Suomalaisessa rockmusiikissa oli kaksi ainutlaatuista Aikka Hakalaa, ja molemmat kuolivat tänä vuonna.

SuomaLAisen populaarimusiikin pitkäaikainen luottorumpali Aimo ”Aikka” Hakala kuoli 14. joulukuuta 75-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden heikentämänä.

Hän oli syntynyt Helsingissä 3. heinäkuuta vuonna 1946.

Hakala aloitti komppikitaristina, mutta siirtyi jo teini-iässä The Avengers -yhtyeen rumpaliksi. Rautalankayhtye teki ensilevytyksen 1963 ja jatkoi vuoteen 1965.

Tämän jälkeen hän kävi nopeasti läpi keikkoja yhtyeissä The Rogues, The Esquires, Beat Stones, The Boys ja Help.

Hän soitti myös Kirka Babitzinin yhtyeessä sekä kehittynyttä jazzfuusiota esittäneessä Smokingsissa solistilupaus Pave Maijasen kanssa. The Boys työllisti häntä jälleen vuodesta 1971 aina 1980-luvun vaihteeseen.

Viidakkorumpu-lehden harvinaisessa haastattelussa hän kertoi Esa Tarvaiselle varhaiseksi ihanteekseen The Shadows-rumpali Brian Bennettin. Sen jälkeen vaikutuksen teki Ginger Baker ja Suomessa Matti Oiling.

Oma tyyli oli laulua tukeva groove, jossa rumpali ei tee itsestään sen suurempaa numeroa ellei erikseen pyydetä.

”Hän oli oman alansa parhaita rumpaleita Suomessa, ehkä paras beat-tyylin rokkarirumpali”, Jussi Raittinen kertoo Helsingin Sanomille puhelimitse.

”Hänen kanssaan oli helppo soittaa niin bassoa kuin kitaraa. Olin tiennyt taidot jo ainakin neljä vuotta, kun hän tuli ensimmäisen kerran bändiimme 1967. Vuodesta 1971 The Boys koki hänen kanssaan suurimman suosionsa, kun kaksi albumia myi kultaa ja saimme vielä Syksyn sävel -voiton Metsämökin tontulla.”

Kun kitaristi Pekka Tammilehto liittyi The Boysiin, hänestä ja Aikka Hakalasta tuli ylimmät ystävykset. Myöhemmin Tammilehto tunnettiin laulajana taiteilijanimellä Topi Sorsakoski.

”Aikalla oli erikoinen kyky pitää Pekka asioissa. Ennen keikkaa ei oteta, hän sanoi. Pekka protestoi, mutta totteli”, Raittinen muistaa.

Kysyntää oli jatkuvasti myös The Boysin ulkopuolella. Hakala laski myöhemmin olleensa keikalla 330 iltaa vuonna 1974, kun studiotyöt laskettiin mukaan. Yksi huippuhetkistä oli tuolloin Albert Järvisen Ride On -levytys.

Avioliitto ei tuossa kiireessä kestänyt.

”Hän oli komea nuori mies, jolla oli paljon kysyntää”, Jussi Raittinen muistaa.

Samalla hän oli vaatimaton.

”Muusikkona hän ei markkinoinut itseään yhtään. Jos joku halusi keikalle, hänelle piti soittaa, ja silloin hän kyllä lähti erilaisten projektien luottomieheksi.”

Vanha isäntä -yhtye lokakuussa 1978: Seppo Sillanpää, Timo Vakkilainen, Aikka Hakala, Olli Haavisto ja Juha Tikka.

Hakala soitti Vanhan isännän levyillä ja kiertueilla sekä esimerkiksi Hectorin, Freud Marx, Engels & Jungin, Irina Milanin, Esa Pakarisen, Reijo Taipaleen, Irwin Goodmanin, Cumuluksen, M. A. Nummisen ja Pedro Hietasen projekteissa sekä Coupe de Ville -yhtyeessä.

Coupe de Ville -yhtye Micco Milkowitz, Big Papa Auvinen, Pekka Helin ja Aikka Hakala syyskuussa 1991.

Suru-uutisen jälkeen monet yhteistyökumppanit ovat muistaneet rumpalia esimerkiksi sanoilla rento, tarkka ja loistava.

”Viimeksi alkuviikosta mietin, että pitäisi kehittää joku juttu, jossa pääsisi vielä kerran soittamaan mestarin kanssa”, Hakalan kanssa Vanhassa isännässä ja The Boysissa soittanut Olli Haavisto kertoo.

”Aikan luontainen svengi oli mielestäni omaa luokkaansa. Hän oli bändimuusikko parhaasta päästä: rauhallinen ja ystävällinen piipunpolttaja, jonka soitto toimi aina, tyylilajista riippumatta.”

Kun The Boys -keikat tyrehtyivät, Hakala vieraili Danny show’n rumpalina. Hän kertoi asiasta niin hauskasti Freud, Marx, Engels & Jungille että he muokkasivat tarinan Tom Russellin laulun suomalaisversioon nimeltä Danny Show. Sanoitus alkaa sanoilla ”Hakalan Aikka hakkaa haikkaansa.”

Hakala kertoi myöhemmin Viidakkorummulle, että Ilkka ”Danny” Lipsanen oli arvellut sitä rumpalin omaksi sanoitukseksi.

Moni sekoitti kaksi Aikka Hakalaa keskenään ehkä myös Danny Show -laulua kuunnellessaan.

Alpo ”Aikka” Hakala eli Teddy Guitar (1957–2021) muistetaan esimerkiksi Teddy and The Tigersin keulakuvana. Sekaannus sai teini-ikäiset rockabillyfanit 1970-luvun lopulla pitkän linjan rumpalin ovelle.

Muusikkojen saamissa tilityksissäkin oli ajoittain sekaannusta. Todellisuus kuitenkin oli, että suomalaisessa musiikissa oli kaksi ainutlaatuista Aikka Hakalaa.

1980-luvulla rumpali Aikka Hakala soitti pitkään silloisen asuinkumppaninsa, iskelmälaulaja Beritin yhtyeessä.

Vuonna 1988 hän soitti Albert Järvisen hienolla paluulevyllä Braindamage – Or Still Alive. Pian tämän jälkeen hän päätti mennä päivätöihin ja eläkevirkaan autojen varaosamyymälän varastomieheksi. Myöhemmin hänelle myönnettiin myös taiteilijaeläke.

Keikalle hänet sai edelleen, kunhan aikataulut eivät haitanneet arkitöitä. Nämäkin muusikkohommat hän kertoi Viidakkorummulle jättäneensä vuonna 2009.

Entä millainen Hakala oli ihmisenä?

”Näin landella syntyneen mielestä niin stadilainen kuin olla ja voi. Rehellinen, suora, ystävällinen ja rento. Sketsi lensi”, pitkäaikainen ystävä Juki Eteläaho kertoo.

Vuonna 2019 Esa Pulliainen usutti historiallista The Boys -ydinryhmää vielä kerran keikoille.

”Hän sanoi, että pitäis vetää ihan täysillä ja kun se ei ehkä enää onnistu, hän ei lähde mukaan”, Juki Eteläaho muistaa Hakalan sanoneen.

”Se oli tyypillistä Aikkaa”, Eteläaho lisää.

”Hän ei harrastanut kompromisseja.”