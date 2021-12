Riviera avaa uuden elokuvateatterin Punavuoreen: Taustalla yleisön toive, sillä Harjukadun sali on ollut jatkuvasti täynnä

Merikortteleihin rakennetaan kaksi salia, joissa on vähän istumapaikkoja, koska elokuvakävijät pitävät ”intiimiydestä”.

Elokuvateatteri Riviera julkaisi Facebookissa tiistaina kuvan tiiliseinästä ja lupasi, että keskiviikkona kuullaan ”isoin uutinen, mikä me ollaan koskaan kerrottu”.

Uutinen on puolet isompi kuin nykyinen korttelikino Helsingin Harjukadulla. Riviera avaa toisen elokuvateatterin Helsingin Punavuoressa. Merikortteliin rakennettavaan tilaan tulee kaksi salia.

Laajentuminen on ollut suunnitteilla pitkään, mutta pandemia on hidastanut projektia. Rivierasta käytiin katsomassa tilaa ensimmäistä kertaa kaksi vuotta sitten. Vihdoin he ovat tehneet pitkän vuokrasopimuksen.

”Nyt olemme laittaneet hihat heilumaan”, perustaja Atte Laurila sanoo.

Elokuvateatteri Rivieran toimitusjohtaja Atte Laurila.

Päätöstä on helpottanut Kallion Harjukadulla sijaitsevan teatterin poikkeuksellinen syksy. Näytöksiä on myyty loppuun pidemmälle kuin aiemmin. Tosin viime aikojen virusuutiset ovat vähän vaimentaneet alkusyksyn innostusta.

Harjukadun 50-paikkaisen salin täyttöaste on ollut yli 95 prosenttia.

”Yksi päätökseen ajanut asia on se, että me saadaan jatkuvasti asiakaspalautetta, että olisipa enemmän näytöksiä ja enemmän paikkoja”, Laurila sanoo.

Merikortteleihin suunnitellaan kahta salia, jotka ovat alkuperäistä Rivieraa pienempiä: 40-paikkainen ja 25-paikkainen.

”On huomattu, että ihmiset tykkäävät intiimiydestä ja on haluttu viedä sitä pidemmälle.”

Merikorttelin nykyinen toimistotila voidaan rakentaa elokuvateatterikäyttöön, koska vanhoissa teollisuustiloissa on korkeutta viisi metriä, eikä liikaa jakavia seiniä.

Telakkakadulle rakennetaan katutasoon sisäänkäynti. Tilasta voidaan tehdä alkuperäistä esteettömämpi.

Päämäärä on avata teatteri ensi vuoden syksynä, mutta aikataulu saattaa elää.

Kun Riviera aukesi Harjukadulla marraskuussa 2016, Nyt.fi kirjoitti isoilla kirjaimilla ”odotuksen päättyneen”. Paikan erikoisuudeksi mainittiin elokuvasalin vieressä sijaitseva baari, josta saa alkoholia ja syötävää. Myös salissa sijainnutta baaritiskiä ihasteltiin.

Punavuoreen rakennetaan myös baari muttei baaritiskejä saleihin. He luovat tavan tilata ruokaa ja juomaa omalle paikalle niin, ettei se häiritse muita katsojia.

Punavuorelaisia yritetään houkutella paikalle laadukkaalla elokuvaruualla. Keittiö tulee olemaan isompi kuin Harjukadun teatterissa.

Baarimainen elokuvateatteri on saanut seuraajia, eikä popkorni ole enää ainoa nautittava asia monien teatterien näytöksissä. Myös iso toimija Finnkino on perustanut multisaliteatterien kylkeen baareja, joista saa viedä ruokaa ja alkoholia tiettyihin näytöksiin. Ketjun remontoimassa Maximissa on voinut istua pehmeillä, isoilla nojatuoleilla.

Pääkaupunkiseudulle on levittäytynyt myös Bio Rex Cinemas, joka alkaa pyörittää art house -elokuvaan keskittyvää kolmesalista teatteria ydinkeskustassa vuonna 2023.

Aluksi Rivierassa oltiin huolissaan, voidaanko heidän ideansa kopioida. Nyt yrityksessä on huomattu, etteivät isot ketjut häiritse heidän toimintaansa.

”Kaikelle on oma kysyntänsä. Me ei haluta tehdä massiivisella volyymilla, eivätkä muut ehkä halua tehdä näin pientä ja intiimiä”, Laurila sanoo.