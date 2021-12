Karalahti on harvinaisuus: kiinnostava dokumentti suomalaisesta jääkiekkoilijasta – Tosin pääosan saavat jossittelu ja päähenkilön päihdesekoilut

Mitä Jere Karalahdesta olisi voinutkaan tulla, pohditaan Juuso Syrjän ohjaamassa henkilökuvassa.

Jere Karalahden merkitys on irtautunut pelkästä jääkiekosta jo aikaa sitten. Hän on esimerkki median avulla rakennetusta tarinasta, josta moni on myös hyötynyt. Myös Karalahti itse.

”Hyvä ystävä”, ”kiltti”, ”taiteilija”. Mutta myös ”kusipää”, ”elukka” ja ”paska jätkä”.

Juuso Syrjän dokumentti Karalahti (2021) alkaa haastateltavien sitaattitulvalla. On selvää, että ristiriitaa haetaan. Onhan päähenkilö kehuttu ja kohuttu ex-jääkiekkoilija, jonka maine on ryvettynyt skandaalilehdissä ja oikeussaleissa.

Vaikka urheilun maailmassa liikutaankin, Karalahti ei ole urheiludokumentti. Niissähän on tapana etsiä urheilijan uran merkitystä lajille. Karalahtea leimaavat päähenkilön yksityiselämän hölmöilyt, pääasiassa käsistä karkaillut päihdeongelma.

Kuvaavaa on, että siinä missä haastateltavat muistelevat nuoren pelaajan poikkeuksellista kehitystä, Karalahti kelailee ensi kosketuksiaan alkoholiin, hasikseen ja amfetamiiniin: ”Ensikännihän oli legendaarista Libistä.”

Yksi suomalaisen urheilukansan rakastama elementti kuitenkin löytyy: jossittelu. Dokumentin suurimmaksi kysymykseksi nousee, miten suuri pelaaja Jere Karalahdesta olisi voinut tulla, jos päihteet eivät olisi vieneet.

Siitä kaikki ovat yhtä mieltä, että pelata hän osasi. Taitojensa avulla hän eteni aina maajoukkueeseen ja NHL:ään asti. Rapakon takana olisi voinut odottaa pitkäkin ura ilman päihdekoukkua.

Syrjä on kaivanut jututettavaksi valtavan määrän Karalahden elämään enemmän tai vähemmän liittyviä ihmisiä. Pelaajien, valmentajien ja perheenjäsenten lisäksi haastateltavina on vanhoja Tapulikaupungin kamuja Edistä Pötsiin. On toimittajia, päihdepsykiatria, jopa ex-huumepolliisipomo Jari Aarnio, ja tietenkin dosentti Veijo Hietala.

Haastateltavien monipuolisuus alleviivaa sitä, että Jere Karalahden merkitys on irtautunut pelkästä jääkiekosta jo aikaa sitten. Hän on esimerkki median avulla rakennetusta tarinasta, josta moni on myös hyötynyt. Eikä vähiten Karalahti itse.

Ottaen huomioon, miten suosittu laji jääkiekko on Suomessa, täkäläisestä lätkästä ja pelaajista on tehty hyvin vähän kiinnostavia dokumentteja. Siinä Karalahti onnistuu. Jälleen on kiittäminen päähenkilön mainetta.

Muun muassa rikossarja Sorjosen ja Daruden Sandstorm-musiikkivideon ohjaajana tunnettu Syrjä pitää kaksituntisen dokumentin hallussa, vaikka käänteitä on paljon. Toki lööppien kautta rakennetut juonikoukkaukset alkavat toistaa itseään, mutta haastateltavien ristiin puhumiset tuovat mukavasti sähäkkyyttä. Ollaan aika kaukana esimerkiksi Selänne-dokumentin (2013) nuoleskelusta.

Dokumentti on ankara, ja pahimmillaan jopa inhorealistista päihdesekoilua. Viimeinen kriittisyys kuitenkin puuttuu.

Se ei ole kuitenkaan välttämättä Syrjän syytä. Katsojalle syntyy vaikutelma, että päähenkilöllä itsellään on vielä ne kipeimmät analyysit valinnoistaan tekemättä.

