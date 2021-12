Kirjailijat käsittelevät yhä useammin luontosuhdettaan: esimerkiksi Juha Itkonen kuvaa lähitulevaisuutta ja Pirkko Saisio sukeltaa historiaan. Molempien teoksissa ihminen yllättää kestävyydellään ja nokkeluudellaan.

Kuulin sanan ”saaste” luultavasti ensi kertaa 1960-70-lukujen vaihteessa. Koko siihen liittyvä sanaperhe oli minulle aika vieras, sillä en ole kasvanut uskonnollisessa ympäristössä eikä synnin saastastakaan siis ollut puhuttu.

Mutta silloin, kymmenvuotiaana, aloin rekisteröidä puhetta ja kuvia, jotka liittyivät nimenomaan luonnon saastumiseen. Keskusteltiin ympäristömyrkyistä ja julkaistiin kuvia öljyyn tahriutuneista merilinnuista.

Oli myös koskisotia, vastustettiin tekoaltaita, ja Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen nuoriso-osasto Luonto-Liitto olivat esillä julkisuudessa. Merikotkien ja saimaannorppien vähentyminen oli hälyttävää, ja asiaan tartuttiin.

Ei ihme, että kirjailijatkin ottivat kantaa ympäristönsä muutoksiin ja pelkoon sen tuhoutumisesta.

Kahta Eevaa, Kilpeä ja Tikkaa, voi hyvin pitää jokihelmisimpukan ja vanhojen metsien kohtaloa romaaneissaan käsitelleen Finlandia-kirjalijan Anni Kytömäen esiäiteinä.

Lyyrikko Risto Rasa asteli klassisessa runossaan metsään sen seinän vihreästä ovesta, ja Paavo Haavikkokin kirjoitti kokoelmassa 1973: He pystyttävät muistomerkkejä, kiviä kukille/ ruohon keskeen.

Anni Kytömäki sai 2020 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanistaan Margarita.

Se, miten kirjallisuus 2020-luvulla käsittelee luontoa ja sen suojelemista, on kuitenkin perustavalla tavalla erilaista kuin viisikymmentä vuotta sitten.

Silloin lähiympäristön tai tietyn lajin puolustaminen koettiin reaaliaikaisina, rajattuina tekoina. Jos ne onnistuisivat, jos saastuttaminen tai metsästys lopetettaisiin, kaikki jatkuisi planeetalla suurin piirtein ennallaan.

Perusteita koko inhimillisen toiminnan muuttamiseen maapallolla ei laajalti esitetty, tai ainakaan niihin ei kiinnitetty yleistä huomiota.

Siihen suuntaan puhuvia tai kirjoittavia pidettiin fanaatikkoina, outoina tuomiopäivän saarnaajina.

Nyt on siirrytty tilanteeseen, jossa ilmastokriisin ajatellaan jo alkaneen.

Sitä ei kenties voi enää pysäyttää, ja jos voidaankin, samalla muuttuvat koko maailman taloustuotanto, kulutustottumukset sekä asenteet ja ihanteet niiden takana.

Siksi ihmisen roolista luonnossa on tullut näkymä, olosuhde, jota juuri kukaan kirjailija ei voi olla ottamatta huomioon, kirjoitti hän mitä ja miten tahansa.

Toki kyse on laajemmastakin ilmiöstä.

Tammikuisen Lux Helsinki -valotaidetapahtuman 29 teoksesta suuri osa käsittelee ilmastokriisin seurauksia: säiden ennakoimattomuutta, lintujen lajikatoa ja autojen liian suurta määrää, esimerkiksi.

Sitra taas teetti vastikään tutkimuksen, jossa suomalaisilta kyseltiin luontosuhteesta: 87 prosenttia vastaajista piti luontoa erittäin tai melko tärkeänä itselleen.

Tutkimukseen liittyvässä muistiossa luonnon, ilmaston ja yhteiskunnan tutkijat nostavat lisäksi esiin juuri sen, että luontosuhde on viime vuosikymmeninä kokenut merkittävän murroksen.

Ihminen on alkanut pitää itseään osana luontoa ja elonkirjoa, ei enää vain ulko- tai yläpuolisena hyödyntäjänä. Se vaikuttaa yhä useampien toimintaan ja valintoihin monella elämän alueella ja tasolla, arjen kulutustottumuksista koko ruokavalioon ja matkustamiseen.

Näin ajattelevat myös tämän hetken prosaistit. Siksi monet ideoivat teoksissaan jo toiminta- ja ajattelumalleja maailmaan, jonka elämän perusperiaatteet tulevat muuttumaan vielä heidän elinaikanaan.

Se ei välttämättä tarkoita selkeää ohjelmallisuutta.

