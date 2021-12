Euroviisujen voittaja on jäänyt etenkin viime vuosina todennäköisemmin yhden hitin ihmeeksi, jos edes sitä.

Italialainen rockyhtye Måneskin muutti kuitenkin kaiken.

Yhtyeen voitosta Euroviisuissa ei ole vielä vuottakaan, mutta jo nyt bändin suosiota voi verrata yhteen maailmanhistorian ikonisimmista bändeistä: Abbaan.

Waterloo-kappaleella 47 vuotta aikaisemmin Euroviisut voittaneen ruotsalaisbändin jälkeen yksikään euroviisuvoittaja ei ole nimittäin singahtanut voiton jälkeen maailmanlaajuiseen suosioon.

Ja kun Abba voitti viisut 1974, oli musiikin ja median kenttä hyvin erilainen kuin nyt, Euroviisuja tutkinut Turun yliopiston mediatutkija Mari Pajala sanoo.

”Silloin kesti kauemmin saavuttaa globaalia suosiota. Måneskin on menestynyt nopeasti.”

Kuinka Måneskin onnistui?

Roomassa vuonna 2015 perustettuun Måneskiniin kuuluu neljä vuosina 1999–2001 syntynyttä jäsentä: laulaja Damiano David, basisti Victoria De Angelis, kitaristi Thomas Raggi ja rumpali Ethan Torchio.

Måneskin on tanskaa ja tarkoittaa kuutamoa. Nimeen ovat antaneet inspiraation De Angeliksen tanskalaiset sukujuuret. Hänen äitinsä, joka kuoli De Angeliksen ollessa vain 15-vuotias, oli tanskalainen.

Yhtyeen toinen studioalbumi Teatro d’ira: Vol. I julkaistiin Euroviisuista seuranneen näkyvyyden kannalta otolliseen aikaan jo viime maaliskuussa, vähän ennen Euroviisuja. Sen englanninkielinen I Wanna Be Your Slave kipusikin suosiossaan nopeasti Euroviisujen voittokappaleen Zitti E Buonin ohi.

Måneskin Euroviisuissa Hollannin Rotterdamissa toukokuussa.

Suomen Spotifyssa I Wanna Be Your Slave on tämän vuoden toiseksi kuunnelluin kappale heti Suomen euroviisuedustajan Blind Channelin Dark Siden jälkeen.

Måneskinin laulaja, seksisymboliksi moneen kertaa tituleerattu David kertoi yhdysvaltalaisen Variety-lehden haastattelussa, että moneen muuhun kisaajan verrattuna bändillä oli ikään kuin paketti valmiina. Kotimaassaan bändi oli jo tunnettu, albumit ja ep-levy oli julkaistu ja internetistä löytyi paljon videoita sekä kuvia.

”Kun pääsimme Euroviisuista, ihmisillä oli jotain mitä katsoa ja kuunnella. Tilaisuus tuntea meidät sataprosenttisesti”, hän sanoi lehdelle.

Näkyvyyden kannalta hallaa ei tehnyt myöskään voiton jälkeinen ”huumekohu”, joka osoittautui perättömäksi yhtä nopeasti kuin oli syntynyt.

Kohu syntyi, kun sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää finaalista videopätkä, jossa David nojautuu hetkeksi pöytää kohti. Monen mielestä se näytti siltä, että solisti olisi vetänyt nenäänsä kokaiinia.

Syytösten jälkeen David teki huumetestin. Se oli negatiivinen.

Myöhemmin The Guardianin haastattelussa David ajatteli syytösten johtuvan siitä, että ihmiset näkivät bändin ”liian hyvänä”.

”Tiedän, ettei itsekehu ole kovin hienoa, mutta totuus on se, että esiinnyimme tosi hyvin. Sitten oli jotain, josta he halusivat saada meidät huonoon valoon”, hän sanoi.

Basisti De Angelis lisäsi haastattelussa, että David juo hädin tuskin olutta.

”Hän on niin sfigato, dorka. Hän menee nukkumaan yhdeltätoista illalla kamomillateensä kanssa.”

