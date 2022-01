UMK-finaali järjestetään tänä vuonna Turussa 26. helmikuuta.

Suomen euroviisuedustajan paikkaa tälle vuodelle tavoiteltiin yli 300 kappaleella, joista Ylen asiantuntijaraati on valinnut seitsemän finalistia. Kilpailuun pyrkineiden kappaleiden määrä oli tänä vuonna merkittävästi suurempi kuin viime vuonna.

”Tämän vuoden kilpailuun valittu artistikattaus on UMK:n kaikkien aikojen monipuolisin”, YleX:n musiikkipäällikkö, UMK-raadin puheenjohtaja Tapio Hakanen kuvaili etukäteen finalisteista lähetetyssä tiedotteessa.

Monipuolisuutta ja kokemusta finalistikaartissa on kieltämättä: Uuden musiikin kilpailuun osallistuvat tänä vuonna Cyan Kicks, Bess, The Rasmus, Younghearted, Olivera, Tommi Läntinen ja Isaac Sene.

UMK-finaali järjestetään Turun Logomossa 26. helmikuuta. Tämänhetkisen tiedon mukaan tapahtuma on tarkoitus järjestää liveyleisön edessä. Euroviisut käydään Torinossa 10.–14. toukokuuta. UMK-kappaleet julkaistaan yksi kappale päivässä 13.–21. tammikuuta.

Parin viime vuoden ajan Uuden musiikin kilpailu on nauttinut selvästä nosteesta, jossa kilpailu ja siihen osallistuvat artistit ovat saaneet aikaisempaa enemmän huomiota.

Moni on pitänyt myös kilpailua aikaisempaa kovatasoisena, ja tietynlainen Euroviisuihin liittyvä epäluuloisuus on samalla saattanut vähentyä UMK-osallistumista harkitsevien artistien taustajoukkojen mielessä.

Uuden UMK-nosteen tähänastisena huipennuksena voidaan pitää viime vuoden toukokuussa käytyjä Euroviisuja, joissa Suomea edustanut rockyhtye sijoittui kilpailussa kuudenneksi. Se on Suomen euroviisuhistorian toiseksi paras sijoitus Lordin euroviisuvoiton jälkeen.

Blind Channelin lisäksi UMK:hon osallistuminen on tuonut merkittävää nostetta viime vuosina muun muassa Erika Vikmanille, Aksel Kankaanrannalle, Iltalle – ja ehkä jossain määrin myös musiikkineuvos Dannylle.

The Rasmus on saanut uudeksi kitaristikseen Emppu Suhosen.

Silti voi pitää vähintään jonkinlaisena yllätyksenä, että UMK:n osallistujajoukosta löytyy The Rasmuksen kaltainen merkittävän kansainvälisen uran tehnyt rockyhtye.

Ennen parin viime vuoden UMK-kilpailua Suomi lähetti kahtena vuotena Euroviisuihin niin sanotun kansainväliset kriteerit täyttäneen kutsuvierasartistin, ensin Saara Aallon ja sitten Daruden.

Saattaa olla, että Lauri Ylösen johtama yhtye olisi voinut kelvata tuolloinkin mukaan, sillä lähes 30 vuotta toiminnassa ollut yhtye on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä. Nyt The Rasmus kilpailee kuitenkin paikasta Euroviisuihin samalla viivalla muiden UMK-finalistien kanssa.

Erityisen kiinnostavaksi The Rasmuksen osallistumisajankohdan tekee se, että yhtyeen alkuperäisjäsen, kitaristi Pauli Rantasalmi on aivan hiljattain jättänyt yhtyeen. UMK-osallistumisen kanssa samassa yhteydessä bändi tiedottaa myös uudesta kitarististaan, joka on Tiktak-yhtyeestä aiemmin tunnettu Emilia ”Emppu” Suhonen.

Videohaastattelussa Suhonen kertoo, että häneltä ”putosi leuka lattiaan”, kun sai viime vuonna puhelun, jossa kysyttiin, kiinnostaisiko häntä paikka The Rasmuksen uutena kitaristina. Suhonen on tiennyt The Rasmuksen jäsenet toki aiemmin, muttei ole ollut erityisen läheisesti tekemisissä heidän kanssaan. Silti heti koesoitoista lähtien yhteistyö bändin kanssa tuntui erittäin luontevalta.

Vieressä istuva Ylönen on samaa mieltä. Hän kuvailee tärkeimmäksi asiaksi Suhosen valinnassa nimenomaan sitä, miten hyvin hän sopi mukaan bändiin, jonka muut jäsenet ovat soittaneet yhdessä 1990-luvulta lähtien.

