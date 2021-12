Muusikko korosti radiohaastattelussa, että ilman rokotusta hänen olisi käynyt huonosti.

Maailman tärkeimpiin poptähtiin kuuluva Billie Eilish on paljastanut, että hän sairasti koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin loppukesästä. Eilish kertoi asiasta Howard Sternin radio-ohjelmassa maanantaina.

Eilishin mukaan hän sairastui viruksen vuoksi elokuussa ja sairasti kaikkiaan kaksi kuukautta. Eikä hän ole tervehtynyt vieläkään, vaan kärsii yhä sivuoireista.

Eilish sairastui, vaikka hänet oli rokotettu. Hän kuitenkin korosti haastattelussa, että juuri se pelasti hänet.

”Haluan tehdä selväksi, että olen kunnossa rokotuksen vuoksi”, hän sanoi. ”Olen sitä mieltä, että jos minua ei olisi rokotettu, olisin kuollut. Sillä tauti oli paha.”

Muusikko tarkensi vielä, että tauti ei ollut vain paha, vaan se oli ”järkyttävä”.

Eilishin mielestä rokotus pelasti myös kaikki hänen läheisensä taudilta: sekä hänen veljensä ja musiikillisen työparinsa Finneas O’Connellin että vanhempansa ja ystävänsä.

Haastattelussa O’Connell istui Eilishin vieressä ja vahvisti tämän kertomuksen.

Teini-ikäisestä yhdysvaltalaislaulajasta Billie Eilishistä tuli nopeassa ajassa maailman kuumin pop- ja nuorisoikoni kaksi vuotta sitten.

Hän saavutti heti valtaisan idoliaseman, ja voitti sen jatkoksi seitsemän Grammya. Seuraavaksi hän sai esitettäväkseen James Bond -elokuvan tunnussävelmä. No Time To Die sai ensi-iltansa viimein tänä syksynä.

Äskettäin Eilish sai seitsemän Grammy-ehdokkuutta vuoden 2022 gaalaan. Hänen Happier Than Ever -levynsä on ehdolla muun muassa vuoden levyksi, samanniminen kappale taas on ehdolla vuoden kappaleeksi.

Billie Eilish täyttää 20 vuotta tämän viikon lauantaina.