Suvi Teräsniskan kolmas joulualbumi päättää trilogian. Ainakin toistaiseksi.

Joululaulut / Albumi

Suvi Teräsniska: Tämä maailma tarvitsee joulun. Warner. ★★★

Jos nykypäivän suomalaisella joulumusiikilla on ääni, se kuuluu Suvi Teräsniskalle.

Laulajan ensimmäinen joululevytys Hei mummo ilmestyi vuonna 2007. Kappaleesta kuullaan uusi versio Teräsniskan kolmannella joulualbumilla Tämä maailma tarvitsee joulun.

Sitä edeltäneet Tulkoon joulu (2009) ja Joulun henki (2014) ovat jo myyneet moninkertaisesti platinaa.

Tämä maailma tarvitsee joulun komeilee paraikaa Suomen albumilistan kakkosena ja fyysisesti myytyjen levyjen ykkösenä. Monesta joulun lahjapaketista saattaa myös löytyä liput Teräsniskan suureen joulukonserttiin, joka tosin järjestetään vasta joulukuussa 2022.

Suvi Teräsniskan mieltymys jouluun ja joululauluihin on ilmeisen henkilökohtaisesti latautunutta, ja hyvä niin: rooliin on vaikea sovittautua pakotetusti.

Levyn tuotti Teräsniskan ansioitunut luottokumppani Leri Leskinen. Isojen sointien autenttisuuden turvaa Antti Rissasen johtama 55-henkinen Turun filharmoninen orkesteri. Eipä tällaisessa tuotannossa sopisikaan tyytyä konetaustoihin.

Lauri Tähkän ja Timo Kiiskisen avausbiisi Tämä maailma tarvitsee rakkautta kokoaa albumin teemoja. Jos laulun nimen kääntää englanniksi päädytään Burt Bacharachin kuusikymmenlukuiseen menestyssävelmään What The World Needs Now Is Love ja jos tekstin englannistamista jatkaa, kohdataan muutamienkin popklassikkojen ydinfraaseja.

Tämä ei ole moite, vaan toteamus: avauskappale sanallistaa tärkeitä tuntoja ja arvoja, jotka jäävät helposti hakemaan ominta muotoaan vanhakantaisten joululaulujen, iskelmälatteuksien ja taiteellisemman laululyriikan välimaastossa.

Heti toisena kuultava kappale on noussut aikamme uudeksi joulunajan suosikiksi. Tänäkin jouluna uusittavasta animaatioelokuvasta Lumiukko maailmanvalloituksensa aloittanut Walking in the Air sai Tarleena Sammalkorven suomennoksena nimen Avaruus.

Teksti on kosmisen runollinen eikä jouluisen iskelmällinen, ja Leskisen ynnä Anssi Växbyn sovituksen pohjustamana Teräsniskan uusi versio lienee onnistunein kappaleen lukuisista suomenkielisistä levytyksistä.

Suomenkielisessä joululaulukulttuurissa toki tunnetaan kepeät kuusitanssirallatukset ja synkät kirkkoveisuut. Huumori ja satiiri sallitaan muutamalle suosionsa vakiinnuttaneelle kuvainkaatajalle.

Angloamerikkalainen musiikki on täynnä joulunaikaan sijoittuvia tunnelmakuvauksia ja ihmissuhdetilityksiä, mutta myös selkeästi uskonnollisia lauluja.

Suomessa uusien joululaulujen sisäänajaminen tasapainoilee usein tapakristillisen sanahelinän tuntumassa, jossa huomioidaan joulun uskonnollisuutta, mutta varotaan heittäytymästä tunnustuksellisiksi.

Suositun joululaulun tulee olla sovinnainen ja ketään loukkaamaton. Sen ei sovi sanoa mitään ikävän todellista ympäröivän maailman ongelmista. Ilmastokriisi ja seitankinkku, pakolaiskeskustelu ja koronakaranteenit eivät kuulu asioihin, joita sopii mainita joulurauhan musiikki-idyllissä.

Tässä mielessä nämä albumin avauskappaleet ovat levyn osapuilleen ainoita, jotka tekstimaailmaltaan hieman kalisuttelevat suomenkielisten joululaulujen ikiaikaisia kahleita.

Uutta ilmaisuvoimaa haetaankin sovituksilla, joissa vältetään tyystin jouluinen kellojen kilkatus.

Surumielisellä raskassoutuisuudellaan kansallisaarteeksi noussut Sylvian joululaulu kuullaan Jaakko Kuusiston uljaana orkesterisovituksena, jonka akordipylväät etäännyttävät laulua sen perimmäisen mollimelodiikan ankeudesta.

Muutamat lisämausteet annostellaan pidättyväisesti: Peter Engbergin akustinen kitara, Jukka Perkon foni, lauluyhtye Rajattomien äänispektri päätöshymnissä Jouluyö, juhlayö.

Mutta miksi Mary Did You Know kuullaan englanniksi, ellei sitten kielimuurilla hälvennetä tekstin suorasanaista raamatullisuutta?