Måneskinin solisti Damiano David.

Marraskuussa Måneskin matkusti näyttävästi Yhdysvaltoihin.

Bändi esiintyi kuuluisissa The Tonight Show with Jimmy Fallon ja The Ellen DeGeneres Show -keskusteluohjelmissa sekä teki kaksi pientä loppuunmyytyä keikkaa Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Mediatutkija Mari Pajala kertoo panneensa merkille, että suurin osa keskusteluohjelmista, joissa yhtye esiintyi, oli NBC:n esittämiä.

Se ei välttämättä liene sattumaa. Televisiokanavalla on nimittäin tarkoitus alkaa ensi keväänä American Song Contest -laulukilpailu, eli amerikkalaisten oma versio Euroviisuista.

Merkittävin esiintyminen Yhdysvalloissa tapahtui kuitenkin Las Vegasissa yhden kaikkien aikojen kuuluisimman rock-yhtyeen The Rolling Stonesin konsertin lämmittelijänä.

Yhteiskuvia otettiin Yhdysvaltojen reissulla myös Miley Cyruksen kanssa. Laulaja-lauluntekijä oli lähestynyt bändiä Instagramissa jo Euroviisujen voiton jälkeen.

Italiassa Måneskin tuli tunnetuksi, kun se osallistui vuonna 2017 maan X Factor -musiikkikilpailuun ja sijoittui alun epäilyistä huolimatta toiseksi.

Lopullinen sysäys oli voitto Italian suuresti arvostetussa San Remon laulukilpailussa tämän vuoden maaliskuussa. Voitto takasi bändille Italian edustajan paikan Euroviisuissa.

Se oli yllätys. Italia ei ole tunnetusti mikään rockmaa, vaan suosittua on popmusiikki ja italoiskelmä.

Yhtye otti ilon irti voitostaan San Remon lavalla maaliskuussa.

Yhtyeen laulaja David kertoi yhdysvaltalaisen Variety-lehden haastattelussa, että San Remon laulukilpailusta bändille sanottiin, ettei se voi voittaa sitä koskaan rockilla.

Kun voitto tuli ja bändi valittiin Italian edustajaksi Euroviisuihin, jatkui maassa valitus siitä, ettei ”Italia koskaan voita”, David kertoi Varietylle.

San Remosta ja Euroviisuista yhtye havitteli ensin näkyvyyttä, ei niinkään voittoa.

”Mutta koska kaikki kertoivat meille, että voittaminen on mahdotonta, saimme enemmän polttoainetta”, David sanoi lehdelle.

Siksi hän päätti esiintyä ”juuri niin kuin tekisi sen voittaakseen”.

”Ja jos en voita, se on ok. Tein parhaani, ja kuka välittää paskaakaan?”

Måneskinin tyyliä vuoden 2017 X Factor -kisan aikaan.

Vuoden 2017 X Factorin tuomarina ollut laulaja Manuel Agnelli pohti Corriere della seran haastattelussa Måneskinin suosiota maassa, jossa ei ole tapana menestyä rockmusiikilla. ”Suosittuun ja laadukkaaseen” rockmusiikkiin ei ole ollut maassa Agnellin mukaan ymmärrystä.

”The Rolling Stones ei olisi voinut koskaan syntyä täällä”, hän antoi esimerkiksi.

Agnellin mukaan Måneskin on esimerkillään avannut ovia myös muille italialaisille rockbändeille.

”He pyyhkivät pois rockin historiallisen syrjinnän maassamme.”

Jouni Kantola, Helsingin Sanomien avustaja Italiassa, kertoo, että bändistä on oltu maassa tänä vuonna ylpeitä.

”Tämä vuosi on ollut muutenkin kansallisen itsetunnon vuosi”, Kantola sanoo ja viittaa maan menestymiseen urheilussa.

Måneskinin menestymisen lisäksi Italia nimittäin voitti jalkapallon Euroopan mestaruuden, ja Tokion olympialaisissa italialainen Marcell Jacobs tituleerattiin sadan metrin juoksun voitollaan maailman nopeimmaksi mieheksi.

