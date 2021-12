Komisario Beck palaa sairauslomalta nimisarjansa sivuosaan. Myös norjalaisvahvistus Steinar tulee takaisin tiimiin.

Komisario Beck (Peter Haber, vas.) palaa sairauslomalta ja saa täytekakun, jonka päällä on hänen kuvansa. Työtoverit Josef (Martin Wallström), Jenny (Anna Asp), Alexandra (Jennie Silfverhjelm) ja Oscar (Måns Nathanaelson) ovat kerrankin yhtä hymyä.

Komisario Martin Beckin (Peter Haber) elämä oli edellisen seitsemännen kauden lopussa kehnoissa kantimissa.

Päällikkö halusi hänen päänsä pölkylle vanhasta huonosti hoidetusta murhatutkinnasta, ja aivoissa oli pahanlaatuinen kasvain, joka saattaisi johtaa kuolemaan kuudessa kuukaudessa. Televisioelokuva Menetetty poika (2021) päättyikin keväällä epätietoisuuteen, kun leikkaussaliin viety Beck sulki viimeisessä kuvassa silmänsä.

Sarjan kahdeksannen kauden avaava Uusi elämä (2021) enteilee nimellään, että eläkeiän ylittänyt Beck olisi kokenut sairauslomalla jonkinlaisen oivalluksen.

Mitä vielä! Lisäaikaa saanut tukholmalainen komisario haluaa ”elää enemmän eikä vähemmän” ja palaa töihin tuttuun murharyhmään. Hänen roolinsa poliisina jää kuitenkin vähäiseksi, ja rikokset selviäisivät yhtä hyvin, vaikka tilalla olisi pahvikuva.

Vuonna 1997 alkanutta Beck-sarjaa on tehty jo jonkin aikaa niin, että se tulisi toimeen myös ilman komisario Beckiä. Uusi elämä on Peter Haberin 43. Beck-tarina, ja hahmon yksityiselämä on kuin elokuvasta Päiväni murmelina. Hän tapaa aina pari kertaa tyttärensä sekä koomiseksi tyypitellyn naapurinsa, joka väijyy häntä viereisellä parvekkeella.

Varsinaista poliisityötä johtaa Beckiä poliisina kovasti arvostava Alexandra (Jennie Silfverhjelm). Ryhmän tuorein jäsen on omapäinen ja toiminnallinen Josef (Martin Wallström), jossa voi olla aineksia korvaamaan viisi vuotta sitten ulos kirjoitettu suosikkikovis Gunvald Larsson.

Rutiinimaisessa Uusi elämä -elokuvassa tiimi selvittää tanskalaisen huumeliigan toimia

Beck: Uusi elämä, C More.