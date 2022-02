Nörtti muuttuu könsikkääksi kansainvälisille markkinoille suunnatussa Supercoolissa. Suomalaisamerikkalainen komedia ei onnistu kääntämään asetelmaa hauskoiksi tilanteiksi.

Komedia

Supercool, ohjaus Teppo Airaksinen. 92 min. K12. ★★★

Tuhkimotarina on teinielokuville kuin sukkahousujen pukeminen supersankareille.

Nörtti muutetaan voimahahmoksi taioilla, vilpillä tai tuurilla. Hierarkkisen yhteisön perusteita heilutetaan, kun alempikastinen pääsee hetkeksi maistamaan vip-kohtelua. Lopuksi teinituhkimon pitää tajuta, että hän on arvokas ”omana itsenään”.

Supercoolissa ei-suositun pojan toive toteutuu ja hän muuttuu himoituksi könsikkääksi.

Muutosta ei vaan onnistuta kääntämään hauskoiksi tilanteiksi, saati sitten perustelluiksi juonenkäänteiksi.

Elokuvallista hohtoa tempulta vie myös se, että nörtin näyttelijä Jake Short on perinteisellä tavalla yhtä viehättävä kuin hänen uusi, superviileä naamansa Joshua Cranston.

Yhtenä aamuna Jake Shortin näyttelemää Neiliä katsoo peilistä Joshua Cranstonin näyttelemä Ace.

Suomalais-yhdysvaltalais-kanadalainen komedia on ainutlaatuinen elokuva, mutta ainoastaan tekijäkaartiltaan. Suomalaiset ovat tehneet Alabamassa kuvatun, kansainvälisille markkinoille levitetyn elokuvan tärkeimmät ratkaisut.

Ohjaaja Teppo Airaksinen on osoittanut kykynsä tehdä rentoa draamaa ja komediaa rockelokuva Juicessa (2018) ja komediasarja Kimmossa. Supercoolissa hän ei onnistu kuvaamaan kaveruutta ihan yhtä luontevasti kuin esikoiselokuvassaan Kulman pojissa (2012).

Supercool jättää olon, että tässä tehdään harjoitustyötä Hollywoodiin.

Helmikuun alussa Yhdysvaltojen ensi-iltaan tullut elokuva ei ole saanut mitenkään mairittelevia arvioita, mutta peruskomedia varmasti solahtaa mukavasti suoratoistopalveluiden täytteeksi.

Elokuvan tuottaja ja sen tuotantoyhtiön Yellow Film & TV:n toimitusjohtaja Olli Haikka on ollut tekemässä vaikuttavaa määrän elokuvia ja tv-sarjoja, mutta käsikirjoittajana häntä ei vielä tunneta. Toisella käsikirjoittajalla Ali Moussavilla on vielä vähäisesti saavutuksia alalla.

Elokuva tuntuu kuin menestyskomedian jatko-osalta, jossa alkuperäiset kikat toistetaan löysemmillä näyttelijöillä.

Nimi ja juoni ovat lainassa yhdysvaltalaiskomedia Superbadista (2007), jossa kaverukset joutuvat keskelle toiminnallisia kommelluksia yrittäessään päästä siistien tyyppien juhliin.

Supercoolissa miettii jatkuvasti, missä on nähnyt kohtaukset aiemmin: Tyttöjen tuijottelu lokerikoilla. Bensa-aseman ryöstö. Poliisien hajottamat kotibileet. Puhtoisessa lähiössä rietastelu.

Onko ihastuksen päälle yrjöäminen South Parkin kopioimista vai kunnioittamista?

Hauskuutta haetaan vaikkapa puheilla miesten välisestä suuseksistä. Yhdet pakolliset rinnat vilahtavat vaivaannuttavaksi tarkoitetussa seksikohtauksessa, mutta muuten meno pysyy melko hillittynä. Mukaan sotketaan eritteitä, eniten kakkaa.

Suomalaiskomedialle jättimäistä 8,8 miljoonan euron budjettia on käytetty ainakin näyttäviin autojen pyörähdyksiin ja rysäytyksiin.

Jimmy, Neil ja Gilbert osallistuvat bensa-aseman ryöstöön.

Nostattavaa tunnelmaa haetaan vanhalla tsemppirockhitillä You Get What You Give, joka on saanut viime vuosina huomiota varapresidentti Kamala Harrisin, 57, lempibiisinä.

Huippukohdissa kuullaan myös 1990-luvun eurodancetähtiä Dr. Albania ja Haddawayta.

Ehkä nostalginen musiikki on ovela tapa saada katsomoiden nuoriso innostumaan nostalgisesta tavasta kuvata nuorisoa. Tai sitten Supercool on elokuva Kamala Harrisin sukupolvelle, joka on kasvanut John Hughesin teinikomedioiden aikaan.

Supercoolissa surkiskaverukset Neil (Jake Short) ja Gilbert (Miles J. Harvey) todistavat merkityksensä rinkitanssissa.

Sekään ei yllätä. Yliviritetyistä tanssikohtauksista on tullut komedioiden klisee. Niitä on nähty liikaa myös suomalaisleffoissa kuten Edenissä ja tulevassa Pohjolan sadossa.

Ehkä tämän ajan tärkein kokemus on se, kun yksilö uskaltaa irrotella ”omana itsenään” muiden katseen alla.

Käsikirjoitus Olli Haikka ja Ali Moussavi. Tuottaja Olli Haikka. Pääosissa Jake Short, Miles J. Harvey, Damon Wayans Jr.