Räppäri Kangol Kid on kuollut

Newyorkilaista muusikkoa on pidetty varhaisen hip-hopin pioneerina.

Räppäri Kangol Kid on kuollut lauantaina sairaalassa New Yorkissa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Kuoleman vahvisti muusikon poika Instagram-päivityksessään.

Kangol Kid oli kuollessaan 55-vuotias.

Aiemmin tänä vuonna muusikko oli kertonut sairastavansa syöpää.

Kangol Kidiä pidetään yhtenä varhaisen hip-hopin pioneereista. Hän kuului räppärinä UTFO-ryhmään, joka 1980-luvulla teki useita levytyksiä.

Ryhmän tunnetuin kappale on vuonna 1984 valmistunut Roxanne, Roxanne. Se ei noussut listakärkeen, mutta esimerkiksi New York Times on pitänyt laulua aikakauden hengen kulttuurisena ilmentymänä Yhdysvalloissa. Laulu osui maan itärannikon rap-kulttuurin synnyn alkuvuosiin, ja se synnytti vastalauluja, joissa kommentoitiin alkuperäistä esitystä ja sen esittäjiä.

Shaun Shiller Fequiere eli taiteilijanimeltään Kangol Kid oli syntynyt vuonna 1966 ja alun perin hän oli breakdance-tanssija. Taiteilijanimen artisti oli löytänyt hattumerkistä, jota usein käytti.

Muusikon muistoa kunnioitti Twitter-tilillään muun muassa Rock the Bells -tapahtuma, jonka takana vaikuttaa toinen tunnettu takavuosien räppäri LL Cool J.