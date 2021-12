Summer of Soul kertoo vetävästi ”Mustien Woodstockista” ja The Velvet Underground -dokumentti tyylitellen sekä yhtyeestä että skenestä sen ympärillä.

Gladys Knight and the Pips svengaa kerta kaikkiaan vastustamattomasti musiikkidokumentissa Summer of Soul.

Vuoden lähestyessä loppuaan on syytä nostaa esiin kaksi suoratoistopalveluiden vähemmälle huomiolle jäänyttä, 2021 valmistunutta taidokasta musiikkidokumenttia

Ahmir ”Questlove” Thompsonin ohjaama Summer of Soul kertoo vuonna 1969 New Yorkin Harlemissa järjestetystä ilmaiskonserttien sarjasta, johon osallistui noin 300 000 ihmistä, mutta joka melkein unohtui kuvamateriaaleineen. Tämä on hämmästyttävää ja rasismin värittämää, sillä esiintyjien – Stevie Wonder, Gladys Knight and the Pips, Sly and the Family Stone ja The 5th Dimension – synnyttämä groove on kerta kaikkiaan vastustamaton. Aivan parhaimmillaan eivät valitettavasti ole Nina Simone ja Mahalia Jackson.

Aikalaishaastattelut osoittavat, että kun vuonna 1969 muu USA juhli kuulentoja, Harlemissa ajateltiin, että miljoonat olisi pitänyt käyttää maan nälkäisten auttamiseen. Tähän yhteisölliseen ajatukseen istuu loistavasti B. B. Kingin laulama, pitkän aikaperspektiivin Why I Sing the Blues.

The Velvet Underground -dokumentin ohjaaja on Todd Haynes, joka tunnetaan fiktioelokuvista Kaukana taivaasta, Carol ja I'm Not There, joka luotasi Bob Dylania, sekä Velvet Goldmine, jonka selkein innoittaja oli David Bowie.

The Velvet Underground -yhtye syntyi osana Andy Warholin The Factoryn moniulotteista taideprojektia ja – kuten tiedetään – tuolloin filmikamera oli kovassa käytössä. Niinpä Haynesilla ei ole ollut pulaa kuvamateriaalista, jonka avulla hän sysää katsojan 1960-luvun New Yorkin sykkivään taideskeneen ja samalla kertoo tyylikkäästi Lou Reedin, John Calen ja kumppanien kiintoisan, riitaisan ja musiikillisesti rohkean tarinan.

Summer of Soul, Disney+. The Velvet Underground, AppleTV+.