Esityspäivänä Elämäni biisi -erikoisjakson katsoi lähes miljoona ihmistä.

Joulurauhan julistus oli jouluviikon katsotuin ohjelma yli keskimäärin miljoonalla katsojalla (1 080 000). Joulurauhan julistus näytettiin YLE TV1 -kanavalla perjantaina kello 12.

Sen jälkeen eniten katsottiin YLE TV1:n puoli yhdeksän uutisia tapaninpäivänä.

Tämän vuoden varsinainen hitti oli Elämäni biisi -ohjelman tapaninpäivän erikoisjakso, jossa esiintyi viisi Suomen pääministeriä mukaan lukien pääministeri Sanna Marin. Tuon jakson näki vajaa miljoona (954 000) ihmistä.

Katja Ståhlin vetämässä ohjelmassa vieraina olivat Marinin lisäksi Antti Rinne, Jyrki Katainen, Mari Kiviniemi ja Esko Aho.

Ohjelmassa esitetään vieraiden valitsemia itselleen tärkeitä kappaleita. Lopuksi vieraat yrittävät arvata, kenen valitsema mikäkin kappale on, ja vieraat kertovat henkilökohtaisen tarinansa valinnan takana.

Lokakuussa kuvatussa jaksossa Sanna Marin valitsi kappaleekseen Youngheartedin kappaleen Tässä ja nyt. Marin kertoi kappaleen kuvaavan hänen elämänasennettaan. Sen esitti ohjelmassa Irina.

Muina kappaleina kuultiin Veikko Lavin Jokainen ihminen on laulun arvoinen, Finlandersin Oikeesti, muun muassa Frank Sinatran ja Antônio Carlos Jobimin esittämänä tunnettu Girl From Ipanema ja The Holliesin He Ain’t Heavy, He’s My Brother.

Pääministereiden tähdittämä erikoisjakso päätti kolmannen tuotantokauden Ståhlin juontamasta ohjelmasta, joka on ollut kuluneena syksynä yksi Ylen katsotuimpia ohjelmia.

Esityskautensa aikana ohjelma ohitti monella viikolla jopa Ylen uutiset viikon katsotuimpana Ylen ohjelmana. Muiden kanavien ohjelmista se hävisi lähinnä Tanssii tähtien kanssa ja Masked Singer Suomi -lähetyksille.

Joulun alla tehdyssä HS:n haastattelussa Katja Ståhl kertoi, että tekee yleensä lähetykset mieluiten suorana, mutta pääministerijakson kanssa ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin etukäteinen nauhoittaminen.

”Olen tottunut tekemään suorana kaiken, se on minulle luontainen tapa tehdä ohjelmia: tähdätä johonkin kellonaikaan ja valmistautua sillä tavalla”, Ståhl sanoi.

Erikoisjakson vieraskaarti muodostui pääministereistä: Mari Kiviniemi (vas.), Esko Aho, Jyrki Katainen, Sanna Marin ja Antti Rinne.

Jouluviikon katsotuimpien ohjelmien joukkoon kuului Finnpanelin mittauksen mukaan myös Susanna Laineen ja Totti Toivosen jouluaaton koko päivän kestänyt ohjelma Kuusijuhla, jonka näytti niin ikään YLE TV1.

Moni katsoi jouluaattona myös perinteiseen tapaan Lumiukko-animaatioelokuvan, joka keräsi keskimäärin 671 000 katsojaa.

Jouluviikon kymmenen katsotuimman ohjelman joukkoon ylsi myös alkuviikolta A-Studio, jonka katsoi keskimäärin 738 000 katsojaa.

Viikon kymmenestä katsotuimmasta yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat Ylen lähetyksiä. Kymmenenneksi katsotuin oli MTV3:n Kymmenen uutiset.

Neloselta ei 50 katsotuimman lähetyksen joukossa ollut yhtään ohjelmaa.

Isossa-Britanniassa jouluperinteisiin kuuluu katsoa televisiosta Kuningatar Elisabetin joulutervehdys, joka keräsi vajaa yhdeksän miljoonaa katsojaa joulupäivänä, kertoo BBC.

Puheessaan 95-vuotias kuningatar puhui lämpimästi tänä vuonna kuolleesta aviomiehestään Prinssi Philipistä Edinburghin herttuasta. Hän aloitti joulutervehdyksensä otteella puheesta, jonka piti aviomiehelleen 50-vuotishääpäivänä vuonna 1997

Joulupuhetta on kuvattu medioissa koskettavaksi ja poikkeuksellisen henkilökohtaiseksi.

”Joulu saattaa olla vaikeaa aikaa niille, jotka ovat menettäneet rakkaimpansa, tänä vuonna erityisesti ymmärrän miksi”, kuningatar sanoi.