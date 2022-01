Kääntämisen merkitys on valtava meille kaikille, sanoo Kristiina Drews: ”Ilman kääntämistä meidän maailmankuvamme olisi aika toisenlainen”

Kristiina Drews on suomentanut maailmankirjallisuutta yli 40 vuoden ajan. Kääntäjien asema ei näiden vuosikymmenten aikana ole parantunut.

”Tuntuu niin tyhmältä muistuttaa tästä, mutta kääntäjä on tekijä”, suomentaja Kristiina Drews tokaisee. Turhan usein kääntäjät sivuutetaan, ja esimerkiksi toimittajat unohtavat jutuistaan suomentajien nimet.

”Sullekin olen tainnut laittaa aiheesta sähköpostia.”

Ei siinä auta kuin myöntää – ja luvata parantaa tapansa.

Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvan kääntäjän työhuone Punavuoressa on pieni ja kotoisa, täynnä kirjoja. Verenperintönä ammatti ei tullut, vaan vanhemmat olivat liike-elämän palveluksessa. Kotona kyllä kiinnitettiin kieleen huomiota, Drews muistelee.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Drews aloitti opinnot Savonlinnan kieli-instituutissa, tarkoituksenaan valmistua diplomikielenkääntäjäksi. Poikaystävä ja muut ”huonot syyt” kuitenkin vetivät takaisin pääkaupunkiin, jossa Drews alkoi opiskella englantilaista filologiaa ja kotimaista kirjallisuutta.

Yliopistossa Drews kävi muun muassa kirjailija, kääntäjä Eila Pennasen kursseilla ja tutustui Kersti Juvaan sekä Leena Tammiseen, joka neuvoi Drewsiä tämän ensimmäisen näytekäännöksen tekemisessä.

”Lähetin sen sitten kaikille kustantajille, joita Suomessa silloin oli.”

Drews nousee penkomaan kirjahyllyä ja laskee pöydälle punakantisen romaanin. Irlantilaisen Flann O’Brienin Kolmannen konstaapelin Drews tosin suomensi vasta viitisen vuotta näytekäännöksen lähettämisen jälkeen, sillä kustantamot eivät välittömästi ymmärtäneet sen arvoa. Kun käännös vihdoin ilmestyi Drews sai siitä valtionpalkinnon.

Sen sijaan Drewsin ensimmäiseksi romaanisuomennokseksi tuli syksyllä 1979 Michael Kenyonin dekkari Raiskaus.

Kääntämisen merkitys on valtava, Drews sanoo. ”Kääntäminen on kautta aikojen ollut keskeinen elementti ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Ilman kääntämistä meidän maailmankuvamme olisi aika toisenlainen.”

”Eivät suomalaiset olisi tutustuneet maailmankirjallisuuteen, jos eivät suomentajat olisi sitä sukupolvien ajan suomentaneet.”

Englantia useimmat kokevat nykyään osaavansa, ja englanniksi kirjoja jonkin verran luetaankin.

Mutta: ”Se on vai-ke-a kieli”, Drews painottaa. ”Sanavarasto on äärimmäisen laaja, siihen on tullut aineksia hirveän monista kielistä.”

Moni pystyy lukemaan englantia pintatasolla, Drews toteaa. Pinnan alla on kuitenkin niin paljon merkityksiä, että harva niitä huomaa. Siksi Drews lukee mielellään itsekin kollegoidensa tekemiä suomennoksia.

Usein kääntäjien tekemä työ tuntuu kuitenkin unohtuvan, sekä näkyvyydessä että rahassa mitattuna. Drews on vuosien varrella ollut aktiivisesti mukana Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa luottamushenkilönä, hallituksessa ja varapuheenjohtajana.

”Joskus 1980-luvun lopulla me ajattelimme, että tästä tilanne paranee, palkkiot nousevat ja meidän asemamme kohentuu”, Drews sanoo. ”Noh, ei sitä ole tapahtunut.”

Suurin osa kääntäjistä on korkeakoulutettuja, mutta palkkiot vastaavat vain harvoin koulutustasoa.

”Tämä on pitkä perinne ja hirveän monimutkainen kysymys”, hän huokaisee. Yhden käännöskirjan maksettavaksi koituvat monen ihmisen palkat, kirjailijasta kustantajaan, kääntäjästä kauppiaaseen.

Nykypäivän sopimuksia hankaloittavat myös erilaiset digitaaliset formaatit, e- ja äänikirjat, joista kääntäjä ei aina saa minkäänlaista korvausta. Paperiseen kirjaan Drews ei kuitenkaan halua takertua.

”Äänikirja ja paperikirja eivät sulje toisiaan pois millään tavalla”, hän sanoo.

Kristiina Drewsin ensimmäinen työhuone oli ”pieni kellariloukko” Albertinkadulla, kivenheiton päässä nykyisestä. Siellä hän päätti lopettaa tv:n kuvatekstien kääntämisen ja keskittyä kaunokirjallisuuden suomentamiseen.

Mitä kaunokirjallisuuden kääntäjä sitten oikeastaan tekee?

Kielen ja kulttuurin tunteminen on ehdoton edellytys, mutta sanojen suomenkielisen vastineen etsiminen ei riitä: käännöksen on oltava oma kaunokirjallinen kokonaisuutensa, joka tavoittaa alkukielisen teoksen pinnanalaiset merkitykset.

Kääntämistä on yritetty verrata esimerkiksi näyttelemiseen, soittamiseen, maalaamiseen. Vertaaminen on kuitenkin turhaa, Drews sanoo.

”Miksi pitää verrata johonkin? Kuten kollegani Stefan Moster sanoo: Kääntäminen on kääntämistä ja sillä siisti!”

Drewsille hankalin käännettävä on tähän mennessä ollut Vladimir Nabokovin Kalvas hehku (Pale Fire, 1962, suom. 2014). Romaaniksi luokitellusta kielellisestä labyrintistä ei oikein tiedä, mikä se on.

Haasteita on tuonut myös näytelmien kääntäminen. Drewsin ensimmäinen näytelmäkäännös oli brittiläisen Nick Dearin The Art of Success, josta ohjaaja Hannele Rubinstein tilasi suomennoksen.

”Siinä oli aika paljon tekemistä, ennen kuin se saatiin näyttämölle”, Drews muistelee. ”Jouduin kääntämään koko tekstin pari kertaa uudestaan.”

Oikeiden sävyjen tuominen näytelmien vuorosanoihin on aina hankalaa. Lisäksi näytelmä elää hetkessä, eikä katsoja voi palata siihen samalla lailla kuin vaikkapa romaaniin. Tekstin on mentävä perille reaaliajassa.

Kääntämisestä on tullut Drewsille elämäntapa, eikä hän ole suunnitellut eläkkeelle jäämistä. ”Mun on vaikea kuvitella, että en kääntäisi.”

Tällä hetkellä työpöydällä on Anne Carsonin säeromaani Autobiography of Red sekä pino skotlantilaisen Ali Smithin vuodenaikakvartettia, jonka ensimmäinen osa Syksy ilmestyy elokuussa. Kirjassa on ”paljon vaikeita juttuja”.

”Hän pelleilee ihan hirveästi kielellä!” Drews huudahtaa. ”Se on riemastuttavaa.”

Syntymäpäivälleen Kristiina Drewsillä oli kaksi toivetta: päästä Yrjönkadun uimahalliin uimaan kollegoidensa kanssa – ja saada lukea merisään. Kumpikaan ei onnistu, jälkimmäinen Ylen säädösten ja ensiksi mainittu pandemian vuoksi.

”Kesällä sitten”, Drews tokaisee, ja hymyilee iloisesti.