Oli juhannus 2020. Tiina ja Mikael Forsby olivat soutelemassa. Tiina Forsby soitti siinä keskellä järveä puhelimestaan kappaleen, joka on ollut hänelle tärkeä lapsesta asti.

”Näin kuinka Mikaelin silmissä syttyi valo. Tiesin heti, että nyt se oivalsi”, Tiina Forsby kuvailee videohaastattelussa yhden tämän vuoden isoimman hitin syntyhetkeä.

Forsbyt antavat haastattelua Oulun kodistaan. Muut bändin jäsenet asuvat pääkaupunkiseudulla.

Tänä kesänä julkaistua Portion Boysin kappaletta Vauhti kiihtyy (ft. Matti ja Teppo) on striimattu Spotifyssa yli yhdeksän miljoonaa kertaa ja musiikkivideolla on 3,8 miljoonaa näyttökertaa. Kappale on myös ehdolla Emma-gaalassa Vuoden biisi -kategoriassa.

”Olen yrittänyt välttää sellaista vanhojen kappaleiden kierrätystä, jota moni tekee. Mutta kun kuuntelin sen biisin, kuulin heti päässäni sen, millainen versio siitä tulisi”, Mikael Forsby, bändin kosketinsoittaja ja tuottaja kuvailee.

Kotona hän vetäytyi heti työhuoneelle. Vajaassa kolmessa tunnissa kappaleen raamit olivat valmiit. Sitten piti soittaa Matin ja Tepon Matille eli Matti Ruohoselle.

Matti ja Teppo esittivät Vauhti kiihtyy -kappaleensa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa lokakuun lopussa.

Iskelmäduo Matti ja Teppo julkaisi Vauhti kiihtyy -kappaleen vuonna 1989 albumilla Aito tunne.

”Esittelin puhelimessa itseni ja bändini ja kerroin ideasta. Lähetin demon Matille kuultavaksi. Sieltä tuli nopeasti viesti takaisin, että kuulostaa ihan hitiltä”, Mikael Forsby muistelee.

Kappaleeseen lisättiin tuplanopeus, säkeisiin räppiä, taustaan ysärihenkeä ja uusien sanoitusten aiheeksi valittiin matka kohti Hotelli Vantaata ja Tulisuudelmaa, ”paikkaa, jossa kansa viihtyy”.

Matti ja Teppo äänittivät kappaletta varten kertosäkeen laulut uudelleen turkulaisessa studiossa. Yhteistä musiikkivideotakin suunniteltiin, mutta koronaviruspandemia muutti suunnitelmia.

”Emme ole vielä oikeasti tavanneet henkilökohtaisesti Mattia ja Teppoa, vaikka yhteyttä on muuten pidetty paljon”, Tiina Forsby paljastaa. Haaveena on nousta vielä joskus yhdessä lavalle, hän lisää.

Pikkujoulukaudelle kappaleesta tehtiin myös uusi versio: Pikkujoulut kiihtyy.

Katso Vauhti kiihtyy (ft. Matti ja Teppo) alla olevalta videolta:

Huumorimusiikilla on Suomessa pitkät perinteet aina Reino Helismaan rillumareista Jaakko Teppoon, Raptoriin ja Petri Nygårdiin. Maakuntafestivaalien ja after ski -juhlien suosikki on jo vuosikaudet ollut "junttiräpin kuninkaat” Teflon Brothers, joka noteerasi myös Portion Boysin bilebändejä ripittävällä kappaleellaan Ilmastonmuutos.

Ysäridancesta ammentavat jumputukset roiseine sanoituksineen ovat tekemässä voimallisesti paluuta – jos ei radioiden soittolistoille, niin Spotify-listojen kärkiin.

Mikael ja Tiina Forsby eivät kuitenkaan pidä sanasta ”huumorimusiikki”.

”Emme koe tekevämme huumorimusiikkia. Siinä sanassa on jotenkin negatiivinen ja vähättelevä sävy. Teemme tätä kuitenkin äärimmäisen tosissamme”, Mikael Forsby sanoo. ”Huumoria hyödyntäen”, Tiina Forsby lisää.

Kaksikon mukaan yhtyeeltä löytyy myös musiikkia, jolla on vakavampaa sanomaa. Sellainen on esimerkiksi Kyläbaari, joka kertoo kotiseudun tärkeydestä ja paikallisten pubien sosiaalisesta merkityksestä.

Kappaleita tehdessään yhtye etsii ajankohtaisia aiheita, jotka uppoavat bilekansaan.

Mikael Forsby on kotoisin 2 000 asukkaan pitäjästä, Isojoelta Etelä-Pohjanmaalta. Nuoruuteen kuului olennaisena osana kyläringin ajo peräluukku täynnä subbareita. Kaiuttimista kaikui tietenkin ysärielektro: Pandoraa, Basic Elementiä, E-roticia...

