Jouluna Netflixin jättihitiksi noussut Don’t Look Up on katastrofielokuvaksi puettu satiiri – Vakava viesti ilmastonmuutoksesta hukkuu paikoin hälinään

Ohjaaja Adam McKay jatkaa liukkaalla ja tähtinäyttelijöiden täyttämällä linjalla.

Don’t Look Up satirisoi myös mediaa. Tähtitieteilijät Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence, oik.) ja Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ennustavat maailmanloppua, mutta tv:n keskusteluohjelman juontajien (Cate Blanchett ja Tyler Perry) ote aiheeseen on kevyen jutusteleva.

Komedia

Don’t Look Up ★★★

USA 2021

Netflix (K13)

Maapalloa lähestyy iso komeetta, ”planeetantappaja”. Mitä ihmiset tekevät? Jakautuvat leireihin. Presidentti miettii, millainen reaktio takaisi voiton välivaaleissa. Bisneshahmot pähkäilevät, miten tilanteesta voisi hyötyä.

Don’t Look Up on katastrofielokuvan muotoinen satiiri. Sen kohteen bongaa vaivatta: komedia kertoo ihmisten suhtautumisesta ilmastonmuutokseen, oman aikamme vääjäämättömään katastrofiin. Elämämme on välittömässä vaarassa, mutta uhkaa käsitellään jonkinlaisen poliittisen ideologian ilmentymänä. Oletko puolesta vai vastaan?

Joulun alla julkaistu elokuva nousi pyhinä suureksi Netflix-hitiksi. Se oli maanantaina Netflixin katsotuimpien listan ykkösenä niin Suomessa kuin ympäri maailmaakin.

Lähtökohdaltaan oivaltavan elokuvan näkökulma kuuluu tieteilijöille. Astronomian väitöskirjaopiskelija Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) bongaa komeetan rutiinitutkimuksissaan. Ilo löydöksestä hiipuu, kun professori Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) alkaa laskea komeetan rataa.

Pian Dibiasky ja Mindy lähtevät kertomaan löydöstään Valkoiseen taloon, sitten medialle.

Elokuvan on ohjannut Adam McKay. Hänet tiedetään työstään Saturday Night Live -sketsisarjan pääkirjoittajana ja koomikko Will Ferrellin elokuvien ohjaajana ja käsikirjoittajakumppanina. Vielä paremmin hänet tunnetaan kuitenkin myöhemmistä ja draamallisemmista elokuvistaan The Big Short (2015) ja Vice (2018), joista molemmat saivat muun muassa parhaan käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuudet. The Big Short myös voitti kategorian.

Don’t Look Up jatkaa samalla liukkaalla ja tähtinäyttelijöiden täyttämällä linjalla kuin viimeksi mainitut. Samalla se kuitenkin lähenee McKayn varhaisempia huumoritekemisiä.

Meryl Streep näyttelee trumpmaista presidenttiä ja Jonah Hill tämän poikaa, joka toimii myös äitinsä kansliapäällikkönä. Etenkin jälkimmäinen muistuttaa hahmona enemmän kainalopierua kuin tarkkanäköistä kuvaa politiikan toimijasta.

Bisnesmiljardööriä näyttelevä Mark Rylance tunnetaan tavallisesti mittavista näyttelijänkyvyistään, mutta nyt huomion varastavat tämän silmiinpistävät hammasproteesit.

Satiiri viedään kosketusetäisyydelle paitsi avaruudesta myös farssista.

Meryl Streep näyttelee Yhdysvaltain trumpmaista presidenttiä Janie Orleania.

Don’t Look Up kertoo kaiken muun lisäksi mediasta. Kun tieteilijät kutsutaan television keskusteluohjelmaan kertomaan maailmanlopun löydöksestään, heitä neuvotaan ”jutustelemaan kevyesti”. Viestiä tärkeämpää on se, miten viesti esitetään.

Elokuva versioi itse samaa ajatusta. Se käärii satiirinsa välillä helppoihin vitseihin ja uhkakuvat löysään parodiaan katastrofielokuva Armageddonista (1998).

Päähenkilö Dibiasky ei hallitse pehmitettyä viestimismetodia. Hän mokaa tv-lähetyksen karjumalla kauhuaan. Tieteilijöiden inhimilliset reaktiot koskettavat läpi hurlumhein.