Tätä Anni Kytömäkikin korosti HS-esseessään, jossa hän eritteli kirjailijan vastuuta ekokriisin aikana: ”Jos alkaa työskennellä sanoma edellä, julistus paistaa läpi ja kääntyy helposti itseään vastaan.”

Syvällisempää on se, että ihminen ylipäätään on kokenut luontosuhteen murroksen. Kirjallisessa tekstissä sekin näkyy kyllä.

Tänä vuonna lukemieni romaanien joukossa selkeimpiä esimerkkejä tästä ovat varmasti yhdysvaltalaisen Richard Powersin Ikipuut, australialaisen Charlotte McConaghyn Viimeinen muuttolintu (molemmat suom. Sari Karhulahti) sekä Juha Itkosen Kaikki oli heidän.

Ne sijoittuvat (ainakin osaksi) määrittelemättömään lähitulevaisuuteen, jossa ilmastokriisi on jo peruuttamattomasti muuttanut kaikkien lajien elinoloja maailmassa.

Itkonen ja McConaghy kuvittelevat intensiivisesti elämää maailmassa, jossa ilmasto on vaikuttanut jo poliittisiin voimasuhteisiinkin. Kun vesi on noussut, ihmismassat ovat lähteneet liikkeelle ja lajeista suuri osa tuhoutunut.

Tätäkin se voi tarkoittaa, kirjat esittelevät.

Eletään maalla uudessa luontaistaloudessa, hyvin vähin ihmiskontaktein, entistä huoletonta ja riistävää elämäntapaa epäuskoisestikin muistellen.

Tai sitten koetetaan tehdä vielä yksi suuri matka halki maailman ja lajeista tyhjentyneen valtameren, tavoitteena jäädä viimeiselle rannalle ikilepoon.

Tulevaisuuteen sijoittumisesta huolimatta, romaaneissa ei ole kyse tieteiskirjallisuudesta tai edes dystopiasta.

Pikemminkin ne tarjoavat lukijoille filosofis-psykologista valmennusapua ajatteluun, jossa luontokato on alkanut näyttää yhä mahdollisemmalta.

Toisella lailla luontosuhteen murros näkyy Johanna Venhon Syyskirjassa, jossa päinvastoin ollaan lähimenneisyydessä, vuodessa 1991.

Silloin Tove Jansson ja Tuulikki Pietilä jättävät lopullisesti Klovharu-saarensa ja siellä vietetyt pitkät kesät, jolloin luovuuteen on kuulunut olennaisesti se, että hengitetään samaan tahtiin ympäröivän meren kanssa.

Heitä tarkkailee nuori Janssonin ihailija, josta itsestäänkin saattaa kirjan lopun mukaan vielä sukeutua kirjailija.

Hänen lähtökohtansa siihen on kuitenkin aivan erilainen: tulevaisuuden kirjailija on peruskokemuksiltaan ekologian ja ympäristönhoidon opiskelija, luontoaktivistikin.

Luontosuhteen murros voi toisaalta näyttäytyä kirjallisuudessa myös niin, että kirjoitetaan jostain aivan muusta.

Ajattelen nyt esimerkiksi Sirpa Kähkösen ja Pirkko Saision uusia romaaneja. Minusta niidenkin taustalla näkyy kasvava, pysyvä tietoisuus maailman tulevaisuuden uhista.

Kähkösen uusin Kuopio-romaani Vihreä sali sijoittuu suurelta osin 1960-luvun kukkakauppaan, ja merkittävä, muisteleva retki tehdään Leningradiin, jonka valtavissa lasiansareissa kasvatettiin joskus kukkia keisarilliseen hoviin.

Vallankumouksen jälkeen uskolliset puutarhurit koettavat samaa vielä Karjalankannaksella, kunnes joutuvat lähtemään. Jää vain kysymys, miksi suuri puutarha, joka antoi työtä sadoille miehille ja naisille ja joka oman keittiönsä kautta auttoi myös kadun nälkäisiä, piti rikkoa ja hajottaa maan tasalle.

Jos tämä ei ole allegoria ihmisen ja luonnon elintärkeästä, hauraasta suhteesta, mikä sitten?

Pirkko Saisio on kertonut alkaneensa Passio-romaanin kirjoittamisen pandemian aiheuttamassa mielentilassa. Poikkeusoloja käsittelevän käsikirjoituksen korvasi pian toinen, jossa liikutaan Euroopan historiassa viidensadan vuoden ajalla.

Minusta Passiokin on romaani luontosuhteesta – ja jopa sen tulevaisuudesta. Keskiössä on ihminen, joka on aina ponnistellut maailman mullistuksissa menettämättä silti elämänhaluaan tai nokkeluuttaan, nopeastikin rooliaan muuttaen.

Tällaista toimintaa totisesti tarvitaan tulevina vuosina.