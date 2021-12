Olli Seurin podcastissa toimittajat puhuvat työstään.

”Haastattelijalle tekee hyvää olla haastateltavana”, toimittaja Olli Seuri toteaa Avoin kysymys -podcastissaan. Siinä on esitelty haastattelijoita jo parikymmentä. Joukkoon mahtuvat toimittajien lisäksi Sauli Niinistö ja Tarja Halonen, jotka kertovat omat näkemyksensä kokemistaan haastattelutilanteista.

Journalistista työtä avaava podcast on tarpeellinen. Toimittajat keikkuvat vuodesta toiseen ammattien arvostusta mittaavien tutkimusten häntäpäässä, vaikka heidän työnsä on olennainen osa demokratian toteutumista.

Kuuntelin arviota varten Katri Makkosesta kertovan jakson podcastin juuri ilmestyneeltä kolmannelta tuotantokaudelta. Makkosen uran monipuolisuus kiteytyy siihen, että toimittaja on toisaalta ollut poliisin huostassa Kiinassa ja toisaalta istunut illallisella Kiinan presidentin kanssa.

Makkonen on seikkaillut maailman äärissä mutta myös lumoutunut suoran lähetyksen taiasta Pasilan studiossa. Hän on kohdannut niin maanjäristyksen uhreja kuin poliitikkojakin.

Makkonen on nähnyt journalismin molemmat puolet harvinaisen syvältä. Hän on Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla palkittu toimittaja. Uralle mahtuu myös kuuden vuoden pesti tasavallan presidentin kansliassa, ja nykyään Makkonen on titteliltään viestintätoimisto Milttonin varatoimitusjohtaja.

Muuten kiinnostavan haastattelun loppu on tältä pohjalta melkoinen lässähdys. Vaikka erityisesti yritysviestintää kuvaillaan jopa ”journalismin pimeäksi puoleksi”, Makkosen nykyinen työ kuitataan vain muutamalla lauseella.

