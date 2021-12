Keskiviikkona ensi-iltaan tullut Spider-Man: No Way Home on nousemassa vuoden katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa.

Asianmukaisesti pukeutunut fani poseerasi kuvaajille Spider-Man: No Way Home -elokuvan näytöksessä Los Angelesissa viime maanantaina.

Keskiviikkona ensi-iltaan tullut Spider-Man: No Way Home on kipuamassa Suomessa vuoden katsotuimpien elokuvien joukkoon vaikka supersankaritarinaa ehditään esittää valkokankailla vain pari viikkoa ennen vuodenvaihdetta.

Elokuva keräsi pelkästään keskiviikosta perjantaihin teattereihin Suomessa noin 45 000 lipunostajaa, mikä enteilee avausviikonlopulle noin 70 000–80 000 katsojaa. Alkupäivien suosio ennakoi elokuvan nousua kevyesti top-10-listalle Suomessa.

”Lähti kuin hauki rannasta”, sanoo levitystoiminnan johtaja Timo Räisänen elokuvaa Suomessa levittävältä SF Studiosilta.

”Uusi Spider-Man on sekä elokuvateattereille että kuluttajille hyvä joululahja”, Räisänen sanoo.

Helsingin Sanomien tuoreessa, Jussi Ahlrothin kirjoittamassa arvostelussa elokuvaa pidettiin yhtenä kaikkein aikojen parhaista Marvel-elokuvista.

Pohjois-Amerikassa uusi Spider-Man menestyy vielä Suomea hurjemmin.

Viihdeteollisuutta seuraava Variety-sivusto on arvioinut, että elokuva nousisi Pohjois-Amerikassa koko korona-ajan kaikkein myyvimmäksi elokuvaksi. Uutiskanava CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan Spider-Man olisi samalla piristysruiske koko pandemian kurittamalle alalle.

Jotain kertoo sekin, että Spider-Manin suosion myötä maailman suurimpana pidetyn elokuvateatteriyhtiö AMC:n kurssi nousi perjantaina pörssissä noin 20 prosenttia. Tosin AMC:n kurssi on ollut altis heittelylle, sillä se kuuluu niin sanottuihin meemiosakkeisiin.

Kurssinousun alla yhtiö julkisti sijoittajille tiedotteen, jonka mukaan Spider-Man: No Way Home oli lipputuloissa kaikkien aikojen toiseksi tuottoisin elokuva muutaman vuoden takaisen Avengers: Endgamen jälkeen.

Suomen ja Pohjois-Amerikan elokuvamaussa ja tavassa käydä leffassa on tunnetusti eroja. Vuoden katsotuin elokuva Suomessa on kirkkaasti Bond-elokuva 007 No Time To Die, joka on kerännyt yli 600 000 lipunostajaa teattereihin.

Bondin suosioon Spider-Man ei Suomessa mitenkään nouse.

”Suomen markkina käyttäytyy eri tavalla eikä joulun alusviikkoa ole pidetty mitenkään parhaana viikkona elokuvissakäymiseen. Tilanne on toki muuttunut 15 vuoden aikana, mutta siihen nähden Spider-Manin menestys on pieni ihme”, Räisänen sanoo.

Bondin ja Spider-Manin suosiosta huolimatta elokuvateatterien lipunmyynti on madellut Suomessa kuluvana vuonna koronasta ja kävijärajoituksista johtuen.

Alan kattojärjestö Filmikamarin mukaan lippuja on myyty noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Edeltävän vuosikymmenen puolivälin huippuvuosiin verrattuna lipunmyynti jää noin kolmannekseen. Koronapassi on ollut jonkin aikaa käytössä elokuvateattereissa.

SF Studiosin Timo Räisänen toivoo, etteivät elokuvateatterit sulkeudu kokonaan omikronmuunnoksen leviämisen myötä.

”En tiedä, kuinka moni jää henkiin alalla, jos markkina menee kiinni. Korostan, että yhtään tartuntaketjua ei ole lähtenyt elokuvateattereista.”

Eri vuosina Spider-Manista tehtaillut elokuvat ovat olleet Bondien tapainen vetonaula ja toisinaan Hämähäkkimiehen saapuminen valkokankaille on kiristänyt alan sisäisiä välejä yhteenotoiksi asti.

Vuonna 2014 Finnkino kieltäytyi esittämästä silloista Spider-Mania, jonka nimi oli The Amazing Spider-Man 2, yhtiön kiisteltyä viihdejätti Sonyn kanssa lipputulojen jakamisesta.