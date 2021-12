Ailo – pienen poron suuri seikkailu on erikoinen yhdistelmä satua ja luontodokumenttia

Tässä on Ailo.

Lastendraama

Ailo – pienen poron suuri seikkailu ★★★

Suomi/Ranska 2018

TV2 pe 24.12. klo 17.50 ja Yle Areena (K7)

Ailo – pienen poron suuri seikkailu on yhdistelmä Pingviinien matkaa, Tunturin tarinaa ja Bambia. Se on yhtäältä luontodokumentti ja toisaalta satu pienestä porosta, jolla on jänisystävä ja hatarat jalat.

Dokumentaarinen kuvamateriaali yhdistyy fiktiiviseen tarinaan Peter Franzénin kertojaäänen kautta. Elokuva kuvaa päähahmoaan vuoden ajan – perinteisen luontodokumenttisyklin –, ja ääni kertoo pienen poron vaelluksesta ensin äitinsä ja sitten koko tokan mukana.

Välillä löyhä tarina tuntuu väkinäiseltä lisältä kuviin, jotka toimivat mainiosti ilman selostusta. Toisinaan kertojaääni taas ilahduttaa, kuten kuvatessaan sopulia saalistajan näkökulmasta pohjolan ”lihapullaksi”.

Suomalais-ranskalaisen elokuvan on ohjannut Guillaume Maidatchevsky, aiemmalta ammatiltaan biologi. Hän esittää teoksessaan, että sudet ja ahmat olisivat porojen suurin uhka. Ehkä satu onkin vain tapa pitää ihmisen ankea osuus tarinasta kaukana.