Suomessa on perinteisesti luotettu vieraskielisien ohjelmien tekstitykseen, mutta jatkossa tarjolla on dubbauksiakin.

Meryl Streep näyttelee presidentti Janie Orleania elokuvassa Don’t Look Up.

Netflixin uusi Don’t Look Up -elokuva tarjoaa suomalaiskatsojillekin elokuvakokemuksen, jollainen on maailmalla paljon yleisempi kuin täällä. Sitä on nimittäin mahdollista katsoa suomeksi dubattuna, eli sen puheosuuksista on äänitetty jälkeenpäin suomenkieliset versiot.

Näin siis esimerkiksi elokuvassa näyttelevien Leonardo DiCaprion ja Meryl Streepin repliikit kuullaan suomeksi.

Monessa Euroopan ja Amerikan maassa vieraskielisten elokuvien ja ohjelmien dubbaus maan omalle kielelle on tavallista, mutta Suomessa ne on yleensä tekstitetty. Poikkeuksena ovat olleet lastenohjelmat ja -elokuvat, jotka on usein dubattu suomeksi, jotta lukutaidottomat lapsetkin voisivat nauttia niistä helpommin.

Nyt jotkin Netflixin aikuisille tarkoitetut ohjelmat kuitenkin ovat myös saatavilla suomeksi dubattuna. Don’t Look Upin lisäksi esimerkiksi Eurovision Song Contest: Story of Fire Sagasta on tarjolla suomenkielinen versio.

Netflixin Pohjoismaiden tiedottaja Pernilla Forsman kertoo, että dubbausta on tarjolla jatkossakin.

”Etsimme jatkuvasti uusia tapoja auttaaksemme asiakkaitamme löytämään ohjelmia joista luulemme heidän pitävän, riippumatta heidän kotimaastaan tai kielestään. Sitä mukaa kuin dubbauksen laatu paranee, tarjoamme dubattuja versioita joistakin ohjelmistamme. Jos asiakkaamme eivät halua katsoa dubattuja ohjelmia, he voivat helposti säätää kieliasetuksiaan ja palauttaa alkuperäiset asetuksensa”, Forsman kirjoittaa sähköpostissa.

Suomenkielinen dubbaustoiminta on kuitenkin vielä melko pienimuotoista suurempiin kielialueisiin verrattuna.

Esimerkiksi Don’t Look Upista on tehty useita espanjankielisiä dubbauksia: yleisempi latinalaisamerikkalainen versio sekä tarkemmin kohdennetut versiot argentiinalaisille, espanjalaisille ja meksikolaisille katsojille.