Chris Nothi nähdään vielä yhdessä The Equalizerin kuvatussa jaksossa Yhdysvalloissa.

Sarah Jessica Parker ja Chris Noth sarjassa And Just Like That.

Sinkkuelämää-sarjan päänäyttelijät ovat reagoineet näyttelijäkollega Chris Nothiin kohdistuneisiin seksuaalirikossyytöksiin. Kolme naista syyttää Nothia seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Asiasta kirjoittaa muun muassa CNN.

Sinkkuelämään uudelleenlämmittelyn And Just Like That -sarjan kolme tähteä Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis julkaisivat sosiaalisessa mediassa maanantaina lausunnon, jossa he kertovat tukevansa naisia.

”Me tiedämme, että se (kokemusten kertominen) on vaikeaa ja me kiitämme heitä siitä.”

Yhdysvaltalaiskanava CBS ilmoitti maanantaina, ettei Noth enää jatka näyttelemistä The Equalizer -sarjassa. Noth esitti jännityssarjassa entistä CIA-johtajaa.

The Equalizer on keväällä Yhdysvalloissa alkanut uusi versio 1980-luvun sarjasta Kutsukaa McCall. Aiemmin siitä on tehty kaksi elokuvaa.

Noth nähdään vielä yhdessä jo kuvatussa jaksossa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä on tunnettu Kihon roolista Sinkkuelämää -draamasarjassa. Hän palasi rooliin And Just Like That -sarjan aloitusjaksossa, joka julkistettiin HBO Max -suoratoistopalvelussa joulukuun alussa.

Noth, 67, on sanonut lausunnossaan kanssakäymisten perustuneen yhteisymmärrykseen.

Lue lisää: Mediat: Kolmaskin nainen esitti seksuaalirikossyytöksiä näyttelijä Chris Nothia kohtaan

Lue lisää: Sinkkuelämää-tähti Chris Nothin kanssa mainoksen tehnyt kunto­laite­valmistaja vetää mainoksen pois seksuaali­rikos­syytösten vuoksi