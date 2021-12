Näyttelijä-ohjaaja on pitänyt taukoa ja käynyt terapiassa seksiriippuvuudesta.

Näyttelijä James Franco on myöntänyt harrastaneen seksiä näyttelijäkoulun oppilaidensa kanssa.

Franco vieraili The Jess Cagle Podcastissa keskiviikkona. 43-vuotiaan näyttelijän mukaan hän ei ymmärtänyt aikanaan, että vaikka seksi oli suostumuksellista, se ei ollut soveliasta.

”En ollut silloin kirkasjärkinen.”

Haastattelija Jess Cagle on useissa merkittävissä yhdysvaltalaisviestimissä työskennellyt viihdealan toimittaja.

Franco vastasi ensimmäistä kertaa häneen neljä vuotta sitten kohdistuneisiin syytteisiin. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Neljä naista syytti häntä asemansa väärinkäytöksestä näyttelijäkoulussa. Syytösten kohteena oli Francon lisäksi myös kaksi työntekijää. Heitä syytettiin muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, syrjinnästä ja petoksesta.

Kaksi oikeuskannetta sovittiin tämän vuoden helmikuussa. Franco maksaa lähes kaksi miljoonaa euroa korvauksena. Näyttelijäkoulu Studio 4 on sittemmin suljettu.

Haastattelussa Franco kiisti, että olisi perustanut koulun vain seksuaalisten tekojen mahdollistajaksi.

Hän kertoi, että on kärsinyt seksiriippuvuudesta.

Näyttelijä-ohjaaja sanoi, että hän päätti olla syytösten aikaan hiljaa ja kuunnella ihmisiä, jotka olivat hänelle vihaisia. Hänestä nopea anteeksipyyntö ei olisi ratkaissut tilannetta, jossa hän oli ”sokea itselleen”.

Franco kertoi, että seksiriippuvuus syntyi, kun hän raitistui jo pari vuosikymmentä sitten. Seksiriippuvuudesta hän sanoi olleensa terapiassa vuodesta 2016, koska on halunnut ”muuttaa itseään”.

”En halunnut satuttaa ihmisiä”, Franco sanoo.

James Franco oli 2000-luvun alussa Hollywoodin halutuimpia näyttelijöitä. Hänet tunnetaan Oscar-ehdokkuuden saamasta roolistaan kiipeilydraamassa 127 tuntia ja useista komediallisista rooleista ystävänsä Seth Rogenin kanssa. Keväällä koomikko Rogen kommentoi, ettei hänellä ole enää suunnitelmia työskennellä yhdessä Francon kanssa.

Syytösten jälkeen Franco on jättäytynyt tauolle. Elokuvissa hän on viimeksi näytellyt vuoden 2019 draamakomedia Zerovillessa, joka oli hänen oma ohjauksensa. Televisiossa hänet on nähty viimeksi kaksosroolissa The Deuce -sarjassa, joka päättyi vuonna 2019.