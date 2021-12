Suomalaiselokuvan tuottajan mukaan venäjän kieli on ollut etu junadraamalla. Nyt tekijät toivovat, että Hytti nro 6:n lämminhenkisyys tekee vaikutuksen yhdysvaltalaisiin.

Suomen ehdokas pääsi jatkoon elokuva-alan näkyvimmästä, kansainvälisestä palkinnosta. Hytti nro 6 kisaa 14 muun elokuvan kanssa pääsystä lopullisen viiden ei-englanninkielisen ehdokkaan joukkoon. Varsinaiset Oscar-ehdokkaat ilmoitetaan 8. helmikuuta 2022.

Kisassa jatkoon pääsivät lähes kaikki Pohjoismaat.

Suomalaiset olivat tyytyväisiä jatkopaikkaan, vaikka sellaista osattiin jo ammattilaisarvioiden perusteella odottaa. Ulosjäänti olisi tuntunut pettymykseltä.

”Mutta ei sitä koskaan tiedä”, Hytti nro 6:n tuottaja Jussi Rantamäki sanoo puhelimessa.

Juho Kuosmasen edellinen elokuva Hymyilevä mies oli vahvoilla ennakkoveikkauksissa, mutta karsiutui silti jatkosta.

Elokuvan levittäjä Sony Pictures Classics vetää elokuvan nostatuskampanjaa. Ohjaaja ja tuottaja ovat valmiudessa, kun heitä halutaan esittelemään teosta Yhdysvaltoihin tai etäyhteydellä. Suunnitelmissa on, että Kuosmanen lähtisi Palm Springsin elokuvafestivaalille tammikuussa. Siellä ehdokkaat ovat perinteisesti pitäneet itseään esillä.

Elokuvassa puhutaan vähän suomea mutta enimmäkseen venäjää. Se on kuulemma etu art house -elokuvalle ainakin Euroopassa, levittäjät ovat kertoneet. Itänaapurilla on vakuuttavammat elokuvaperinteet.

”Venäjän kieli on helpompi viedä yleisölle Euroopalle kun suomi”, Rantamäki sanoo.

Kilpailu Oscareista on kova, mutta tuottaja uskoo Hytin mahdollisuuksiin iskeä altavastaaja-asemasta. Sitä on veikattu kymmenen parhaan joukkoon, mutta edellä on selkeitä suosikkeja.

”Uskoisin että tämä sellaisena lämpimänä, uplifting, elokuvana voisi toimia tuossa joukossa”, Rantamäki sanoo.

Jos suomalaiset hykertelevät, että kerrankin ehdolla on elokuvatapaus, tanskalaiset voivat olla vielä enemmän innoissaan.

Tanskaa edustaa kriitikoita herätellyt animaatiodokumentti Flugt, joka pääsi Oscar-shortlistille myös parhaan pitkän dokumentin kategoriassa.

Elokuvasivusto Variety kirjoitti selviytymistarinan venyttävän dokumentin rajoja. Ohjaaja Jonas Poher Rasmussen kuvittaa afganistanilaisen miehen pakomatkan Tanskaan. Englantilaisnimeltään elokuva on Flee.

Islanti yrittää nokittaa kauniissa maisemissa vaeltavilla lampailla. Esikoisohjaaja Valdimar Jóhannsson sai maan tähtikirjailija Sjónin tekemään käsikirjoituksesta kanssaan The Lambin ja pääsi heti Cannesissa esille. Alkuperäisnimi Dýrið tarkoittaa eläintä. Sellaista kantaa mukanaan ruotsalainen eturivin näyttelijä Noomi Rapace.

Norjalla on pelissä synkkää komediaa. The Worst Person in the World eli Verdens verste menneske on Joachim Trierin Oslo-trilogian päätös. Aiemmat elokuvat olivat taiteilijadraama Reprise (2006) ja huumeriippuvuuskuvaus Oslo, 31. august (2011).

Itseään etsivää nuorukaista esittävä Renate Reinsve sai Cannesissa parhaan näyttelijättären palkinnon.

Pohjoismaita suurempana suosikkina pidetään Japanin palkintoja jo haalinutta Drive My Caria, alkuperäisnimeltään Doraibu mai kā.

