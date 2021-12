Nirvanan Nevermind-levyn kannessa vauvana alasti kuvattu Spencer Elden väittää bändin rikkoneen lapsipornolakeja.

NirvanaN asianajajat esittävät syytteiden hylkäämistä bändin Nevermind-levyn kannesta. Kansikuvassa vauvana alasti kuvattu Spencer Elden haluaa, ettei kuvaa enää käytetä. Hän myös syyttää bändiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Nirvanan asianajajat väittävät, että syyte on nostettu liian myöhään ja teot ovat vanhentuneita. Nirvanan läpimurtolevy Nevermind julkaistiin syyskuussa 1991.

Asianajajat edustavat Nirvanan elossa olevia jäseniä rumpali Dave Grohlia ja basisti Krist Novoseliciä sekä laulaja-kitaristi Kurt Cobainin perikuntaa hallinnoivaa Courtney Lovea ja kuvan ottanutta valokuvaaja Kirk Weddleä.

Elden on aikuisiällä ollut useita kertoja mallina kannen uusintaversioille.

Tähän Nirvanan asianajajat vetoavat. He väittävät, että Elden on ”hyötynyt kolme vuosikymmentä julkisuudestaan Nirvana Babyna, joksi hän on itsensä nimennyt”.

He mainitsevat, että Eldenillä on teksti Nevermind tatuoituna rintaansa. Tähän myös Dave Grohl vetosi, kun häneltä kysyttiin marraskuussa syytteestä.

Nirvanan asianajajat ovat vaatineet kuulemista syytteiden hylkäämisestä tammikuuksi.

Elokuussa uutisoitiin, että Elden väittää bändin rikkoneen lapsipornolakeja.

Elden kertoo kärsineensä ”elämänmittaisista vaurioista” ja väittää, etteivät hänen huoltajansa allekirjoittaneet sopimusta kuvan käytöstä.

Hän haastaa tahot myös oikeuteen yksityisen seksuaalisen materiaalin jakelemisesta ja ”laittomasta seksikaupasta”. Elden kertoo joutuneensa ”harjoittamaan kaupallisia seksuaalisia tekoja alle 18-vuotiaana.”

Elden hakee korvauksia ja mainitsemiensa tekojen kieltämistä jatkossa. Kuva on haasteen mukaan aiheuttanut muun muassa henkistä kärsimystä, kehitys­häiriöitä ja ansionmenetyksiä.

Nirvana pysyy ajankohtaisena, kun The Batman saa ensi-iltansa keväällä. Ohjaaja-käsikirjoittaja Matt Reevesiä innoitti supersankaritarinaan Nevermindin päätöskappale Something in the Way, joka soi myös elokuvan trailerissa.

Reeves teki Robert Pattinsonin esittämästä Batmanista Kurt Cobainin kaltaisen hahmon. Pattinson on hänestä täydellinen rooliin.

”Hänellä on Kurt Cobain -juttunsa. Hän näyttää rocktähdeltä, mutta hän antaa tunteen, että hänestä olisi syrjäytyjäksi”, Reeves sanoi Empire-lehdelle.

Nirvanan johtohahmo ja Nevermindin kannen ideoinut Kurt Cobain tappoi itsensä vuonna 1994.