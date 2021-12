Myös esimerkiksi Helsingin Musiikkitalossa jännitetään tulevaa. ”Jäätävä epävarmuus”, tiivistää tapahtuma-alan tunnot Kaija Saariahon teoksen ensembleversiota tuottava Kaisa Näreranta.

Nightwish on joutunut perumaan Suomen-keikkojaan pandemian aikana jo monta kertaa, mutta viime kesän salakeikka sentään onnistui. Yhtye esiintyi Oulun Club Teatriassa Nevski the Prospects -nimellä.

Uudet koronarajoitukset vaikuttavat useisiin lähiviikkojen konsertteihin ja tapahtumiin pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen tiistaina tekemien rajoitusten mukaan koronapassilla ei 28. joulukuuta eteenpäin voi kolmeen viikkoon vapautua rajoituksista niin sanotuissa korkean ja kohtalaisen tartuntariskin yleisötilaisuuksissa.

Korkean tartuntariskin yleisötilaisuuksiin lukeutuvat muun muassa sisätilassa järjestettävät massakonsertit, kun istumapaikkoja ei ole määritelty.

Näin ollen esimerkiksi Helsingin tunnetuin rock-klubi Tavastia joutuu perumaan kaikki tuolle ajanjaksolle ajoittuvat keikkansa.

Scandinavian Music Groupin oli tarkoitus esiintyä Tavastialla neljänä iltana. Kuva Freedom-festivaalilta kesältä 2016.

Ensi viikon maanantaina ja tiistaina Tavastialla piti olla kahden nuoren polven artistin Melon ja Lauri Haavin keikat. Torstaista eteenpäin lava oli varattu peräti neljän päivän ajaksi helsinkiläisyhtye Scandinavian Music Groupille.

”On selvää, että kaikki keikat tammikuun 20. päivään asti siirtyvät tai peruuntuvat kokonaan”, Tavastian ohjelmajohtaja Mikko Merimaa kertoo.

”Tulemme tiedottamaan keikkakohtaisesti, kunhan asioihin on löydetty ratkaisut, mutta vielä emme tiedä suurimmastakaan osasta keikoista [niiden kohtaloa]. Yksi keikka juuri siirrettiin tammikuusta syyskuulle”, Merimaa sanoo.

Kyseessä on rockyhtye 69 Eyesin keikka, jonka piti alun perin olla Tavastialla 7. tammikuuta.

”Vaikea sanoa, mitä keikoille tapahtuu. Varmasti osa joudutaan perumaan, koska joitakin keikkoja on jouduttu siirtämään jo niin moneen kertaan.”

Merimaan mukaan osa keikoista on sellaisia, jotka on julkaistu jo syksyllä 2019 ja jotka ovat siirtyneet eteenpäin jopa 5–6 kertaa.

”Onhan tämä tilanne vakava meillekin, aika merkittäviä taloudellisia tappioita taas meillekin tästä koituu.”

Sisätiloissa järjestettäviä keikkoja olisi lupa järjestää, jos yleisölle olisi tarjota merkityt istumapaikat. Sitä on joskus kokeiltu Tavastiallakin, mutta tuskin nyt. Merimaan mukaan asiaa pitää arvioida keikkakohtaisesti.

”Suurin osa keikoista on myynyt niin hyvin, että kaikkien lipun ostaneiden sisäänpääsy ei ole enää kapasiteetin puolesta edes mahdollista meille. Se [istumapaikat] rajaa meidän kapasiteetin kuitenkin niin merkittävästi alemmas.”

Merimaan mukaan Tavastialla aiemmin järjestetyt istumapaikalliset keikat eivät ole myöskään olleet heille taloudellisesti kannattavia.

Asiaa kuitenkin harkitaan vielä uudelleen.

”Jos tilanne tästä pitkittyy ja joudutaan pitkälle kevääseen olemaan rajoitusten piirissä, niin pitää varmaan sitäkin vaihtoehtoa ruveta uudestaan tarkastelemaan.”

Koronarajoitukset siirtävät jälleen kerran myös Suomen suosituimpiin metalliyhtyeisiin lukeutuvan Nightwishin kaksi suurta konserttia. Yhtyeen oli tarkoitus esiintyä uudenvuodenaattona Helsingin jäähallissa ja päivää aiemmin Tampereen uudella jättiareenalla.

”Kyllä meillä suurin huoli on meidän crew’sta [henkilökunta]. Jätkät eivät ole saaneet palkkaa pitkään aikaan. Nämä kaksi loppuvuoden keikkaa olisivat olleet heille erittäin tärkeitä. Liksat jäi saamatta taas”, yhtyeen manageri Ewo Pohjola sanoo.

Helsingin keikan oli alun perin tarkoitus olla Kaisaniemen puistossa viime elokuun puolivälissä, mutta silloinkin koronarajoitukset sotkivat suunnitelmat. Pohjolan mukaan joitakin Nightwishin keikkoja on siirretty jo neljättä kertaa koko pandemian aikana.

Yhtyeen piti lähteä viime keväänä Euroopan-kiertueelle, mutta sitäkin jouduttiin siirtämään kuukausilla.

Mitä yhtye uskaltaa toivoa ensi vuodelta?

”Kyllä me tammikuun loppuun siirretään nämä loppuvuoden keikat. Meillä on jo varapäivät valmiina, ellei hallitus ja Avi keksi taas jotain kivaa”, Pohjola sanoo.

Nightwishin Helsingin jäähallin keikka siirtyy siis tammikuun 29. päivään ja Tampereen keikka on 22. tammikuuta.

Kaija Saariahon La Passion de Simone -oratorio esitettiin Peter Sellarsin ohjauksena Helsingin juhlaviikoilla 2007. Musiikkiteatteriryhmä La Chambre aux échos tilasi teoksesta kamariorkesteriversion ja kantaesitti sen vuonna 2013. Nyt tuo versio nähdään Helsingissä ensi kertaa.

Helsingin Musiikkitalossa jännitetään parhaillaan, päästäänkö säveltäjä Kaija Saariahon La Passion de Simone -oratorioteoksen näyttämöllistä ensembleversiota vihdoin näkemään siellä. Se olisi ensimmäinen kerta, kun teos esitetään Helsingissä.

”Jäätävä epävarmuus tässä on tällä hetkellä. Kuumeisesti odotetaan, tuleeko Avilta jotain päätöksiä, jotka voisivat koskea jo ensi viikkoa”, esityksen tuottaman Teatro Productionsin toimitusjohtaja Kaisa Näreranta sanoo.

Närerannan mukaan esityksen lavastusta rakennetaan parhaillaan, ja esiintyjät ovat tulossa Ranskasta Suomeen sunnuntaina.

”Aika absurdi tilanne. Tämähän on jo viides kerta, kun tätä yritetään esittää. Sitä on sitkeästi siirretty, emmekä me edelleenkään ole tätä perumassa. Jos nyt kävisi niin, että Avilta tulisi sellaiset rajoitukset, että koronapassillakaan ei noita esityksiä voi viedä läpi, niin kyllä me sitten jälleen lähdemme etsimään uusia päiviä.”

La Passion de Simonea on näillä näkymin tarkoitus esittää 29. ja 30. joulukuuta.