Menestyskirjailija Haruki Murakamin novelliin pohjaavassa tie-elokuvassa ratkotaan surun ja rakkauden kysymyksiä Saab 900:n kyydissä.

Italiaa auttaa tuttuuskerroin. Ohjaaja Paolo Sorrentino voitti ulkomaisen elokuvan Oscarin sekä kasan muita palkintoa jo Suurella kauneudella vuonna 2013. Uutuus The Hand of God eli È stata la mano di Dio sai kakkospalkinnon jo Venetsian elokuvajuhlilla.

Lähihistoriallinen draama kertoo napolilaisen nuorukaisen kasvusta jalkapalloilija Diego Maradonan suoritusten kannustamana.

Saksan ehdokas leikittelee sillä, voiko tekoälyyn rakastua romanttisessa komediassa I’m Your Man. Arkinen tieteiselokuva Ich bin dein Mensch nähtiin Suomessa jo Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaaleilla.

Diego Maradona innostaa nuorukaista elokuvassa The Hand Of God.

Cannes-näkyvyydestä oli jälleen etua.

Itävallan Great Freedomissa eli Große Freiheitissa päähenkilö vangitaan homouden takia. Historiallinen vankiladraama sai Cannesissa Un Certain Regard -palkinnon.

Belgian ehdokas Playgroud eli Un Monde voitti kriitikoiden FIPRESCI-palkinnon samassa sarjassa. Ohjaaja Laura Wandel kertoo draamassa kiusaamisesta seitsemänvuotiaan näkökulmasta.

Iranin A Hero eli Ghahreman jakoi Hytti nro 6:n kanssa Cannesin kakkospalkinnon eli Grand Prix’n. Kerääntyneet velat kurittavat elokuvassa päähenkilöä.

Japanin Drive My Car on suuri suosikki Oscareissa.

Muutama minimaa ohitti vanhat elokuvajätit.

Pienen Bhutanin ehdokas Lunana: A Yak in the Classroom hylättiin viime vuonna, mutta yläkouludraama otettiin tänä vuonna kisaan.

Mukana on myös Kosovo. Hunajayrittäjänaisen tarina otti jo Sundancen filmifestivaaleilla kolme pääpalkintoa. Hiven alkuperäisnimi on Zgjoi, joka tarkoittaa albaniaksi mehiläispesää.

Kielistä jatkoehdokkaissa kuullaan eniten espanjaa.

Meksikon Prayers for the Stolen eli Noche de fuego kertoo tyttöjen kasvutarinan huumekaupan hallitsemassa kylässä.

Panaman surevan äidin ja katulapsen välejä käsittelevä Plaza Catedral on saanut huomiota, kun nuorta poikaa näytellyt Fernando Xavier de Casta ammuttiin jo ennen elokuvan maailmanensi-iltaa.

Espanjan The Good Bossia eli El buen patrónia on pidetty osuvana yrityselämän satiirina. Pääosan Javier Bardem auttaa menestystä.

Ruotsi on ainoa Pohjoismaa, joka ei päässyt Oscarien ”semifinaaleihin”. Ruotsin ehdokas Tiikerit käsittelee ammattijalkapalloilijan mielen järkkymistä. Helsingin Sanomien kriitikko Veli-Pekka Lehtonen kirjoitti Suomen-ensi-illan aikaan lokakuussa, että tositarinaan perustuva Tiikerit ei yllä suurten urheiluelokuvien tasolle.

Eurooppalaisten maku ei usein kohtaa Oscar-raadin kanssa. Kisaan ei selviytynyt Cannesin Kultaisen palmun voittanut ranskalainen Titane, jossa päähenkilö harrastaa seksiä auton kanssa. Romanialainen Berliinin Kultaisen karhun voittaja Bad Luck Banging or Loony Porn oli sekin amatööripornopätkineen liian hankala raadille.

Myös seuratun elokuvamaan Etelä-Korean katsojia ja palkintoja rohmunnut toimintaelokuva Escape from Mogadishu jäi rannalle.

Lue lisää: Suomen ehdokas Hytti nro 6 pääsi mukaan Oscar-kisaan: Lopullinen lista Oscar-ehdokkaista julki helmikuussa

Lue lisää: Näyttelijä muutti Suomesta ja opetteli riikinruotsin – päärooli ruotsalaiselokuvassa viemässä nuorukaista Oscareihin