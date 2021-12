Tammikuun lockdownissa on aikaa katsoa televisiosarjoja, ja onneksi niitä riittää uudisraivaajakuvauksesta geenimanipulaation pohdintaan ja monenlaisiin ihmissuhdesoppiin.

Spy City, Amazon Prime Video 7.1.

On vuosi 1961. Virantoimituksesta pidätetty brittivakooja Fielding Scott (Dominic Cooper) saa uuden tilaisuuden ja komennuksen Berliinin. Siellä häntä odottavat kaunaa kantava pomo (Adrian Lukis) sekä agenttikollegat Ranskasta (Romane Portail) ja Yhdysvalloista (Seumas Sargent), joiden kanssa Scott alkaa junailla itäsaksalaisen tieteilijän loikkausta länteen. Hanke ei tietenkään suju suunnitelmien mukaan.

Brittivakooja Fielding Scott (Dominic Cooper) lähetetään komennukselle kylmän sodan ajan Berliiniin.

Mieheni vaimo, TV1 9.1. ja Yle Areena 7.1.

Juuli Niemen käsikirjoittamaa ja Inari Niemen ohjaamaa sarjaa kutsutaan lempeäksi, vaikka sen aiheena on kaksoiselämä. Liikemies Ahti Kariluoto (Kristo Salminen) saa Tallinnan-laivalla sairauskohtauksen, ja kuolema saattaa yhteen hänen kaksi toisilleen tuntematonta vaimoaan, suomalaisen Katrin (Pirjo Lonka) ja virolais-suomalaisen Evelinin (Sara Soulié). Miten suhtautua ihmiseen, joka on muistutus petoksesta mutta myös ainoa kohtalotoveri, draamasarja kysyy.

Katri (Pirjo Lonka, vas.) ja Evelin (Sara Soulié, oik.) saavat järkytyksekseen tietää, että heillä on yhteinen aviomies. Aleksi (Bruno Baer) ja Aile (Ella Kangas) ovat tuoreet sisarpuolet.

Showtrial – julkinen tuomio, TV1 9.1. ja Areena jo nyt

Brittiläinen oikeussalidraama seuraa tapahtumia vuoroin syyttäjän, vuoroin puolustuksen näkökulmasta. Köyhän yksinhuoltajaäidin tytär Hannah Ellis (Abra Thompson) on kadonnut opiskelijajuhlien jälkeen, ja poliisi epäilee kuuluisan perheen tyttären Talitha Campbellin (Céline Buckens) sekaantuneen asiaan. Mutta onko ylimielinen ja hemmoteltu Talitha syyllinen vai vain sopiva syntipukki?

Céline Buckens (vas.) on Talitha Campbell ja Tracy Ifeachor hänen puolustusasianajajansa Cleo Roberts.

1883, Paramount+ 10.1.

Yellowstone-sarja esitteli meille montanalaisen Duttonin maanomistajasuvun. Sen, miten Duttonit aikoinaan Montanaan päätyivät, kertoo draamasarja 1883. Kovapintainen Shea Brennan (Sam Elliott) johdattaa uudisraivaajajoukkoa läpi preerian kohti parempaa elämää. Mukana ovat Yellowstone-sarjan John Duttonin isoisovanhemmat James ja Margaret Dutton (Tim McGraw ja Faith Hill) lapsineen.

Tim McGraw näyttelee James Duttonia, Yellowstone-sarjan John Duttonin isoisoisää.

Kämppikset, C More 13.1.

Marika Kuortin ja Kaisa Kuikkaniemen käsikirjoittamassa ja Kuorttin ohjaamassa draamakomediassa isoisä (Pertti Sveholm) ja tyttärentytär (Thelma Siberg) keräävät ystävänsä – sekä vanhat että nuoret – asumaan yhdessä kommuuniin. Sukupolvien törmäyksiltä ei vältytä. Sarjan näyttelijäkaarti on komea: muun muassa Eeva Litmanen, Jukka-Pekka Palo, Marja Packalén, Sinikka Sokka ja Kiti Kokkonen.

Isoisän (Pertti Sveholm) ja lapsenlapsen (Thelma Siberg) yhteinen hätävalhe synnyttää erikoisen yhteisön vanhaan kartanoon.

Peacemaker, HBO Max 13.1.