”Mä ajattelen, että henkilökemiat ovat tärkeintä bändiasioissa. Toki pitää osata soittaa hyvin, mutta soittamista voi aina treenata. Empun tärkeimmäksi piirteeksi otan sen, miten hyvin tulimme heti toimeen”, Ylönen sanoo.

” Desmond Child on ollut tekemässä hittejä kuten Bon Jovin Livin’ On a Prayer ja Kissin I Was Made For Loving You.

UMK:hon The Rasmus osallistuu kappaleella, jonka nimi on Jezebel. Kappale on Ylösen mukaan biisi ”vahvoille ja itsenäisille naisille, jotka kulkevat omaa polkuaan”.

Ylönen pitää mielenkiintoisena sattumana sitä, että hän oli yhdessä yhdysvaltalaisen tuottajan Desmond Childin kanssa lähtenyt tekemään tämän tyylistä kappaletta sattumalta vain vähän ennen kuin bändiin liittyy sen ensimmäinen naisjäsen.

Desmond Child on tunnettu pitkän linjan musiikintekijä, joka on ollut tekemässä muun muassa sellaisia hittikappaleita kuin Bon Jovin Livin’ On a Prayer ja Kissin I Was Made For Loving You. Ylönen kuvailee häntä ”ehkä maailman kovimmaksi biisinikkariksi”, ja osallistuminen UMK:hon lähti liikkeelle nimenomaan siitä, kun Ylönen otti yhteyttä Childiin.

”Kun sain idean tästä biisistä, laitoin Desmondille tekstiviestin, että nyt pitäisi tehdä maailman paras biisi, jolla voitetaan Euroviisut. Seuraavana päivänä lensin Havaijilta Kreikan pikkusaarelle tekemään tätä kappaletta."

Mutta miksi The Rasmus osallistuu UMK:hon ja pyrkii Euroviisuihin juuri nyt? Ylösen mukaan bändin fanit ovat vuosien ajan kysyneet heiltä, aikovatko he joskus osallistua Euroviisuihin. Nyt ajankohta tuntui oikealta, muun muassa kaksi vuotta kestäneen koronaviruspandemian aiheuttaman kurjuuden vuoksi.

The Rasmuksen isoimmat hitit ja suurin kansainvälinen menestys sijoittuvat 2000-luvun alkuun, vaikka yhtye on tehnyt tasaisesti musiikkia myös viime vuosina. Onko toiveissa myös se, että mahdollinen UMK-voitto ja pääsy Euroviisuihin toisi The Rasmukselle uutta nostetta Suomessa ja ympäri Eurooppaa?

”Onhan tämä mahdollisuus päästä paljon esille. Se on mielessä. Ajattelen, että tähän kilpailuun osallistuminen on yksi osa meidän lopputulevaisuutta", Ylönen sanoo.

The Rasmuksen kappale julkaistaan maanantaina 17. tammikuuta.

Tommi Läntisen kilpailukappaleen ovat tehneet Haloo Helsinki! -yhtyeen jäsenet.

Entuudestaan kokemusta Euroviisuihin pyrkimisestä on tämän vuoden UMK-osallistujajoukon todelliselta konkarilta, rockmuusikko Tommi Läntiseltä. Vuonna 2005 Läntinen osallistui euroviisukarsintoihin kappaleellaan Mitä vaan, muttei päässyt Suomen karsinnoissa finaaliin. Viisuedustajaksi valittiin Geir Rönning kappaleella Why?

Yli 40 vuoden uran tehnyt muusikko kertoo, että tällä kertaa idea UMK:hon osallistumista ja Euroviisuihin pyrkimisestä lähti hänen levy-yhtiönsä Vallila Music Housen pomolta Gabi Hakaselta.

”Gabi ehdotti sitä, ja mä pohdiskelin asiaa ja keskustelin myös Ilmari-poikani kanssa, joka on todellakin ajan hermoilla. Sitten alkoi näyttää siltä, että levyni oli hyvää vauhtia valmistumassa ja siellä olisi biisi, joka sopisi tähän kilpailuun. Lähetimme sen mukaan, ja UMK-raati valitsi minut finaaliin”, Läntinen kertoo.

” ”Jos täytyisi lähteä Torinoon kenkäkaupoille, sitten mennään.”

Läntinen ei häpeile myöntää sitä, että UMK:hon osallistuminen on hänelle erinomainen paikka saada lisää näkyvyyttä uudelle musiikilleen. Albumi julkaistaan sopivasti juuri helmikuussa UMK-finaalin aikoihin.

”On tässä kaupallinen ja promotionaalinen näkemys”, Läntinen sanoo.

Kiinnostavaa on myös se, että Läntisen UMK-kappaleen Elämä kantaa mua ovat tehneet Haloo Helsinki! -yhtyeen jäsenet Elli Haloo, Leo Hakanen ja Jere Marttila. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Haloo Helsingin jäsenet ovat tehneet musiikkia kenellekään toiselle artistille.

