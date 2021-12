Draama hurjasta tositarinasta on osa nykyistä kuninkaallistrendiä.

Vanhin meille asti säilynyt draamateos, joka kertoo oman aikansa lähimenneisyyden kuninkaallisista, lienee roomalainen tragedia Octavia. Pian keisari Neron (37–68) kuoleman jälkeen valmistunut nimettömän tekijän näytelmä alkaa vuodesta 62, jolloin Nero erosi suositusta vaimostaan Claudia Octaviasta ja lopulta tapatti tämän.

Roomalaisten näyttämöperinteet amfiteattereineen kulkeutuivat Britanniaan valloituksen vuosina 43–410. Viimeistään 1500-luvulta lähtien historian kuninkaallisia on Englannissa käytetty vapaasti draaman materiaalina, kuuluisimpana vaan ei ajallisesti ensimmäisenä näytelmäkirjailijana William Shakespeare (1564–1616).

2000-luvun brittiläinen trendi, jossa nykykuninkaallisista tehdään tuntikaupalla draamaa, on joka tapauksessa uusi. Trendin aloitti Peter Morgan käsikirjoittamallaan loistoelokuvalla The Queen (2006), ja hän on myös ollut sen merkittävin tekijä The Crown -televisiosarjallaan (2016–).

Ilmiölle immuuni ei ole ollut myöskään Ruotsin kuningaskunta, jossa helmikuisen uutisen mukaan on tekeillä draamasarja nykyisen kuninkaan Kaarle XVI Kustaan elämästä.

Liika varovaisuus näyttää länsinaapurissa karisseen muidenkin lähimenneisyyden monarkkien osalta, osoittaa tuliterä minisarja Kuninkaallinen salaisuus. Kyseessä on yleisradioyhtiö SVT:n joulunajan draamasatsaus, jonka keskeisiin roolihenkilöihin lukeutuu nykyhallitsijan isoisän isä Kustaa V (1858–1950).

Vuonna 1933 Kurt Haijby (Sverrir Gudnason), joka omistaa tukholmalaisen Lido-ravintolan yhdessä vaimonsa Annan (Sanna Krepper) kanssa, tympääntyy siihen, että hän ei voi saada anniskeluoikeuksia rikosrekisterinsä vuoksi.

Haijby keksii vedota kuninkaaseen ja saa audienssin. 75-vuotias Kustaa V (Staffan Göthe) pyytää yllättäen Haijbytä saapumaan uudelleen illalla, ja syttyy homosuhde, joka ainakin päällisin puolin on lämminhenkinen.

Sarjan avauskohtaus sijoittuu 1950-luvulle, vankiselliin. Haijby on pidätetty syytettynä kuningashuoneen kiristämisestä.

Alun ja loppunäytöksen välillä kohtalo riepottelee ravintoloitsijaa poikkeuksellisella tavalla. Useimmiten riepottelusta vastuussa on ylikäskynhaltija Torsten Nothin (Reine Brynolfsson), josta kehittyy sarjassa Victor Hugon Kurjien (1862) Javertin tapainen hahmo, rikosrekisterin raskauttaman päähenkilön pitkäaikainen piinaaja.

Mieleen nousee väistämättä myös ruotsalainen minisarja Kustaa III (2001), joka sekin käsitteli kuninkaallisia intiimiasioita. Kustaa III (1746–1792) joutui pyytämään apua tallimestarilta selvitäkseen aviollisista velvoitteistaan.

Neliosaisen Kuninkaallisen salaisuuden katsoo kyllä vaivatta, mutta samanlaista vahvasti vääntävää draamaa esikoiskäsikirjoittaja Bengt Braskered ei ole tositarinastaan saanut puristettua kuin Peter Morgan omistaan. Lisäksi ohjaaja Lisa James Larsson olisi voinut tehdä vakuuttavampaakin työtä, etenkin salasuhteen hermostuttavissa alkuvaiheissa ja dramaattisissa vankilakohtauksissa.

Laimeuden tunteeseen vaikuttaa osaltaan pääosan Gudnason. Sen sijaan Staffan Göthe paitsi näyttää Kustaa V:ltä myös esittää tätä todella uskottavalla, lempeydessäkin pienen etäisyyden säilyttävällä tavalla. Sanna Krepper tekee tasaista työtä kokonaisuuden kannalta oleellisessa Anna-vaimon roolissa.

Tosipohjaisten kuninkaallisten roolihenkilöiden kohdalla päädytään aina kysymykseen: mikä on totta? Tällä kertaa asiaa ei tule pohtineeksi niinkään intiimeissä hetkissä vaan kohtauksissa, jolloin Kustaa V:llä ehkä olisi mahdollisuus lieventää Haijbyn piinaa, sekä parin yhteiskunnallisen faktan kohdalla.

Ensinnäkin ihmetyttää, voiko todella olla niin, että 1950-luvun Ruotsissa on oikeudenkäynti, jonka lopputuloksesta ei voi valittaa. Ei ole, tämä on tekaistu tieto.

Merkittävä epäselkeys koskee lakia homosuhteiden laittomuudesta. Taustatyötä tekemällä selviää, että sarjan vaihtelevat tiedot johtuvat siitä, että laki kumottiin Ruotsissa vuonna 1944, keskellä kuvattuja vuosikymmeniä.

Vetävän sivujuonen olisi saanut spekuloimalla – tai selvittämällä –, missä määrin Kustaa V joko aktiivisesti tai hänestä tihkuneiden tietojen kautta vaikutti lainmuutokseen.

