Elsa Brule on edistänyt aiemmin lukutaitoa. Suomen-matkallaan vuonna 2019 hän ymmärsi, että musiikki on ihmisiä yhdistävä kieli.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on saanut miljoonan dollarin eli noin 880 000 euron lahjoituksen yksityiseltä yhdysvaltalaiselta lahjoittajalta Elsa Brulelta.

Poikkeuksellinen lahjoitus on osoitettu Global Music -koulutusohjelmalle, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tällä hetkellä koulutuksessa on muusikoita yli 25 eri kulttuuritaustasta.

Elsa Brule on suomensukuinen hyväntekijä, jonka isoisä muutti 18-vuotiaana Itä-Suomesta Yhdysvaltoihin välttääkseen kutsun tsaarin armeijaan.

Brulen kiinnostui Global Music -ohjelmasta Suomen vierailulla vuonna 2019, jonka aikana hän tutustui Sibelius-Akatemiaan ja Sibeliuksen taiteilijakotiin Ainolaan. Suomeen Brulen kutsui muun muassa konsulttina toimiva Erika Sauer, jonka kanssa Brule myöhemmin ystävystyi ja jatkoi yhteistyötä.

”Minulla ei ole musiikillista osaamista, mutten koskaan kieltäytyisi kutsusta tulla Suomeen. Joten saavuin paikalle aikeenani vain vaatimattomasti katsoa ja kuunnella”, Brule kertoo HS:lle videohaastattelussa.

Aiemmin Brule on tehnyt työtä etenkin lukutaidon edistämiseksi tukemalla esimerkiksi koulukirjastojen rakentamista ja entisöintiä Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Siksi hän aluksi ajatteli, ettei hänellä olisi mitään annettavaa musiikkikoulutukselle.

”Mutta kun kuulin esimerkkejä köyhempien maiden opiskelijoista, jotka olivat saaneet mahdollisuuden opiskella musiikkia Sibelius-Akatemiassa, ymmärsin, että musiikki on vastaavasti ihmisiä yhdistävä kieli”, hän lisää ja jatkaa:

”Olin niin vaikuttunut koko instituutiosta, tiedekunnasta, opiskelijoista ja hallinnosta, jännittävistä ideoita ja mahdollisuuksista, että se inspiroi minua osallistumaan sellaisella tasolla, josta olisi hyötyä Sibelius-Akatemialle, Suomelle ja Yhdysvalloille ja etenkin nuorille muusikoille ympäri maailmaa”, Brule kuvailee.

Etenkin yksi esiintyminen sai Brulen haltioitumaan. Kyseessä oli Sibelius-Akatemian opiskelijoiden Hildá Länsmanin ja Viivi Maria Saarenkylän saamelaismusiikkia esittävä duo Vildá.

Hildá Länsmanin ja Viivi Maria Saarenkylän muodostama, saamelaismusiikkia esittävä duo Vildá esiintyi Etnogaalassa Tavastialla vuonna 2017.

Brule sai idean projektista, joka toisi yhteen New Mexicossa sijaitsevan Amerikan alkuperäiskansojen edustajille tarkoitetun koulun oppilaat ja Sibelius-Akatemian saamelaisopiskelijat.

Ei mennyt kauaakaan, kun Länsman ja Saarenkylä matkustivat New Mexicoon yhdessä Sibelius-Akatemian opettajien kanssa pitämään St. Joseph Mission Schoolin oppilaille musiikkityöpajaa.

”Se oli ihmeellinen kokemus”, projektin rahoittanut Brule kuvailee.

Brulen mukaan kyseisessä yksityiskoulussa ei ole erikseen musiikin opetusta, joten kokemus oli oppilaille uusi. Länsmanin ja Saarenkylän vetämässä työpajassa lapset tekivät musiikkia vedestä.

”Voiko kuvitella toista yhtä universaalia ja yhdistävää teemaa kuin vesi? Se on tärkeää Lapissa ja keskellä New Mexicon aavikkoa”, Brule kuvailee videohaastattelussa.

Suomen vieraat pääsivät seuraamaan myös Amerikan alkuperäiskansojen uskonnollista rituaalia, johon ei yleensä päästetä ulkopuolisia.

Siltojen rakentaminen saamelaisten ja Amerikan alkuperäiskansojen kulttuurien välille sai Brulen tukemaan vastaavia projekteja myös suuremmassa mittakaavassa.

Lahjoituksen myötä Sibelius-Akatemia voi laajentaa vähemmistökulttuureja tukevaa toimintaa seuraavan viiden vuoden aikana.

Rahoituksen myötä myös yhteistyöhankkeet maahanmuuttajien ja erilaisten syrjäytymisvaarassa olevien yhteisöjen kanssa laajenevat Suomessa. Uusia kumppanuuksia aiotaan muodostaa Chilen, Tansanian ja Mosambikin kanssa, ja toiminta ulottuu myös muille Afrikan alueille. Lisäksi kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan stipendejä.

”Olen aina ollut utelias muita kulttuureja kohtaan. Se on aina ollut osa minua ja toisaalta sillä on ehkä tekemistä sen kanssa, että minulla on suomalaiset juuret ja tunnen ylpeyttä siitä, että olen osa jotain suurempaa. Ehkä siksi voin samaistua vähemmistökulttuurien tarpeeseen vaalia perinteitään”, Brule kuvailee ja lisää:

”Kun maailma kutistuu, on yhä keskeisempää kunnioittaa ja vaalia myös erojamme. Olemme kaikki samanlaisia ​​monella ihanalla tavalla… mutta erot tekevät maailmasta mielenkiintoisen.”

Sibelius-Akatemian Global Music -ohjelman koulutus rakentuu monikulttuurisen opiskelijayhteisön yhteistyölle. Esimerkiksi tällä hetkellä on meneillään projekti pakolaisleirillä Syyriassa, ympäristöaktivismin parissa Chilessä ja Suomenlinnan vankilassa. Yksi opiskelijoista on perustanut maahanmuuttajien orkesterin Helsingissä.

”Musiikki ja taide ovat välineemme, ja kulttuurienvälinen yhteistyö toimii katalysaattorina uusille musiikillisille ja pedagogisille löydöille sekä kuuntelun, myötätunnon ja globaalin kansalaisuuden taitojen kehittämiselle. Niillä voi olla yhä suurempi merkitys rakentaessamme rauhanomaista tulevaisuutta maailmaamme," Global Music -ohjelman johtaja Nathan Riki Thomson sanoo tiedotteessa.

