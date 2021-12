Uudet tiukat tapahtumarajoitukset on otettu alalla vastaan surullisina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi torstaina odotetusti, että tiukat koronarajoitukset tulevat voimaan myös Uudellamaalla. Määräysten mukaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet henkilömäärästä riippumatta kielletään. Uudet määräykset tulevat voimaan tiistaina 28. joulukuuta ja ovat voimassa kolme viikkoa 17. tammikuuta asti.

Kovia rajoituksia on otettu aiemmin käyttöön jo muualla Suomessa. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien, Satakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Lounais-Suomen avi kielsi jo maanantaina kaikki yleisötilaisuudet Varsinais-Suomessa määräajaksi sisällä ja ulkotiloissa.

Suomalaisen tapahtumateollisuuden laajat sulkurajoitukset lyövät jälleen kanveesiin.

Määräykset sulkevat ympäri maata niin teatterit, elokuvateatterit, keikkapaikat kuin isommatkin areenat.

Esimerkiksi Pirkanmaalla peruuntuu valtava areenaspektaakkeli, Lumikuningatar-jääshow, jonka ensi-illan oli tarkoitus olla Tampereen uudella Nokia-areenalla 1. tammikuuta. Vuosien ajan valmisteltu ja satojen ihmisten työpanoksen vaatinut esitys siirretään esitettäväksi vuoden kuluttua.

Asetetut tiukat rajoitukset on otettu pettyneinä vastaan ympäri Suomea.

”Ala selkeästi virkistyi ja piristyi siitä, kun saatiin koronapassi lokakuussa käyttöön, ja nyt sitten monet tapahtumat niin kulttuuri- ja urheilu- kuin muillakin sektoreilla on pitkälti myyty täyteen”, Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt kertoo.

Sahlstedtin mukaan yritykset ovat syksyn ajan investoineet siihen, että toimintaa saadaan jälleen käyntiin, ja työntekijöitä on otettu takaisin töihin.

”Koska toimintaa on ehditty pyörittää vasta pari kuukautta, niin siellä ei ole taloudellisia puskureita, jolla olisi voitu varautua, että nyt mennään taas ainakin joidenkin alueiden osalta täyssulkuun. Kyllä sieltä tullaan todella lujaa alas. Niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin henkinen usko alkaa olla koetuksella.”

Sahlstedt kritisoi voimakkaasti etenkin aikatauluja, joilla rajoitukset on saatettu voimaan.

”Eihän tässä ole minkäänlaista varautumisaikaa. Sinänsä viranomaisilta ihan käsittämätöntä toimintaa, että päätös laitetaan samana päivänä tai muutaman päivän viiveellä voimaan. Nyt peruuntuu suuria areenatuotantoja, joita ovat sadat ihmiset valmistelleet parhaimmillaan useiden vuosien ajan. Tilanne on monella tavalla kohtuuton tästä näkökulmasta”, Sahlstedt sanoo.

”Ymmärrämme, että tautitilanne on paha ja varmasti on tarpeen asettaa rajoituksia, mutta kohtuullisempaa ennakointiaikaa olisimme toivoneet.”

Tapahtumateollisuus julkaisi jo keskiviikkona tiedotteen, jossa se vaati hallitusta julkistamaan välittömästi, miten se aikoo tukea yrityksiä tässä tukalassa tilanteessa.

”Tapahtumia suljetaan jälleen ilman mitään tietoa kompensoivista tukitoimista. Hallituksen olisi tullut julkistaa esitykset kattavista tuista samassa yhteydessä uusien rajoitusten kanssa, Tapahtumateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Pekka Timonen sanoo tiedotteessa.

”Toimialallemme on erittäin tärkeää, että edes osa yleisötilaisuuksista voi edelleen toimia koronapassin avulla ilman rajoituksia. Hallituksen suositus ei kuitenkaan takaa alamme toimintaedellytyksiä, vaan tilanne on jälleen sekava ja näkymä olematon.”

Helsingin Ääniwalli menee koronarajoitusten takia kiinni. Aavikko-yhtye juhli 25-vuotista uraansa loppuunmyydyllä keikalla Ääniwallissa marraskuussa 2020.

Ravintoloitsija Tim Uskali kuulostaa erittäin pettyneeltä vastatessaan puhelimeensa.

Uskali pitää liikekumppaniensa kanssa Kuudeslinja oy:n yöravintoloita ja suosittuja keikkapaikkoja, joihin kuuluvat Kuudes Linja, Ääniwalli, Post Bar, Kaiku ja Siltanen.

”Kaikki menevät kiinni”, Uskali toteaa.