”Biisi on loistokappale, todellinen energiapommi. Musta tuntui tosi kivalta, kun sain kuulla, että Haloo Helsingin jäsenet haluavat tehdä kappaleen mulle. Tämä on tällainen modernin poprockin ja klassisen rockin yhdistelmä”, Läntinen kuvailee.

”Vanhaksi ratsuksi” itseään kuvaileva Läntinen sanoo, ettei halua toistaiseksi vielä ajatella sitä, mitä käy, jos hän voittaa UMK:n ja pääsee edustamaan Suomea Euroviisuihin. Tällä hetkellä fokus on tiukasti helmikuisessa finaalissa ja levynjulkaisussa.

”Mutta jos täytyisi lähteä Torinoon kenkäkaupoille, sitten mennään.”

Tommi Läntisen kappale julkaistaan torstaina 20. tammikuuta.

Cyan Kicks on helsinkiläinen alternative rock -yhtye. Bändin kilpailukappaletta on ollut tekemässä ruotsalais-tanskalaisen Amaranthen laulaja Elize Ryd.

Ensimmäisenä UMK-kappaleensa pääsee julkaisemaan vuodesta 2016 lähtien toiminnassa ollut rockyhtye Cyan Kicks. Se edustaa tyyliltään tämän vuoden UMK-kilpailun raskainta osastoa, ja moni saattaakin nähdä siinä yhtymäkohtia viime vuoden viisuedustajaan Blind Channeliin.

Tämän tietää myös yhtyeen solisti Susanna Alexandra, joka tekee kuitenkin selväksi, että pitää bändinsä tyylilajia selvästi erilaisena verrattuna oululaisbändiin.

”Monet laittavat meidät samaan kategoriaan, mutta olemme musiikillisesti tosi erilaisia. Blind Channel on selvästi raskaampi yhtye. Meillä on mukana pop-elementtejä, ja voisin kuvitella, että musiikkimme uppoaa myös ihmisiin, jotka eivät normaalisti kuuntele rockia”, Alexandra sanoo.

UMK:hon yhtye osallistuu kappaleella Hurricane. Sitä on ollut yhtyeen lisäksi kirjoittamassa ruotsalais-tanskalaisen Amaranthen laulaja Elize Ryd.

Alexandra kertoo, että yhtye on harkinnut useamman vuoden ajan UMK:hon osallistumista ja Euroviisuihin pyrkimistä, mutta aiemmin on tuntunut siltä, etteivät he ole vielä olleet valmiita siihen. Viime vuonna rockilla menestyttiin Euroviisuissa erittäin hyvin, kun italialainen rockyhtye Måneskin voitti koko kisan ja nousi valtavaan kansainväliseen suosioon. Alexandran mielestä se ei ole automaattisesti pelkästään hyvä asia heille.

”Sitä voi ajatella myös niin, että kannattaako nyt rockyhtyeen lähteä mukaan, kun viime vuonna rock edusti niin hienosti. Haluan kuitenkin ajatella, että rock saisi olla isommin esillä Euroviisuissa joka vuosi.”

Cyan Kicksin kappale julkaistaan torstaina 13. tammikuuta.

Helsinkiläislaulaja Bess tunnetaan ennen kaikkea vuoden 2017 Tempo-hitistään.

Yli kymmenen miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa keränneen Tempo-kappaleen vuonna 2017 julkaissut Bess tavoittelee paikkaa Suomen euroviisuedustajana kappaleella Ram pam pam, jota on ollut tekemässä Bessin lisäksi lauluntekijä ja tuottaja Jonas Olsson sekä muusikko-lauluntekijä Tomi Saario.

Bess kuvailee UMK-kappalettaan ”villiksi ja hurjaksi”.

”Olen fyysisesti ja henkisesti kerännyt paljon energiaa tähän. Juossut tuolla ympäri kyliä valmistautumassa tähän.”

Bess kertoo, että osallistuminen UMK:hon ja Suomen euroviisuedustajaksi pyrkiminen on ollut hänelle asia, jota hän on pitkää miettinyt salaa mielessään. Lapsuudestaan lähtien hän on katsonut Euroviisuja dvd-levyiltä ja fanittanut monia legendaarisia viisuartisteja, kuten Céline Dionia ja Carolaa. Euroviisuihin pääsemisen lisäksi Bess toki toivoo, että UMK:hon osallistuminen tekee hänet entistä tunnetummaksi myös suomalaisten silmissä.

”Samaa toivon kaikille mukana oleville artisteille ja yhtyeille. On ilo ja kunnia olla mukana tässä jengissä.”

