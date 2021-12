Joulun suosituin laulu Suomen yksityisissä radioissa on ollut jo vuosia Whamin Last Christmas. Ei ole enää.

Jo yli kymmenen vuoden ajan suomalaismediat ovat uutisoineet juuri ennen jouluaattoa saman asian: Viime vuoden soitetuin joululaulu on ollut Wham-yhtyeen Last Christmas. Tämä 1980-luvulta sointuva laulu on soinut vuodesta toiseen eniten yksityisissä radioissa.

Nyt ainakin tämä asia on toisin. Valta on vaihtunut.

Vuoden 2020 soitetuin joululaulu oli John Lennonin ja Yoko Onon kappale Happy Xmas (War Is Over).

Kappale otti kärkipaikan viime joulun soitetuimpana 592 soittokerralla.

Last Christmas ei jäänyt kauas. Tulos: 526 soittokertaa.

Tilasto perustuu tekijänoikeusjärjestö Gramexin soittotietoihin, jotka se on saanut radioilta. Yksityisiä radioita ovat esimerkiksi Radio Nova, Radio Rock ja Radio Helsinki.

Tilaston muutkin sijat ovat aiemmilta vuosilta tuttuja nimekkeitä.

Kolmannella sijalla Gramexin listalla oli 499 soittokerralla Band Aid kappaleella Do They Know It’s Christmas?

Neljäntenä listalla oli Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You (492 soittokertaa).

Ensimmäisenä kotimaisena kappaleena listalla oli Katri Helenan Joulumaa (431 soittokertaa), joka sai viidennen sijan. Vuonna 2019 soitetuin kotimainen oli Vesa-Matti Loirin esittämä Sydämeeni joulun teen, joka jäi nyt sijalle kahdeksan.

Vaikka listan kärki koostui ulkomaisista klassikoista, kymmenen kärkeen mahtui kuitenkin yhteensä neljä kotimaista kappaletta.

Yoko Ono ja John Lennon aloittivat rauhankampanjansa vuonna 1969. Kuva HS:n uutisesta tuolta vuodelta.

Vuoden 2020 soitetuin joululaulu on samalla myös rauhanlaulu. John Lennon ja Yoko Ono levyttivät sen protestiksi Vietnamin sodalle. Kappale oli osa heidän jo yli kaksi vuotta jatkunutta rauhankampanjaansa. Hiljalleen laulusta on muodostunut joululauluklassikko.

Happy Xmas (War Is Over) julkaistiin singlenä vuonna 1971, tosin Britanniassa vasta 1972. Levyllä soittaa The Plastic Yono Band, laulamassa kuullaan Onon ja Lennonin lisäksi lapsikuoro Harlem Community Choiria. New Yorkissa levytetyn kappaleen tuotti Phil Spector.

Kappaleen melodia ja soinnut ovat pääpiirteittäin samat kuin englantilaisessa vanhassa Skewball-balladissa. Sen on levyttänyt omana versionaan muun muassa Peter, Paul and Mary -yhtye nimellä Stewball.

Yksityisten radioiden soitetuimmat joululaulut 2020

1. John Lennon & Yoko Ono: Happy Xmas (War Is Over)

2. Wham!: Last Christmas

3. Band Aid: Do They Know It's Christmas?

4. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

5. Katri Helena: Joulumaa

6. Leevi & The Leavings: Jossain on kai vielä joulu

7. Chris Rea: Driving Home For Christmas

8: Vesa-Matti Loiri: Sydämeeni joulun teen

9. Haloo Helsinki!: Joulun kanssas jaan

10. José Feliciano: Feliz Navidad

11. Suvi Teräsniska: Hei mummo

12 . Samuli Edelmann: Avaruus (Walking In The Air)

13. Queen: Thank God It's Christmas

14. Shakin' Stevens: Merry Christmas Everyone

15. Lauri Tähkä: Joulu tuo luoksein rakkaat

16. Triad: Tänd Ett Ljus

17. Bing Crosby: White Christmas

18. Britney Spears: My Only Wish (This Year)

19. Michael Bublé: It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

20. Juice Leskinen: Sika