Portion Boysin musiikki arvostaa Forsbyn mukaan tällaista pienten paikkakuntien kulttuuria ja maakuntien meininkiä.

”Siellä päin ei perusteta sellaisesta blingblingistä ja pinnallisista asioista. Vaan enemmän ollaan aitoja ja otetaan rennosti. Ollaan yleisön ja fanien kanssa myös niin, ettei ketään katsota alaspäin.”

Portion Boys on tähän asti julkaissut musiikkia omakustannepohjalta. Bändillä, kuten muillakin vastaavilla bileartisteilla (Pasi ja Anssi, Teflon Brothers), on ollut keinonsa kivuta suuremman yleisön tietoisuuteen: huolella tehdyt musiikkivideot Youtubessa.

Ensimmäinen iso harppaus Portion Boysille tuli Karjala takas -musiikkivideon myötä vuonna 2017.

Videolla rällätään Ladalla ja kirkkaalla viinalla. Tiina Forsby esittää hehkeää kodin hengetärtä, jolle talon miehet laulavat: ”Oot liian kaukana hellasta / ei oo sovittu sellasta.”

Portion Boys julkaisi ensimmäisen kappaleensa kymmenen vuotta sitten. Silloin ei vielä ollut kysyntää yhtyeen esittämälle bilemusiikille.

Kappaleet ja musiikkivideot ovat kuin sketsejä yhdestä aiheesta – Lihamafia kertoo lihansyönnin upeudesta, yksi biisi Pokémoneista, toinen armeijasta –, mutta usein sanomaa höystetään lisäksi sovinistihenkisillä vitseillä.

Homma vedetään usein myös niin läskiksi kun pystytään: tietenkin lihansyönnistä kertovalla kappaleella puhutaan ”ranteen säästämisestä” ja marinadin hieromisesta kotimaiseen laatulihaan.

Tiina Forsby muistuttaa, että Karjala takas -musiikkivideon tarina saa käänteen ja sovinistisikamiehet jäävät nuolemaan näppejään.

”En ole itse kokenut musiikkiamme mitenkään seksistisenä tai loukkaavana. Tätä tehdään pilke silmäkulmassa ja voin täydellä sydämellä laulaa tuota hella-kohtaakin, kun ymmärrän sen huumoriaspektin”, Forsby sanoo.

”Oli kyllä hieman pelko persuksissa tuon biisin kohdalla, että mitenköhän tämä otetaan vastaan, mutta kävikin niin, että naiset rakastui tähän biisiin. Emme koskaan halua loukata ketään, vaan perimmäinen tarkoitus on tuoda hyvää mieltä ja energiaa”, Mikael Forsby täydentää.

Biisejä tehdessään bändi etsii ajankohtaisia aiheita ja toki sellaisia, jotka voisivat upota bailukansaan. Kaksikko kuitenkin painottaa, etteivät he tee musiikkia kylmästi laskelmoiden ja lukuja pyöritellen.

Portion Boys julkaisi ensimmäisen kappaleensa jo kymmenen vuotta sitten, vaikka silloin kysyntää tällaiselle musiikille ei juuri ollut, Mikael Forsby huomauttaa.

”Kyllä tätä täytyy tehdä sydämellä. Että jos mennään vain [Antti] Tuiskua mukaillen vain ’rahan takii’, niin se ei kanna kauaa. Tässä hommassa täytyy olla äärimmäisen nöyrä ja jalat maassa ja kunnioittaa ihmisiä. Jos oot epäkunnioittava ihmisiä kohtaan matkan aikana, niin silloin olet tosi yksin, kun kaikki loppuu”, Mikael Forsby painottaa.

Bändiin kuuluu Forsbyjen (taiteilijanimiltään El Meissel ja JaloTiina) lisäksi Kenraali Vahva (Raimo Paavola), Taiteilija Nieminen (Roope Nieminen) ja A.P Vuori.

Forsbyt ylistävät bändikavereitaan ja lavateknikoita vuolain sanoin.

”On tärkeää, että kaikilla bändin jäsenillä on hyvä olla ja tehdään tätä niin, että kaikilla olisi mahdollisimman hauskaa yhdessä. Ja tietenkin olemme myös todella kunnianhimoisia. Nälkää riittää”, Tiina Forsby kuittaa.

Mikael Forsby ja Raimo Paavola eli El Meissel ja Kenraali Vahva esiintyivät Himoksella.

Lue lisää: Suomalainen huumorimusiikki tarjosi vielä joskus kipakkaa kritiikkiä herroille – nyt siinä ryypätään ja tiputellaan tuhmia sanoja

Lue lisää: Hittien määrä romahti Suomessa, mutta nyt ratkaisua etsitään yllättävästä suunnasta