Ravintoloissa oli tarkoitus järjestää tulevina viikkoina lukuisia keikkoja, joiden kohtalo on nyt auki. Ne joudutaan joko perumaan kokonaan tai siirtämään jälleen myöhempään ajankohtaan. Uskali sanoo, että uudelleenjärjestely teettää jälleen suuren määrän työtä. Mitenkään uutta se ei tässä kohtaa pandemiaa ole.

”Koko tänä aikana olemme joutuneet perumaan tai siirtämään varmaan lähemmäs tuhat keikkaa ravintoloistamme”, Uskali sanoo.

Tunnelmista kysyttäessä Uskalilla ei ole paljon sanoja. Kaikkein eniten hän sanoo olevan surullinen ravintoloidensa henkilökunnan vuoksi. Kaikki on jälleen lomautettava. Pahinta on se, ettei voi olla varma, että rajoitukset jäisivät tälläkään kertaa vain kolmen viikon mittaisiksi.

Koronapassijärjestelyihin Uskali tuntuu olevan erittäin pettynyt. Hän pitää hyvin erikoisena sitä, että ensin ravintoloiden on annettu ymmärtää voivan järjestää tapahtumia nimenomaan koronapassin avulla ja että nyt passi päätetään ottaa pois käytöstä.

Kansallisoopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki sanoo, että tilanteeseen oli varauduttu, mutta ei uutista ilolla otettu vastaan. Asiakasviestit oli kirjoitettu jo valmiiksi kahdella kielellä.

”Kiinni mennään. Pettyneitä ollaan.”

Kaikki esitykset perutaan 17. tammikuuta saakka. Joutsenlammen ensi-ilta piti olla lauantaina 15. tammikuuta, mutta se siirretään torstaille 20. tammikuuta. Sen alta väistyy La traviatan yksi esitys.

”Emme harrasta spekulaatiota, mitä tapahtuu 17. tammikuuta jälkeen”, Riekki sanoo.

Elokuvateatteriketju BioRex Cinemasin toimitusjohtajaa Aku Jaakkolaa päätös harmittaa.

”Täysin tyrmistynyt. Ei tiedä, mitä muuta sanoa.”

Jaakkolan mukaan elokuvateatterit ovat tehneet kaksi vuotta töitä ja osoittaneet, että salit ovat turvallisia paikkoja. Nyt hänestä päättäjien lupaukset on ”heitetty romukoppaan”.

”Usko asioiden hoitamiseen on mennyt.”

Ketju joutuu sulkemaan elokuvateatterinsa Hyvinkäällä, Helsingissä ja Porvoossa. BioRexin teattereihin pääsee Hyvinkään naapurikunnassa Riihimäellä ja seitsemällä muulla paikkakunnalla.

Ketjussa pohditaan, pidetäänkö jotain suljettujen teatterien myymälöitä auki, koska asiakkaat haluavat ostaa sarjalippuja loppuvuonna kulttuuriseteleillä.

Kotimaisia ensi-iltoja on tilanteen vuoksi siirretty, mutta sisällön suhteen Jaakkola ei ole huolissaan. Saleissa pyörii yleisön odottamia elokuvia, kuten Matrix-sarjan uusi osa.

Yleisöä Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä ennen Dosentit-näytelmän esitystä Helsingissä 1. joulukuuta.

Tiukat rajoitukset sulkevat myös teattereiden ovet. Esimerkiksi Kansallisteatterissa on esityskalenteri aivan täynnä heti joulun jälkeen, joten suunnitelmat menevät jälleen kerran uusiksi.

”Kaikki ovat kovin surullisia, mutta kyllähän me tietysti ymmärrämme tämän tilanteen. Siinä ei ole minusta mitään ihmeellistä, luvut ovat hurjia, ja toimitaan niin kuin viranomaiset toivovat”, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoo.

Hän toivoo kuitenkin, että teattereita ei unohdettaisi siinä vaiheessa, kun koronatilanne alkaa taas helpottaa.

”Toivomme, ettei kävisi kuten viime keväänä, että kulttuurilaitokset jäisivät odottamaan aukeamistaan pitkäksi aikaa. Toivotaan, että koronapassi otetaan saman tien käyttöön ja päästään taas jatkamaan 17. tammikuuta. Sehän on tietysti meidän suuri toiveemme, että menneestä vuodesta olisi jotain opittu.”

Teattereiden sulkeminen juuri nyt ei ole täysin katastrofaalinen tilanne Kansallisteatterille, mutta aiheuttaa Myllyahon mukaan haastavia tilanteita.

”Meillä on Hamlet tulossa ensi-iltaan heti 19. päivä ja yhden vierailuesityksen ensi-ilta siirtyy, mutta toki voimme harjoitella ja harjoitellaankin kaikki valmiiksi. On se kuitenkin 7 500 lippua, siinä puhutaan rahassakin ihan isosta summasta.”

