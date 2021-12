Teema valaisee vuoden pimeintä yötä lyhytelokuvilla yhdeksättä kertaa. Yö pitkä, elokuva lyhyt -illassa on mukana 14 elokuvaa.

Kansainvälinen lyhytelokuvapäivä sai alkunsa Ranskassa vuonna 2012. Vuoden lyhimpänä päivänä lyhäreitä juhlitaan nykyisin yli 50 maassa. Teeman ohjelmistossa Yö pitkä, elokuva lyhyt -ilta on yhdeksättä kertaa.

Viime vuosina suomalainen elokuva on monipuolistunut ja mukaan on tullut erilaisia lajityyppejä, muun muassa toimintaa, tieteisfantasiaa ja kauhua. Se näkyy myös lyhäreissä – ehkä jopa voimakkaammin kuin pitkissä elokuvissa, koska niissä on halvempi kokeilla uutta.

Tämän illan ohjelman villeimpiä virityksiä on Ilja Rautsin Night of the Living Dicks (2021), joka valittiin äskettäin ranskalaisen Clermont-Ferrandin festivaalin kilpasarjaan. Se on yksi tärkeimmistä lyhytelokuvafestivaaleista.

Rautsi jatkaa Helsinki Mansplaining Massacren (2018) linjoilla. Kauhukomediat tekevät rajua satiiria sukupuolirooleista.

Night of the Living Dicksin päähenkilö Venla (Sonja Kuittinen) saa vahingossa silmälasit, joiden läpi miehet näyttävät mulkuilta. Niissä kohtauksissa miehille on muovattu erikoistehosteina kikkelipäät.

Rillit toimivat myös toisin päin ja näyttävät naiset kirjaimellisesti vittupäinä. Mustavalkoisuus korostaa selvää sanomaa, että ihmiset näyttävät kehnoilta, jos heitä katsoo vain sukupuolen ja seksuaalisuuden kautta.

Night of the Living Dicks ei ole ihan yhtä terävä kuin Helsinki Mansplaining Massacre, mutta ronskit kärjistykset ja ilotteleva elokuvakerronta ovat pirteitä.

Karim Rapatti (vas.) on Date Dick #2 ja Pelle Heikkilä Date Dick #1 Ilja Rautsin Night of the Living Dicks -elokuvassa.

Illan ainoa kotimainen animaatio, Kaisa Penttilän Maihinnousu (2020), käsittelee aikuisia asioita näppärästi lapsille sopivalla vertauskuvallisuudella.

Ilmastonmuutoksen nostattamien vesien liikkeelle ajamat siirtolaiset nousevat maihin eurooppalaiseen eläintarhaan ja kohtaavat epäluuloa ja syrjintää.

Yksi mainio yksityiskohta on, että lapset eivät suhtaudu toisiinsa ennakkoluuloisesti. Se on aikuisten asioita. Toinen on muistutus, että aikoinaan eurooppalaiset pitivät afrikkalaisia ja muita ”villejä” näytteillä kuin eläimiä.

Maihinnousu on Penttilän lopputyö Aalto-yliopistosta. Tietokoneanimaation aikakaudella Penttilä on tehnyt sen käsityönä, ilmeikkäästi mutta taloudellisesti.

Milla (Satu Tuuli Karhu, vas.) ja Janika (Saara Kotkaniemi) tavataan Max Ovaskan Lasti-jännärissä.

Melkein neljän tunnin ohjelmistossa on 14 elokuvaa. Siihen mahtuu myös muun muassa Max Ovaskan Aallon lopputyönä ohjaama jäntevä jännäri Lasti (2020), jossa raskaana oleva Janika (Saara Kotkaniemi) salakuljettaa huumeita Virosta.

Lasti on ensimmäinen suomalainen Oscar-ehdokas opiskelijaelokuvien sarjassa.

Ulkomaisista elokuvista Suzannah Mirghanin sudanilainen Al-Sit (2020) voitti Tampereen elokuvajuhlien pääpalkinnon ja on napsinut palkintoja myös Etelä-Korean Busanissa ja Libanonin Beirutissa.

Yö pitkä, elokuva lyhyt, Teema klo 22.05–1.50 ja Yle Areena. Maihinnousu (K7) klo 23.13. Lasti (K16) klo 23.51. Night of the Living Dicks (K16) klo 0.13. Al-Sit klo 0.34.