Bessin kappale julkaistaan perjantaina 14 . tammikuuta.

Helsinkiläistrio Younghearted löysi toisensa alun perin lukiossa. Miljoonia striimannut yhtye on pitänyt muutaman vuoden hiljaiseloa.

Parin vuoden ajan hiljaiseloa pitänyt yhtye Younghearted julkaisee UMK-osallistumisensa myötä pitkästä aikaa uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Sun numero, ja sitä ovat olleet yhtyeen jäsenten lisäksi tekemässä Vilma Alina, Joonas Keronen ja Ilkka Wirtanen.

Yhtyeen laulaja Reeta Huotarinen kertoo, että pääsyy UMK:hon osallistumiseen on se, että bändi toivoo tavoittavansa kilpailun avulla uusia kuulijoita.

”Haluamme soittaa musiikkiamme mahdollisemman monelle ihmiselle, ja UMK on oiva väylä tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin kuulleet musiikistamme. Jos käy tosi hyvin, pääsemme Euroviisuihin ja siellä vasta saisimmekin esiintyä monelle ihmiselle, jotka eivät ole aiemmin kuulleet meistä.”

Kitaristi Emil Korkiakoski kertoo, että tauon aikana bändi on tehnyt uusia kappaleita ja ylipäänsä kerännyt uusia tulonlähteitä, jotta musiikin tekeminen on ollut mahdollista.

Vuodenvaihteen aikaan Younghearted sai yllättävää lisähuomiota, kun pääministeri Sanna Marin valitsi yhtyeen kappaleen Tässä ja nyt omaksi biisikseen Elämäni biisi -ohjelman erikoisjaksossa.

”Jonkin verran sen jälkeen tuli yhteydenottoja, että porukka oli löytänyt musiikkimme. Instagramiin kertyi lisää seuraajia”, Korkiakoski sanoo ja nauraa.

Youngheartedin kappale julkaistaan tiistaina 18. tammikuuta.

Olivera (Katriina Ullakko) on espoolainen laulaja‐lauluntekijä.

Suomalaisten toistaiseksi heikoimmin tuntemiin tämän vuoden UMK-finalisteihin kuuluu laulaja Olivera, joka on kyllä julkaissut usean vuoden ajan omaa musiikkia ja tehnyt kappaleita kansainvälisillekin artisteilla, kuten dj Tiëstolle. Suomessa Oliveran musiikki on toistaiseksi ollut varsin vähän esillä.

Nyt muusikko toivoo siihen tulevan muutosta, kun hän osallistuu UMK:hon biisillään Thank God I’m an Atheist. Kuten nimi viittaa, kappaleessa on voimakas sanoma.

”En itse usko Jumalaan, ja ajattelen, että elämä on merkityksellistä ja ihmeellistä juuri sen takia, että se kestää täällä vain hetken. Emme ole täällä ikuisesti. Olen sellainen, että pohdiskelen tämän kaltaisia asioita joka päivä ja olen lapsena esittänyt aikuisille vaikeita kysymyksiä ikuisen elämän mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta.”

Euroviisuihin pääseminen olisi Oliveralle ”unelmien täyttymys”, laulaja myöntää.

Oliveran kappale julkaistaan keskiviikkona 19. tammikuuta.

Isaac Sene on kotoisin Pohjois-Savosta, Siilinjärveltä.

Viimeisenä kappaleensa pääsee julkaisemaan ensi viikon perjantaina muun muassa soulia, rockia ja ja hiphopia musiikissaan yhdistelevä Isaac Sene, jonka esikoisjulkaisu Koko kansan ep ilmestyi vuoden 2020 alussa.

Lupaavasta artistista on intoiltu suomalaisissa musiikkipiireissä, mutta suuren yleisön tuntemaksi hän ei ole toistaiseksi noussut. Sene toivoo, että tämä muuttuu UMK:n ansiosta.

"Pääsen ensimmäisen kerran koko kansan eteen, mistä puhuin jo ep:lläni. Nyt on siitä kiinni, mitä annan itse ihmisille. Aion antaa parhaani, ja mulla on tässä vain voitettavaa”, Sene sanoo.

Toistaiseksi hän ei ole vielä miettinyt erityisen paljon, mitä tapahtuu, jos hän voittaa UMK:n ja pääsee Euroviisuihin. Paikkaa laulukilpailussa hän tavoittelee biisillä Kuuma jäbä, jonka hän on tehnyt yhdessä tuottaja Alvar Escartin eli Yrjänän kanssa.

”Tämä on tosi sähköinen biisi, joka pitää koko ajan varpaillaan. Se on kiusoitteleva, seksikäs”, Sene kuvailee.

Isaac Senen kappale julkaistaan perjantaina 21. tammikuuta.