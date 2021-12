Billboard on laskenut, että Sony Musicilta ja Sony Music Publishingilta voi mennä 30 vuotta ennen kuin kauppasumma on kuitattu.

Bruce Springsteen on myynyt musiikkinsa oikeudet Sony-yhtiölle summalla, joka esimerkiksi Billboardin ja The New York Timesin käyttämien lähteiden mukaan on suuruusluokaltaan puoli miljardia dollaria eli yli 440 miljoonaa euroa.

Todennäköinen aiempi ennätys oli Bob Dylanin ja Universal Music Groupin kauppa Dylanin tähänastisen tuotannon kustannusoikeuksista. Billboard haarukoi sen arvoksi noin 375–400 miljoonaa dollaria eli noin 330–350 miljoonaa euroa.

Springsteenin kaupan arvoa nosti se, että hän myi masteroikeudet albumeihinsa takaisin Sonylle Musicille ja lisäksi musiikkinsa kustannusoikeudet Sony Music Publishingille.

Springsteen sai aikoinaan masteroikeudet vanhoihin albumeihinsa ehtona sille, että hän uusi levytyssopimuksen Sonylle kuuluvan Columbia Recordsin kanssa 1980–1990-lukujen vaihteessa.

Billboard laskee, että albumimyynnin ja kustannusoikeuksien tuoton nykytasolla Sony Musicilta ja Sony Music Publishingilta voi mennä esimerkiksi 30 vuotta ennen kuin kauppasumma on kuitattu.

Luotto on siis kova siihen, että Born to Run ja muut klassikot soivat yhä ja alkavat tuottaa tästä kaupasta silkkaa voittoa Sonylle jossakin vaiheessa 2050-lukua.

Kilpailu varsinkin kustannusoikeuksista on kiihtynyt viime vuosina, kun Merck Mercuriadis ja Nile Rodgers perustivat Hipgnosis Song Fundin ja ryhtyivät sijoittajineen ostamaan kustannusoikeuksia Neil Youngilta, Shakiralta ja kymmeniltä muilta yhteensä jo parilla miljardilla eurolla.

Laajassa HS-haastattelussa maaliskuussa Mercuriadis selitti strategiaansa. Kun klassisessa musiikissa kustannussopimukset ovat nuottipainotteisia, populaarimusiikissa Universalin, Sonyn ja Warnerin kustannusyhtiöt hänen mukaansa vain ”istuvat kataloginsa päällä” ja ”estävät lauluja saamasta lisäarvoa, jonka ne ansaitsevat”.

Mercuriadis puolestaan lupasi olla ”laulujen aktiivinen manageri” ja aikoo kasvaa niin suureksi, että voi neuvotella Spotifyn kaltaisista suoratoistopalveluista paremmat osuudet lauluntekijöille.

Mercuriadisin aiheuttama paine ja Dylan-kosiskelu pakottivat Universalin tarjoamaan suurta kertakorvausta Dylanille. Sama paine oli taustalla myös Sonyn ja Springsteenin jättikaupassa.

Samalla koronavirus on vaikuttanut esiintyvien lauluntekijöiden kaupantekohaluihin, kun konserttipalkkiot putosivat nollaan kiertueiden peruuntuessa.

”Pandemian vuoksi kauppoja on tehty myös sellaisten lauluntekijöiden kanssa, jotka eivät olisi muuten myyneet”, Mercuriadis arvioi HS:lle.

Sony on tänä vuonna tehnyt ahkerasti kauppoja, jotta Hipgnosis ja muut kilpailijat eivät löisi sitä laudalta kustannusalalla.

Sony Musicin pääjohtaja Rob Stringer sanoi investoijien sidosryhmätilaisuudessa toukokuussa, että yhtiö oli käyttänyt 1,4 miljardia dollaria eli noin 1,25 miljardia euroa vain kuudessa kuukaudessa ostaessaan kokonaisia kustannusyhtiöitä sekä yksittäisten lauluntekijöiden kuten Paul Simonin katalogien oikeuksia.

Paul Simonin saama summa oli Forbesin mukaan noin 220 miljoonaa euroa eli ehkä puolet Springsteenin saamasta.

Tätäkin eroa selittää osittain se, että Simon myi kustannusoikeudet ja Springsteen myös albumiensa masteroikeudet.

Bruce Springsteenin oikeudet Bruce Springsteen ja ensimmäinen albumi Greetings from Asbury Park, N.J. vuodelta 1973. Lauluntekijä on nyt myynyt vanhojen albumiensa masteroikeudet ja musiikkinsa kustannusoikeudet Sony Musicille ja Sony Music Publishingille. ■ Moraaliset oikeudet kuten isyysoikeus ja respektioikeus pysyvät aina lauluntekijällä. Niitä ei voi myydä. ■ Levytyksen laulajien ja soittajien sopimukset ovat tyypillisesti levy-yhtiöillä. Springsteen oli saanut vanhojen albumiensa masteroikeudet takaisin uusiessaan levytyssopimuksen ja myi ne nyt vuorostaan yhtiölle osana jättikauppaa. ■ Lauluntekijä (säveltäjä, sanoittaja, sovittaja) voi solmia kustannussopimuksen, jos uskoo kustantajan tuovan lisäarvoa korvauksiin. Niitä kertyy esimerkiksi radioinneista, suoratoistosta ja konserteista tekijänoikeusjärjestöjen kautta, nuoteista sekä erillisistä käyttöoikeussopimuksista elokuvissa ja tietokonepeleissä. Springsteen oli pitänyt kustannusoikeudet itsellään ja myi ne nyt koko tuotannostaan Sony Music Publishingille kertakorvauksella. ■ Kustannusoikeuksien kauppa on kiihtynyt sen jälkeen, kun Merck Mercuriadis ja Nile Rodgers perustivat Hipgnosis Song Fundin ja ovat ostaneet kustannusoikeuksia jo parilla miljardilla eurolla. Nyt muotia ovat mittavat kertakorvaukset, joissa nimekäs lauluntekijä voi saada kataloginsa nykyisen vuosituoton esimerkiksi 15–30-kertaisena.

