Viaplay avasi Yhdysvalloissa pohjoismaiseen sisältöön keskittyvän suoratoisto­palvelun: Lippulaivana on suomalainen Tove-elokuva

Viaplayssa uskotaan, että pohjoismainen ”aito” tapa kertoa tarinoita houkuttelee yhdysvaltaisia tilaajia.

Vahvaa ja aitoa. Näillä määreillä ruotsalaisessa mediayhtiössä Nordic Entertainment Groupissa uskotaan, että Yhdysvallat hurmataan.

Yhtiö lanseerasi keskiviikkona suoratoistopalvelunsa Viaplayn Yhdysvalloissa. Se on ensimmäinen pohjoismaiseen sisältöön keskittyvä palvelu, he hehkuttavat.

”Minusta meillä Pohjoismaissa on perinne kertoa tarinat aidolla tavalla, ilman yhdysvaltalaistuotannoille tyypillistä kiillottamista”, sisältöjohtaja Filippa Wallestam kertoo videopuhelussa.

Hänestä monilla muilla seuduilla otetaan nyt mallia Pohjoismaiden tavasta kertoa tarinoita. Tämä näkyy esimerkiksi rikossarja Mare of Easttownissa, jossa päähenkilöä ei ole liikaa puunattu.

”Meidän hahmomme ovat onnellisia kun ovat onnellisia, ja näyttävät karmealta, kun heidän pitääkin näyttää karmealta”, Wallestam sanoo.

Filippa Wallestam.

He yrittävät saada tilaajia lupaamalla ”pohjoisen parhaat”. Iskulause on: ”Paljon enemmän kuin vain nordic noir.”

Katsottavaa on 1 100 tuntia. Vuodessa he aikovat kasvattaa sitä noin 400 tunnilla.

Palvelu avautui yhteistyökumppani Comcastin alustoilla. Jatkossa heille tulee muita yhteiskumppaneita, ja he julkistavat oman sovelluksena.

Viaplay on jo katsottavissa Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa ja Puolassa. Keväällä 2022 palvelu avautuu Alankomaissa ja Britanniassa. Vuonna 2023 se laajenee Euroopan saksaa puhuviin maihin ja Kanadaan.

Ruotsalaiset ovat olleet vuosikymmeniä taitavia tuotteistamaan kulttuuriaan designissa, musiikissa ja muodissa. Nyt suomalaiset pääsevät mukaan kelkkaan, koska palvelussa on katseltavissa myös kotimaisia sisältöjä.

Taiteilijaelokuva Tove on yksi nimikkeistä, joita Viaplay yrittää nostaa korkealle.

”Haluamme, että se on yksi lippulaivoista.”

Palveluun halutaan sisältöjä historiallisista tapahtumista ja merkkihenkilöistä, joten Tove solahtaa hyvin joukkoon.

Yhdysvalloissa on myös katsottavissa esimerkiksi suomalainen jännityssarja Mädät omenat.

Suomessa Viaplay toimii yhteistyössä Elisan kanssa yleissuoratoistopalveluna. Yhdysvalloissa palvelu on keskittynyt vain pohjoisiin ohjelmiin ja elokuviin.

Maassa on valloillaan yleinen kiinnostus Pohjoismaihin, jotka nousevat aina kärkisijoille, kun mitataan yhteiskunnan onnistumista. Viaplaylla toivotaan, että he voivat hyödyntää tätä innostusta. Suurella markkinalla etsitään tarkkaan rajattua siivua katsojista.

Kohderyhmäksi he ovat määritelleet urbaanit, aikuiset katsojat, jotka ovat kiinnostuneita vieraskielisestä sisällöstä. Kaikki ohjelmat on tekstitetty muttei dubattu.

Nordic noirin synkkyyttä alleviivaavista kerrontatavoista on tullut kliseisiä, mutta sarjoille on vakaa seuraajakuntansa.

”Toivon, että olemme päässeet yli sarjoista, joissa mieleltään epävakaa etsivä selvittää alastomien, kuolleiden naisten tapauksia. Meidän pitää innovoida.”

Viaplay ei saa enää juuri ehdotuksia sarjoista, jotka matkivat Sillan tai muiden menestyssarjojen asetelmia.Tekijät haluavat uudenlaista nordic noiria.

”Me olemme saaneet lajityypistä tarpeeksemme, mutta emme oikeasti.”

”Minusta nordic noir on paljon muutakin kuin rikoksia. Me haluamme laajentaa tarinoiden kerronnan tapoja muihin lajityyppeihin.”

Kotimaissaan komediasarjat kuten Solsidan tai Klovni ovat suuria hittejä, mutta pohjoismainen komedia lajityyppinä on hankala avata yhdysvaltalaisille. Viaplay jättää ”puhtaan” komedia paikallisille ja keskittyy vientihankkeessaan esittelemään pohjoismaista draamakomediaa. Tällainen on esimerkiksi ruotsalaissarja Rakasta mua.

He panostavat myös nuorten aikuisten sisältöön. Viaplayssa halutaan nuorten tekijöiden kertoa omasta, arkisesta maailmastaan. Tällä voidaan erottua yhdysvaltalaisista nuorille suunnatuista sarjoista, jotka keskittyvät usein yliluonnollisiin ilmiöihin. Esillä on esimerkiksi norjalaisteineistä kertova draamasarja Delete Me.

Wallestam sanoo, että he haluavat käyttää tuotannoissaan pohjoismaisia tekijöitä ja näin kehittää sisällöntuotannon teollisuutta.

”Vaikka tekisimme englanninkielisiä elokuvia, haluamme työllistää pohjoismaisia lahjakkuuksia, koska he ymmärtävät tapamme kertoa tarinoita.”