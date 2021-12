Hämähäkkimieselokuva oli joulun katsotuin Suomessa.

MJ (Zendaya) ja Hämähäkkimies (Tom Holland) Spider-Man: No Way Home -elokuvassa.

Supersankarielokuva Spider-Man: No Way Home on kerännyt jo miljardin dollarin (n. 884 miljoonaa euroa) maailmanlaajuiset lipunmyyntitulot, elokuvastudio Sony Pictures ilmoitti tapaninpäivänä. Elokuva sai ensi-iltansa Los Angelesissa 13. joulukuuta, ja sen teatteriensi-illat olivat eri maissa 15.–17. joulukuuta, joten sillä kesti vain hieman alle kaksi viikkoa – Sonyn mukaan 12 päivää – kivuta lipputulojen miljardiluokkaan.

CNN:n mukaan No Way Home onkin kolmanneksi nopeimmin miljardin dollarin myynnin saavuttanut elokuva, edellään vain vuonna 2019 julkaistut supersankarielokuvat Avengers: Endgame (viisi päivää) ja Avengers: Infinity War (11 päivää). Ennen No Way Homea miljardimyynnin saavutti edellisen kerran Star Wars: The Rise of Skywalker, joka julkaistiin joulukuussa 2019. Näin ollen No Way Home on koronapandemia-ajan parhaiten menestynyt elokuva.

Suomen elokuvasäätiön mukaan No Way Home oli joulun katsotuin elokuva Suomessa. Sen kävi viikonlopun aikana katsomassa 11 960 katsojaa. Suomessa elokuva tuli ensi-iltaan keskiviikkona 15. joulukuuta, ja sen on Suomessa toistaiseksi nähnyt 120 561 katsojaa.

Toiseksi katsotuin elokuva jouluviikonloppuna Suomessa oli The Matrix Resurrections (7 464 katsojaa), kolmanneksi katsotuin Sing 2 (4 141 katsojaa). Kumpikin niistä tuli ensi-iltaan jouluviikolla, Sing 2 keskiviikkona 22. joulukuuta ja The Matrix Resurrections lauantaina 25. joulukuuta.

Tyypillisesti Suomessa elokuvateatterit ovat kiinni jouluaattona, ja joulupäivänäkin kävijämäärät ovat vielä maltillisia, kertoo Suomen elokuvasäätiön tilastointi- ja tutkimusasiantuntija Petri Peltonen. Hänen mukaansa kuitenkin tapaninpäivänä elokuvakäynnit tyypillisesti vilkastuvat ja välipäivät ovat suosittuja elokuvapäiviä. Tänä vuonna välipäivien elokuvakäynnit menetetään esimerkiksi Uudellamaalla, jossa aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuudet sisätiloissa 28. joulukuuta alkaen.

Myös varsinaisten joulunajan päivien eli joulu- ja tapaninpäivän suosituimmat elokuvat saivat Suomessa huomattavan paljon enemmän katsojia vuonna 2019, ennen koronaviruspandemiaa: Petri Peltosen mukaan tuolloin Frozen 2 -elokuvaa kävi katsomassa noin 78 000 katsojaa ja Star Wars: The Rise of Skywalkeria noin 35 000 katsojaa.