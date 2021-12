On Hold vetoaa yksinkertaisimmillaan katsojan inhimillisyyteen: mitä ajatuksia tämän ihmisen tarina sinussa herättää?

Ei ole liioiteltua sanoa, että dokumentaristi Sami Kieksi on viime vuosien aikana noussut Suomen näkyvimmäksi yksinäisyyden, syrjäytyneisyyden ja toimettomuuden kuvaajaksi. Palkintojakin on tullut Venlasta Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoon.

Jos sarjoille Some Deep Story, Logged In, Toimettomat ja Pilluralli – itsenäistymisen vuosi on jokin yhteinen nimittäjä, se on mielenterveys. Usein vaikeudet liittyvät yksinäisyydenkokemuksiin. Tottahan se on, että ihminen on laumaeläin, silloinkin, kun on yksin.

Uudessa On Hold -sarjassaan Kieksi ja luottokuvaaja Theofanis Kavvadas kääntävät katseensa turvapaikanhakijoihin. Päähenkilöt ovat jälleen nuoria miehiä. Parikymppiset afganistanilaiset Naim, Ali, Shirahmad ja Aref ovat olleet Suomessa jo usean vuoden ajan, oppineet kielen ja sopeutuneet kuka mitenkin.

”Perkele”, mutisee Aref, kun puhelu kotimaahan ei yhdisty.

Mutta näkeehän sen: tässä on ihmisiä, jotka on repäisty juuriltaan. Elämä on tauolla, ja päivät kuluvat odottaen Maahanmuuttoviraston päätöksiä ja tietoja Afganistaniin jääneistä perheenjäsenistä. Yksinäisyys kalvaa.

Kieksin humaani ote paistaa ennen kaikkea aihevalinnoissa. Hänen dokumenttisarjoissaan puheenvuoron saavat ihmiset, joiden ääni ei yhteiskunnassa kuulu. He myös pitävät puheenvuoronsa, sillä Kieksillä ei ole tapana tunkea väliin asiantuntijoiden puhuvia päitä, edes taustoittamaan. Päähenkilöthän ovat itse oman elämänsä eksperttejä.

Kieksillä on tapana kuvata yhteiskuntaa tarkentamalla ihmiseen vaikeassa elämäntilanteessa. Se on muistutus siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa Suomessa eletään. Tyyli ei vähennä viestin puhuttelevuutta, päinvastoin. On Holdkin vetoaa yksinkertaisimmillaan katsojan inhimillisyyteen: mitä ajatuksia tämän ihmisen tarina sinussa herättää?

Tehoja haetaan kontrasteilla. Kuvissa nähdään talvisessa luonnossa kulkevia miehiä, makkaranpaistoa, saunomista ja mäenlaskua, mutta ääni kertoo matkasta salakuljettajien armoilla, äidin kaipuusta ja traumaattisista kokemuksista.

Yksi Kieksin dokumenttien miellyttävimmistä piirteistä on se, että synkistä aiheistaan huolimatta niissä vältetään rypeminen ja sosiaalipornoilu.

On myös valinta päättää afgaanimiesten kertomukset toiveikkuuteen, vaikka saman ihmiskohtalon voisi kuvata huomattavasti synkemminkin. Mukana on myös suomalaisia, jotka ovat avanneet ovensa tulijoille.

Elämällä on kuitenkin tapana keksiä aina uusia yllätyksiä. Dokumenttisarja on kuvattu viime talven, kevään ja kesän aikana, ennen Talebanin nousua valtaan.

On Hold, Yle Areena.