Heinäkuun lopussa Måneskinille luovutettiin Roomassa kaupungin myöntämä Lupa Capitolina -palkinto.

Sosiaalisella medialla on ollut vähintäänkin yhtä iso merkitys Måneskinin nopeaan maailmanlaajuiseen suosioon kuin San Remolla ja Euroviisuilla.

”Måneskin on aikamme lapsi siinä suhteessa”, Mari Pajala sanoo.

Sosiaalinen media pelaa visuaalisuudella. Måneskin istuu siihen täydellisesti eroottisuutta tihkuvilla kuvillaan. Fanit ovat leikkimielisesti huolissaan, toteutuvatko kuvissa Instagramin siveellisyyssäännöt.

Näyttävästä, 1970-luvun rock-estetiikkaa ja androgyyniyttä hyödyntävästä bändistä on tullut internet-ilmiö, kuten nykypäivään kuuluu.

Yhtyeen omalla Instagram-tilillä on tällä hetkellä 5,8 miljoonaa seuraajaa, Tiktokissa 5,3 miljoonaa.

Etenkin Tiktok on tehnyt bändistä suositun Yhdysvalloissa.

Sosiaalisen median vallasta kertoo myös se, että bändin vanha, jo vuonna 2017 julkaistu cover-kappale Beggin’ nousi yllättäen Euroviisujen jälkeen hitiksi. Tällä hetkellä se on yhtyeen kuunnelluin kappale Spotifyssä.

De Angelis kertoo Variety-lehden haastattelussa, että Beggin’-kappaleen suosio tapahtui ”orgaanisesti”. Yhtye ei markkinoinut kappaletta, vaan se alkoi nousta ikään kuin itsestään sosiaalisessa mediassa.

Italiassa bändin avoin seksuaalisuus on selvästi kiinnostanut. Corriere della sera -lehden isossa henkilökuvassa

toimittaja muun muassa uteli yhtyeen jäsenten seksuaalista suuntautumista

. Yhtä suorasukaista kysymystä on vaikea kuvitella suomalaisessa mediassa.

"Mielenkiintoinen ja hieman haastava kysymys. Pohjimmiltaan olen seksuaalisesti vapaa”, vastasi yhtyeen rumpali Ethan Torchio lehdelle vapaasti suomennettuna.

Victoria De Angelis muistelee samassa haastattelussa, miten hänen piti pukea alakoulussa hame koulupukua varten. De Angelis kertoo olleensa ”supermaskuliininen” ja että naisten vaatteissa oli ”erittäin epämukavaa”. Nyt hän kiittää vanhempiaan, jotka ymmärsivät ja vaihtoivat hänet eri kouluun.

Måneskinin basisti Victoria de Angelis esiintymässä Ronquières-festivaalilla Belgiassa elokuussa.

Måneskinin nähdään edustavan Italian ”uutta sukupolvea”, joka irrottautuu yhteiskunnan ummehtuneista lokeroista ja raameista. Yhtye korostaa ihmisen vapautta toteuttaa itseään ja häpeästä irti päästämisestä.

Esiintyessään Puolassa viime kesäkuussa David ja kitaristi Thomas Raggi suutelivat lavalla osoittaakseen tukensa seksuaalisen tasa-arvon puolesta.

”Meidän mielestä ihmisten pitäisi saada tehdä näin ilman pelkoa”, David sanoi yleisölle.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on Puolassa toista vuotta Euroopan surkein, käy ilmi Ilga-Europen julkaisemasta vertailusta, jota on julkaistu 12 vuoden ajan.

Måneskinin maailmanlaajuisen ja nopean suosion takia rock-musiikille on povattu uutta kukoistusta.

Samaan aikaan, kun hiphopista ja räpistä tuli viime vuosikymmeninä valtavirtaa, rockille kävi päinvastoin. Se valui takaisin marginaaliin.

Måneskinin nopea ja yllättäväkin suosio on osoitus siitä, että rock kiinnostaa taas massoja. Uutta sukupolvea.