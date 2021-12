Hamy Ramezan on kulkenut pitkän matkan tarinankertojaksi.

Draama

Ensilumi ★★★★

Suomi 2020

Teema klo 21.11 ja Yle Areena

Suomalaiselle elokuvalle on viime vuosina tapahtunut paljon ja nopeasti. Parhaillaan se näkyy varsinkin Khadar Ahmedin Guled ja Nasra -elokuvan ja Juho Kuosmasen Hytti nro 6:n keräämässä huomiossa. Molemmissa ollaan Suomen rajojen ulkopuolella.

Näin Suomi-elokuva kansainvälistyy, myös aihepiireiltään.

Ohjaaja Hamy Ramezan on tehnyt jo pitkään elokuvia, joissa avataan pakolaistaustaisten ihmisten elämänpiiriä ja kokemuksia. Ramezan on itse syntynyt Iranissa ja tullut Suomeen pikkupoikana perheensä kanssa, raskaan pakolaismatkan päätteeksi.

Ramezanin ensimmäinen pitkä elokuva Ensilumi valmistui viime vuonna, ja sitä ennen hän teki hienoja lyhytelokuvia. Teema esittää lauantaina alkaen kello 21.00 koko illan paketin Ramezanin töitä. Joukosta puuttuu oikeastaan vain dokumentti Tuntematon pakolainen, jonka hän teki yhdessä Ali Jahangirin kanssa 2016.

Varhaisin lyhytelokuva Viikko ennen vappua (2009) on jo vakuuttava lähiötarina, jossa alkoholistiäidin poika yrittää pelastaa pikkusiskoaan äidin kohtalolta. Sen jälkeen Ramezan suuntasi katsettaan ulkomaille.

Paratiisin avaimet on kuvattu Turkissa, ja näyttelijät ovat iranilaisia. Se kertoo veljeksistä, jotka joutuvat Iranin ja Irakin sodan jalkoihin 1980-luvulla. Siinäkin isoveli kantaa huolta pienemmästään. Kuuntele-lyhytelokuva taas valmistui Tanskassa.

Näistä kahdesta Paratiisin avaimissa olisi ollut selvästi ainekset pitkään elokuvaan. Tarina on niin vahva, samoin Ramezanin ohjaus. Kuuntele on puolestaan taidokas nimenomaan 12-minuuttisena intensiivisenä lyhytelokuvana. Burkhaan pukeutunut nainen yrittää selittää poliiseille, että hänen miehensä on väkivaltainen, mutta naispuolinen tulkki puhuu omiaan.

Viikko ennen vappua -lyhytelokuvassa alkoholistiäidin poika Tomi (Jesse Martin) yrittää pelastaa pikkusiskonsa Ainon (Emilia Laine) äidin kohtalolta. Elokuva nähdään Teemalla la klo 23.10.

Ensilumi on kuitenkin se elokuva, joka odotti vuoroaan. Se sijoittuu nykypäivään, suomalaiseen vastaanottokeskukseen, jossa iranilainen perhe odottaa päätöstä turvapaikasta. Vanhemmat tekevät kaikkensa, jotta perheen lapset saisivat elää onnellista elämää uudessa kotimaassa. Samaan pyrkii opettaja (Laura Birn), ja onnen tunteita haluaa välittää myös ohjaaja.

Ramezan onnistui saamaan isän rooliin Shahab Hosseinin, joka on iso nimi ja keskeinen näyttelijä muun muassa Asghar Farhadin elokuvassa Nader ja Simin: Ero. Isä on Ensilumen kantava voima, mutta muutkin näyttelijät pysyvät Hosseinin tasolla.

Elokuvien yhteydessä nähdään Ramezanin lyhyt haastattelu, jossa hän avaa esikoiselokuvansa henkilökohtaisuutta.

Hän puhuu kiinnostavasti myös siitä, miksi halusi, että elokuvan päähenkilö on koko perhe.