Feministi ja kirjailija bell hooks on kuollut

69-vuotias hooks tunnetaan erityisesti feminismin käsitettä laajentaneista kirjoistaan.

Yhdysvaltalainen kirjailija, teoreetikko ja aktivisti bell hooks on kuollut, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti The Washington Post ja brittilehti The Independent.

Kirjailijan siskon mukaan hooks kuoli keskiviikkona kotonaan Bereassa Kentuckyssa munuaisten vajaatoimintaan. Hän oli 69-vuotias.

Yhteiskunnallisena vaikuttajana hooks tunnetaan parhaiten feminismiä rodun, sukupuolen ja luokan kautta käsitelleistä lukuisista teksteistään.

Hän kritisoi esimerkiksi perinteisen feministisen liikkeen valkoisuutta ja keskiluokkaisuutta.

Urallaan hooks ehti kirjoittaa yli 30 kirjaa.

Häneltä on suomennettu kirjat Mies tahtoo muuttua: miehet, maskuliinisuus ja rakkaus, Vapauttava kasvatus, ja Rakkaus muuttaa kaiken.

HS on arvostellut näistä ensimmäisen, jossa hooksin pääväittämä on, että patriarkaatti eli miesten ylivaltaan perustuva yhteiskuntajärjestys vahingoittaa kaikkia ja sen luhistamiseen tarvitaan sekä naisia että miehiä.

Monet hooksin tekstit ammentavat henkilökohtaisista kokemuksista ja hänen tyylinsä on kärkäs. 1950-luvulla syntynyt hooks kasvoi Kentuckyssa alueella, jossa mustat ja valkoiset oli eroteltu toisistaan.

Kirjailija oli viralliselta nimeltään Gloria Jean Watkins, mutta esiintyi nimimerkillä bell hooks. Hän halusi, että nimimerkki kirjoitetaan pienellä, sillä se edustaa ideaa eikä vain nimeä. Nimi on kunnianosoitus kirjailijan omapäiselle isoisoäidille.