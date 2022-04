Palkitussa fantasiakirjassa transpoika on vankina perinteiden ja identiteettinsä välissä

Yhdysvaltalaisen Aiden Thomasin romaanissa Yadrielin suku kuuluu maagiseen brujx-yhteisöön.

Latinx-kirjailija Aiden Thomasin esikoisromaani Hautausmaan pojat on voittanut useita palkintoja ja keikkui ilmestyessään New York Timesin Best Seller -listalla.

Nuortenromaani

Aiden Thomas: Hautausmaan pojat (Cemetery Boys). Suom. Inka Parpola. Karisto. 372 s.

Hautausmaan pojat on fantasiaromaaniksikin melkoinen sukellus uusiin maailmoihin. Paitsi että romaani on fantasiaa – teoksen maailmassa magia on todellista – kirja johdattaa lukijan myös Yhdysvaltain latinx-kulttuuriin ja transnuoren elämään.

Latinx-sanaa käytetään sukupuolineutraalina korvaamaan yhdysvaltalaisessa keskustelussa latino/latina-sanaa. Kyse on Yhdysvaltain etnisestä vähemmistöstä, josta Suomessa usein käytetään latino-nimitystä.

Yadriel on transpoika, jolla on ongelma. Hänen sukunsa kuuluu maagiseen brujx-yhteisöön. Sana on peräisin espanjan kielen noitaa tarkoittavasta brujo/bruja-sanasta.

Brujxien kulttuuri yhdistää Amerikan alkuperäiskansojen, afrikkalaisten ja espanjalaisten kulttuuria taikuudeksi, jossa henkien vapauttaminen on tärkeä tehtävä. Brujxien miesten, brujojen tehtävä on katkaista seremoniallisella veitsellä henkien maallisten siteet. Naiset eli brujat ovat parantajia.

Yadrielin ongelma on se, että hän on poika ja siten brujo, mutta yhteisön mukaan tyttö, sillä sellaiseen ruumiiseen hän on syntynyt. Tämän vuoksi Yadriel ei voi käydä läpi normaalia aikuistumisrituaalia, jossa hän saisi brujolle kuuluvan veitsen. Hän on vankina perinteiden ja aidon identiteettinsä välissä.

Yadrielin liittolainen ja tärkein ystävänsä on hänen serkkunsa Maritza. Hän taas on vegaanina kieltäytynyt brujxien rituaaleista, sillä niissä käytetään verta. Maritza on seppä, ja hän valmistaa Yadrielille oman veitsen. Näin Yadriel voi suorittaa itse oman aikuistumisrituaalinsa. Sen yhteydessä hän tulee kutsuneeksi paikalle hengen, Julianin.

Julian on suunnilleen Yadrielin ikäinen poika. Yadriel ihastuu hänen villiyteensä ja kuolleenakin näkyvään elinvoimaansa. Mutta Yadrielin tehtävä olisi vapauttaa Julianin sielu tuonpuoleiseen. Sitä ennen on kuitenkin ratkaistava arvoitus. Julian murhattiin, mutta kuka sen teki? Eikä Julian ole ainoa kuollut. Samana iltana, kun hän menehtyi, katosi ja kuoli myös Miguel, Yadrielin toinen serkku.

Hautausmaan pojat on kiitettävän tiivis teos. Sen tapahtumat sijoittuvat muutamaan päivään ennen Kuolleiden päivää eli Halloweenia. Yadriel yrittää todistaa oikeutensa olla sellainen kuin on täpärässä tilanteessa, jota rajaavat suvun velvollisuudet ja Julian-ongelma.

Yadrielin pitää kätkeä haamujätkä kotiinsa salaa sukulaisiltaan, jotka voisivat karkottaa pojan ennenaikaisesti tuonpuoleiseen. Toisaalta koulussa muut kuin Maritza ja Yadriel eivät näe Juliania, joka ei malta olla tekemättä pieniä haamukolttosia.

Yadriel on myös kyllästynyt välitilaansa, jossa isä ei hyväksy sitä, että hänellä on tyttären sijasta poika. ”Hän oli kyllästynyt antamaan anteeksi. Hän oli kyllästynyt taistelemaan sen puolesta, että saisi olla olemassa ja oma itsensä. Hän oli kyllästynyt olemaan kummajainen.”

Haamupoikaystävä-Julian on ehkä vähän liiankin täydellinen. Julian osaa heti suhtautua Yadrieliin oikein, vaikka onkin raivostuttavalla tavalla kaiken kontrollin ulkopuolella. Hautausmaan poikien ratkaisun voi myös jossain vaiheessa arvata, sillä vastaava idea on esiintynyt ennenkin haamufiktiossa. Se ei kuitenkaan pilaa romaania.

Romaani antaa rautaisannoksen näkökulmia, jotka viime vuosiin asti ovat pysyneet näkymättöminä valtavirralle – vaikka kirjaa pitääkin välillä lukea Google toisessa kädessä uusia käsitteitä opetellen.