteutettuja ja komealta kuulostavia. Suurimman vaikutuksen teki Samuli Edelmann, joka selvästi oli odottanut, että pääsee revittelemään tulkitessaan Teit meistä kauniin ja Väliaikaista -klassikot.

Tuttuja biisejä kiinnostavampaa oli se, että kukin artisti oli tehnyt yhden kokonaan uuden kappaleen jonkun toisen saman pöydän äärellä istuvan artistin kappaleista.

Kun artistit pääsivät esittämään uusia kappaleitaan, show lähti kunnolla käyntiin. Ellinooran klubimusiikkityylinen tulkinta Samuli Edelmannin Kaikki tahtoo -kappaleesta voi hyvinkin olla tuleva hitti. Samu Haberin versio Mariskan alku-uran Keinu-kappaleesta oli taustatarinan ansiosta kiinnostava vaikkei kappaleena erityisen mieleenpainuva. Samuli Edelmannin herkkä tulkinta Ellinooran Dinosauruksii-biisistä oli kaikessa hyvässä niin klassinen Vain elämää -tulkinta kuin voi olla.

Silti illan suurin tähti oli Mariska. Viime vuonna nähdyllä kaudella rutkasti uusia faneja kerännyt laulaja osoitti jälleen hillitöntä luovuutta palaamalla juurilleen ja esittämällä vanhojen punkbändikavereidensa kanssa hervottoman tulkinnan Sunrise Avenuen ensimmäisestä singlestä All Because of You. Esitystä katsoessa ei voinut olla nauramatta: oli niin upeaa nähdä punkkareita yhdessä Mariskan kanssa riepottelemassa Sunrise Avenuen pop-kappaletta. Tässä oltiin jonkin uuden ja aidosti kiinnostavan äärellä.

Lopulta Vain elämää: Unohtumaton ilta onnistui siis olemaan lähimpänä unohtumattomuutta juuri sillä hetkellä, kun siinä oli kaikkein vähiten tv-tuotannon tuomaa väkinäistä pyrkimystä unohtumattomuuteen.

