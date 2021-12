Vuosien aikana Didion kirjoitti sekä fiktiota, elokuva­käsikirjoituksia ja näytelmän ja toimi myös journalistina. Hänen tekstejään on kutsuttu uraauurtaviksi.

Yhdysvaltalainen kirjailija-käsikirjoittaja Joan Didion on kuollut torstaina kotonaan New Yorkissa, muun muassa yhdysvaltalais­lehti The New York Times kertoo.

Didion kuoli 87-vuotiaana. Hän sairasti Parkinsonin tautia.

Vuosien aikana Didion kirjoitti sekä fiktiota, elokuva­käsi­kirjoituksia ja näytelmän ja toimi myös journalistina.

Didionin kenties tunnetuin kirja on vuonna 2005 julkaistu Maagisen ajattelun aika. Kirja kuvaa aikaa Didionin aviomiehen, kirjailija John Gregory Dunnen, äkillisen kuoleman jälkeen. Kirja on saanut Pulitzer-palkinnon.

Didionin tekstejä on kutsuttu uraauurtaviksi. Muun muassa The Los Angeles Times ”mestarilliseksi kirjailijaksi ja yhteiskunnan kriitikoksi”.

1960-luvun lopussa Didion raportoi hippikulttuurista San Fransciscon Haight-Ashburyssa, Mansonin perheeksi nimitetystä kultista ja lapsista LSD-tripeillä. 1980-luvun alussa hän matkusti El Salvadoriin ja kirjoitti maan verisestä sisällissodasta.

Hänen sanotaan edustaneen ”uutta journalismia”, johon sekoittui kauno­kirjallisia aineksia.

Didionilta on suomennettu kolme teosta: romaani Keskipäivän illuusio (A Book of Common Prayer) vuonna 1978 sekä kaksi oma­elämä­kerrallista teosta, Maagisen ajattelun aika (The Year of Magical Thinking) vuonna 2007 ja Iltojen sinessä (Blue Nights) 2012.

Vuonna 2013 Joan Didion sai silloiselta presidentti Barack Obamalta National Humanities Medal -palkinnon, joka myönnetään henkilölle tai ryhmälle, jonka työ on syventänyt ymmärrystä ihmiskunnasta.