Myllyahon mukaan ei ole mitenkään epätavallista, että Kansallisteatterissa on joulun välipäivinä niin paljon esityksiä.

”Kansallisteatterissa on joka toinen vuosi pitkä joululoma ja joka toinen vuosi lyhyt. Joka toinen vuosi on hiihtoloma. Näin on ollut monta kymmentä vuotta, ja siitä on pidetty kiinni.”

Talvisirkus Vauhtia on esitetty nyt Suvilahdessa.

Tanssiteatteri Hurjaruuthin johtaja Liisa Korpiniitty on surullinen tilanteesta, vaikka ymmärtääkin sen. Hänen mukaansa uusien rajoitusten vaikutukset ovat teatterille ”mittavat”. ”Puhutaan kuusinumeroisesta summasta”, hän myöntää.

Korpiniitty kertoo ilmoittaneensa tulevasta juuri koko henkilökunnalle: esiintyjille, yleisöoppaille, tekniikalle, kahvilahenkilökunnalle – laajalle joukolle tapahtuma-alan ammattilaisia.

Hurjaruuthilla on meneillään parhaillaan ”high season”, talvikausi, joka on teatterille hyvin tärkeä. Hurjaruuthin suositut talvisirkukset ovat keränneet yleisöä takuuvarmasti jo vuodesta 1994 lähtien.

Kaikkein eniten Korpiniitty on pahoillaan kuitenkin katsojien puolesta: monelta innokkaalta lapselta jää nyt odotettu elämys näkemättä.

Korpiniityn mukaan Hurjaruuthin talvisirkus on monille pienille katsojille ja monisukupolvisille perheille ”joulun lämmin perinne”, jonne mennään yhdessä.

Teatteri ehtii esittämään tämän kauden Talvisirkus Vauhti -esityksensä vielä kaksi kertaa tapaninpäivänä, sitten laitetaan lappu luukulle. Kaikkiaan Talvisirkus Vauhtia jää esittämättä 17 esitystä.

Talvisirkus Vauhti oli Hurjaruuthin ohjelmistossa jo viime vuonna, mutta silloin esityksistä jäi pitämättä 70 prosenttia pandemian vuoksi. Nyt se otettiin ohjelmistoon uudelleen.

Suosittu teos jää nyt siihen, sillä viimeinen esitys olisi ollut 9. tammikuuta. Korpiniityn mukaan teosta ei oteta ohjelmistoon enää ensi vuonna. ”Ensi vuonna me muutamme Tanssin taloon.”

Tyhjän päälle ei silti jäädä, teatterinjohtaja lupaa. ”Ratkaisut löydetään. Keksimme korvaavaa toimintaa, suunnitelma b on olemassa.”

Helsingin kaupunginorkesteri joutuu perumaan vuoden alkuviikkojen konsertteja ainakin yleisötapahtumina.

”Joka tapauksessa Joe Hisaishin loppiaiskonsertti perutaan, ja heti joulun jälkeen katsomme minkälaista toimintaa ilman yleisötilaisuuksia voimme tammikuussa järjestää orkesterina”, sanoo Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg.

Japanilaissäveltäjä Joe Hisaishi on tehnyt musiikkia Hayao Miyazakin animaatioelokuviin, ja hänen johtamansa HKO:n loppiaiskonsertti myytiin niin nopeasti loppuun, että sovittiin myös toisesta konsertista lauantaille 8. tammikuuta. Nämä konsertit joudutaan kuitenkin perumaan, mutta Aleksi Malmbergin mukaan Hisaishin vierailulle pyritään löytämään uusi aika.

Kaupunginorkesterin kevätkauden avajaiskonsertti oli määrä pitää perjantaina 14. tammikuuta, mutta sitä ei aluehallintoviraston määräyksen mukaan voida järjestää ainakaan yleisötilaisuutena. Kaupunginorkesterissa päätetään siis ensi viikolla lähinnä siitä, toteutetaanko konsertti verkkotapahtumana.

”Uskon että viranomaiset ovat tehneet päätöksen vakaan harkinnan pohjalta, ja sen mukaan totta kai toimitaan. Olen tietysti pahoillani meidän yleisöjemme puolesta. Tiedän monia, jotka olivat ostaneet vuoden alun konsertteihimme lippuja esimerkiksi lahjoiksi ystävilleen ja läheisilleen”, Aleksi Malmberg sanoo.

HS:n työryhmä: Tero Kartastenpää, Riitta Koivuranta, Mari Koppinen, Juuso Määttänen, Samuli Tiikkaja

Lue lisää: Uudet rajoitukset iskevät kipeästi Helsingin tapahtumiin: Nightwish siirtää konserttinsa taas kerran, uudenvuoden kansanjuhlaa vietetään ilman yleisöä