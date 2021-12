Väitettyjen rikosten kerrotaan tapahtuneen vuosina 2004 ja 2015.

Yhdysvalloissa kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-näyttelijä Chris Nothia seksuaalirikoksista. Naiset ovat esittäneet syytöksensä Hollywood Reporter -lehdelle.

Tuoreeltaan Mr Bigin eli Kihon rooliin Sinkkuelämän uudelleenlämmittelyssä sarjassa palannut Noth kiisti syytökset torstaina. Hän kertoi Hollywood Reporterille ja uutistoimisto AFP:lle lähettämässään lausunnossa, että kumpikin kanssakäyminen olisi perustunut yhteisymmärrykseen.

Toinen naisista väittää Nothin raiskanneen hänet vuonna 2004 Länsi-Hollywoodissa sijainneessa asunnossa sen jälkeen, kun nainen oli käynyt palauttamassa Nothin hänelle aiemmin lainaaman kirjan.

Hän kertoo olleensa tapahtuma-aikaan 22-vuotias ja joutuneensa käymään sairaalassa tikattavana saamiensa vammojen vuoksi.

Naisista toinen taas kertoo olleensa Nothin kanssa treffeillä New Yorkissa vuonna 2015. Nainen kertoo Nothin kutsuneen hänet asunnolleen, jossa hän syyttää tähden raiskanneen hänet.

Nothin saama julkisuus sai naiset kertomaan tapahtumista

67-vuotias Noth kuvaili kirjallisessa lausunnossaan syytösten olevan kategorisesti valheellisia.

”Nämä tarinat olisivat voineet olla 30 vuoden takaa tai 30 päivän takaa – ei tarkoittaa aina ei – se on raja, jota en ylitä”, hän kirjoitti.

Noth esiintyi tuoreeltaan Sinkkuelämää-sarjan ja elokuvien tarinaa jatkavassa And Just Like That -sarjassa. Naisten mukaan tuore Nothia ja Sinkkuelämää-saagaa ympäröivä julkisuus oli johtanut siihen, että he halusivat kertoa vuosien takaisista tapahtumista julkisesti.

”On vaikea olla kyseenalaistamatta näiden tarinoiden julkistamisen ajankohtaa”, Noth kertoi.

”En tiedä varmaksi, miksi ne nousevat pinnalle nyt, mutta tiedän tämän: En käyttänyt näitä naisia hyväkseni”, hän sanoi.

Los Angelesin poliisilaitoksen edustaja kertoi AFP:lle poliisin selvittävän naisten esittämiä syytöksiä.