P. D. Jamesin klassikkodekkarit saivat jälleen uuden tv-version – Dalgliesh on ylpeästi vanhanaikainen poliisisarja

Dalgliesh-sarja keskittyy psykologisoinnin ja toiminnan sijaan tunnelmointiin ja yhteisöihin.

Bertie Carvel tekee sarjan pääosassa oivallisen roolityön. Hänen Dalglieshinsä on yhtä aikaa empaattinen ja tunteissaan pidättäytyvä.

Murhatarinoitakin kohtaan voi tuntea nostalgiaa, ainakin Dalglieshin kohdalla. Vaikka kyseessä on tuore sarja, se vie matkalle television brittietsivien menneisyyteen, kuvitteelliseen maailmaan, jossa valaistus on himmeä, maisemat vehreitä ja yhteisöt tiiviitä – kunnes murhat paljastavat niiden uinuvat paheet.

Itse päähenkilö on täydellinen paketti. Kolmiosaisiin pukuihin ja vähäeleisiin neuleisiin sonnustautuva Adam Dalgliesh muodostaa älyllään pelaavan brittietsivän prototyypin. Toisaalta Scotland Yardin etsivä on myös melankolinen leskimies, joka on julkaissut runokirjan. Kaiken lisäksi hän ajaa kurvikasta urheiluautoa, Jaguaria, joka tihkuu seksikkyyttä.

P. D. Jamesin romaaneihin pohjaava hahmo on saanut myös useita aikaisempia filmatisointeja. Ikonisin versio lienee Roy Marsdenin, joka näytteli hahmoa 15 vuoden ajan.

1970-luvun puoliväliin sijoittuva sarja koostuu kuudesta jaksosta, jotka on ryhmitelty kahden paketteihin. Ensimmäiset kaksi jaksoa, jotka esitetään peräkkäisinä päivinä, kertovat sairaanhoitajakoululla tapahtuvasta kuolemantapauksesta. Opiskelijat ovat harjoittelemassa vatsaruokintaletkun asettamista, mutta huoneenlämpöisen maidon sijaan opiskelijan nieluun kaadetaan jotain tappavaa.

Eikä kuolema jää ainoaksi. Syrjäisen oppilaitoksen ankaruudessa kaikuvat niin sodan kauhut kuin nuorten naisten hauras asema.

Toinen tapaus on henkilökohtaisempi. Dalgliesh saapuu Dorsetiin tapaamaan apua pyytänyttä tuttavaansa, joka on kuitenkin jo kuollut hänen saapuessaan. Ja jälleen kuolemia alkaa kasaantua.

Juonet ovat perinteistä ”kuka-sen-teki”-muotoa. Käänteitä ja potentiaalisia syyllisiä riittää, väkivaltaa ei niinkään. Dalgliesh ei ole mikään asesankari. Hän sopii hyvin Miss Marplen, Hercule Poirot’n ja Sherlock Holmesin rinnalle, vaikka hahmogalleriassa ei olekaan niiden huikentelevaisuutta eikä tarinoissa ilkikurista huumoria.

Päähenkilö kantaa tätäkin sarjaa. Häntä näyttelee oivallisen roolityön tekevä Bertie Carvel, jonka Dalgliesh on yhtä aikaa empaattinen ja tunteissaan pidättäytyvä.

Klassisen brittidekkarin kaavaan sopiikin vallan mainiosti, että kiinnostavinta etsivässä on hänen aivotyöskentelynsä, eivät hänen tunteensa, menneisyytensä tai takaa-ajotaitonsa.

Dalgliesh on ylpeästi vanhanaikainen poliisisarja, joka toimii helppona käyttöviihteenä. Psykologisoinnin ja toiminnan sijaan se keskittyy tunnelmointiin ja yhteisöihin.

Se tuntuu ehdottavan, että ennen kaikki oli parempaa. Tai jos ei kaikki, niin ainakin juuri poliisisarjat.

Dalgliesh, MTV3 to ja pe klo 21.00 ja MTV-palvelu. (K12)