Lajiliittojen mielestä Harry Potter -kirjailijan lausunnot transihmisistä haittaavat ”edistyksellisen” lajin mainetta.

Huispausliigat aikovat muuttaa oman lajinsa nimen. Näin ne aikovat irrottautua lajin kehittäneestä kirjailija J. K. Rowlingista. Asiasta uutisoi esimerksi The Times maanantaina.

Huispaus eli quidditch on joukkuepeli, jota pelataan Harry Potter -noitakirjoissa. Kentällä pelattavasta joukkuepelistä on tullut oikea laji viime vuosina. Erityisen suosittua se on yliopistoissa kuten Britannian Cambridgessä.

Nuortenkirjat kirjoittanut J. K. Rowling on saanut monet fanit ja yhteistyökumppanit kääntymään häntä vastaan, koska hän on antanut useita lausuntoja, jotka on tulkittu transfobisiksi. Kirjailijaa ei ole esimerkiksi haastateltu tulevaan Harry Potter -muisteluohjelmaan Return to Hogwarts, joka tulee katseltavaksi vuoden alussa HBO Maxilla.

J. K. Rowling New Yorkissa joulukuussa 2019.

Sunnuntaina QuidditchUK ilmoitti tukevansa kahden amerikkalaisen lajiorganisaation, US Quidditchin ja Major League Quidditchin, suunnitelmaa luopua quidditch-nimestä. Järjestöt kertoivat tiedotteessa, että laji on maineeltaan ”yksi maailman edistyksellisimpiä”, ja molemmat järjestöt haluavat toimia maineen mukaisesti.

Lajin säännöissä määritellään sukupuolijakauma. Kentällä ei saa olla yhdestä joukkueesta kuin enintään neljä henkilöä, jotka identifioivat itsensä saman sukupuolisiksi.

Nimenmuutoksella he tavoittelevat myös taloudellista hyötyä sponsorisopimuksissa ja lähetysoikeuksissa, koska quidditch on Warner Bros -mediayhtiön omistama tuotemerkki.

US Quidditch järjesti kyselyn uudesta nimestä. Lajinimi voisi olla vastaajien mielestä quickball, quicker, quidstrike tai quadraball.

Kansainvälinen lajijärjestö, The International Quidditch Association, ei kannata nimenmuutosta, mutta tukee lajiliittojen halua tuomita perustaja-Rowling.

Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2018, kuinka Suomi osallistui ensimmäistä kertaa huispauksen MM-kisoihin. Kisat voittanut Yhdysvallat on edelleen hallitseva maailmanmestari, koska uusia kisoja ei ole järjestetty.

Huispausta pelataan luuta jalkojen välissä. Kentällä on jahtaajia, pitäjiä, lyöjiä ja etsijöitä. Jahtaajat yrittävät saada maaleja. Peli päättyy, kun sieppi on saatu kiinni. Se on sieppijuoksijan alaselkään kiinnitetty pallopussi.

Huispaus-sanan suomenkielisen version keksi aikoinaan suomentaja Jaana Kapari-Jatta, joka on suomentanut kaikki Potter-kirjat. Hänen arkikieleemmekin päätyneitä luomuksiaan ovat myös esimerkiksi ankeuttaja, ilmiintyä, Tylypahka ja jästi.

Tšekki ja Slovakia huispauksen MM-kisoissa vuonna 2018.