Suvi Teräsniska esittää laulut varmastikin vilpittömästi, mutta jälkimakuja maistellen kuitenkin kapeahkolla ja tulkinnallisesti varovaisella asteikolla. Ehkä ratkaisu on suurten kuulijajoukkojen mieleen, mutta miksi arkailla artistisessa liikkumavarassa?

Nähtäväksi jää palaako Teräsniska joululaulujen pariin kuinka pian muuallakin kuin konserteissa.

Kotimaisessa joulumusiikissa olisi tilaa ja tarvetta uusille äänille ja kasvoille, soinneille ja lauluille, mutta kuinka rohkeasti hankeen tohditaan tarpoa uusia latuja, se on eri asia. Joululaulu on usein kuin toivelahja: kääreet ovat uudet, mutta sisältö ei saa yllättää.

Kriitikon valinnat

Instrumentaalirock / Albumi

Paul Gilbert: ’Twas. Mascot Music. ★★★

Yhdysvaltalainen Paul Gilbert kuuluu raskaan kitaroinnin ja instrumentaalimusiikin arvostettuihin rivitaitajiin, joka tunnetaan myös opetusansioistaan ja kitaralehtien kolumnistina. Uudella sooloalbumillaan Paul Gilbert soittaa virtuoosimaisia instrumentaaliversioita yleisesti tunnetuista joululauluista, keskittyen iloluontoisempiin sävelmiin. Kunnianhimoinen sovitustyö ei hukkaa selkeitä melodioita, jotka Gilbert taiteilee sekä ihmisäänen että sähkökitaran fraseerauksia kunnioittaen. Introissa ja välisoitoissa päästellään otelautaa ja tabulatuureja säästämättä, onneksi hairahtumatta musiikillisen kilpaurheilun karikoihin. Tekninen taituruus ja tyylitaju kantavat loppuun asti – tosin nimenomaan sähkökitarallisesta näkökulmasta.

Popjazz / Albumi

Norah Jones: I Dream of Christmas. Blue Note. ★★★

Yhdeksän Grammyn pianistilaulaja Norah Jones liittyy kokonaisten joulualbumintekijöiden joukkoon kahdeksannella soololevyllään. Sointi on artistille tunnusomaisesti jatsillisen raukea, ilman ylitsepursuavaa sokerointia mutta myöskin vailla Jonesin persoonallisimpien projektien viistoa viehätystä. Ehkä lähimmäksi näitä liippaa lattariksi sovitettu Run Rudolph Run -kappalekin kun tuntuu vakiintuneen kaikkien esittämäksi puoliviralliseksi joulurokiksi. Hienosti kantaa myös Ella Fitzgeraldin klassikkotulkintaan rinnastuva treffihaikailu What Are You Doing New Year’s Eve.

Kappalevalikoima jakaantuu standardien ja uusia tulokulmia tunnustelevien jouluaiheiden välillä. Esimerkiksi moniäänisesti laulettu notkahteleva blues Last Month Of The Year pyörittelee Jeesuksen syntymän kalenterillista ajankohtaa sivuuttaen kaikki kysymykseen yleisesti liitetyt varaukset.

Pop / digi-EP

Sansa: Lentää voin. Backfront Music. ★★★

Nailonkieliseen akustiseen kitaraan palaaminen innoitti dancea ja elektronista musiikkia tehnyttä Sansaa palaamaan juurilleen. Hän sovitti ja esitti, äänitti ja miksasi itse joulu-ep:nsä, jonka intiimi sointimaailma vaatii pysähtynyttä ja häiriötöntä kuuntelua. Laulujen tekstimaailma johdattaa hengellisen ja henkisen joulun tunnelmiin: Tulkoon joulu ja Sydämeni jouluun teen iloitsevat Jeesuksen syntymästä, Hiljaisuudessa kaivataan enkelten kertovan joulun sanomaa. Neljänneksi kappaleeksi Sansa on valinnut suomalaisartistien uudeksi kosmiseksi hiljentymishymniksi nousseen elokuvahitin Avaruus. Näkemys nousee suomenkielisten versioiden kärkipäähän.

Rock, blues, jazz / Albumi

Lucinda Williams: Have Yourself A Rockin’ Little Christmas Highway 20 Records. ★★★★

Koronakaranteeni tai vuoden takaisesta sairauskohtauksesta toipuminen eivät hiljentäneet amerikkalaisrootsin huippunimeä. Lucinda Williams on vaivihkaa äänittänyt sarjan yksittäisiin teemoihin pitäytyneitä studioprojekteja, joita on julkaistu Lu’s Jukebox -sarjassa. Toistaiseksi ilmestyneillä levyillä hän on tributoinut yksittäisiä artisteja tai coveroinut jonkun musiikkityylin aikakausiklassikkoja.

Sarjaan liitetty sympaattisten välitöiden määre rapisee riittämättömyyttään Lucindan ensimmäisellä joululevyllä. Sillä soittaa huippumuusikoiden särmäisä kitarabändi, joka tuo mureaa umpimusiikillista purentaa oivaltavasti valittuihin jouluaiheisiin juurimusapaloihin. Williams vertyy myös väläyttämään kuinka vahvasti hän tulkitsee kirpeää bluesia. Loppuvuoden herkullisin yllätys.