Peacemaker jatkaa DC Comicsin Suicide Squad -elokuvasta tutun Christopher Smithin tarinaa. Omahyväinen Smith (John Cena) on tinkimätön Rauhantekijä, niin tinkimätön, että hoitaa päiviltä kaikki, jotka ovat esteenä hänen päämäärälleen.

Christopher Smithin eli Peacemakerin (John Cena) tarina jatkuu.

Time – sovituksen aika, TV1 19.1. ja Yle Areena 5.1.

Hienoista yhteiskunnallisista teoksistaan tunnetun Jimmy McGovernin käsikirjoittama Time on karu vankiladraama. Oikeamielinen vartija Eric McNally (Stephen Graham) yrittää suojella katuvaa vankia Mark Cobdenia (Sean Bean) väkivaltaisessa ympäristössä parhaansa mukaan, mutta joutuu lopulta vaikean päätöksen eteen.

Entinen opettaja Mark Cobden (Sean Bean, vas.) joutui vankilaan kuolemaan johtaneen auto-onnettomuuden vuoksi ja katuu tekoaan syvästi. Vartija Eric McNally (Stephen Graham) yrittää olla tukena.

As We See It, Amazon Prime Video 21.1.

As We See It perustuu israelilaissarjaan – ja sehän lupaa aikaisempien kokemusten perusteella pelkkää hyvää. Draamakomedian päähenkilöt, kolme kaksikymppistä kämppistä Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) ja Violet (Sue Ann Pien), ovat autismin kirjolla, ja se tuo omat mausteensa arkeen ja ihmissuhteisiin.

Harrison (Albert Rutecki, vas.), Jack (Rick Glassman) ja Violet (Sue Ann Pien) ovat kämppiksiä.

Rakkauden lumo, TV1 ja Yle Areena 24.1.

Nancy Mitfordin romaanista tehty draamakomedia kertoo serkuksista 1920-luvun Englannissa. Siinä missä Linda (Lily James) haaveilee suuresta rakkaudesta ja seikkailuista maailmalla, Fanny (Emily Beecham) etsii vakautta ja turvaa. Lindan ankaraa isää näyttelee Dominic West ja haihattelevaa sarjarakastuja-äitiä sarjan ohjaaja Emily Mortimer.

Linda (Lily James) haluaa nauttia elämästä 1920-luvun seurapiireissä.

The Gilded Age, HBO Max 25.1.

Downton Abbeyn, Belgravian ja The English Gamen jälkeen Julian Fellowes käänsi katseensa teollistumisen ajan Yhdysvaltoihin. Isänsä kuoltua nuori Marian Brook (Louisa Jacobson) muuttaa vuonna 1882 Pennsylvaniasta New Yorkiin varakkaiden tätiensä huomaan ja joutuu maailmaan, jossa vanha ja uusi raha sekä mennyt ja moderni aika kiistelevät. Sopeutumisessa häntä auttaa uusi ystävä, kunnianhimoinen kirjailija Peggy Scott (Deneé Benton).

Marian Brook (Louisa Jacobson, vas.) ja Peggy Scott (Deneé Benton) ystävystyvät New Yorkissa vuonna 1882.

Chosen, Netflix 27.1.

Tanskalaisen The Rain -sarjan tekijöiden uutuudessa on siinäkin kyse teinistä selittämättömien tapahtumien äärellä. 17-vuotiaan Emman (Malaika Mosendane) elämä menee uusiksi, kun hänelle alkaa selvitä pientä kotikylää piinaava salaisuus. Kaiken taustalla on kylään 17 vuotta sitten pudonnut meteoriitti, joka ei taida meteoriitti ollakaan.

17-vuotias Emma (Malaika Mosendane) on tanskalaisen Chosen-sarjan päähenkilö.

Jälkeläiset, Elisa Viihde Viaplay 30.1.

Lähitulevaisuuteen sijoittuvan suomalais-tanskalaisen trillerin teema on geenimanipulaatio. Mystisistä kroonisista kivuista kärsivän Livin (Nika Savolainen) dna-näyte varastetaan biopankista, ja yhtäkkiä hän alkaa kiinnostaa sekä tietoturvallisuusagentti Markus Volfia (Elmer Bäck) että biotiedeyhtiötä johtavia vallanhaluisia sisaruksia (Matleena Kuusniemi ja Antti Virmavirta). Onko Liv ihmiskunnan suurin uhka vai toivo? Helsingissä ja Islannissa kuvatun sarjan ovat käsikirjoittaneet Minna Panjanen ja Valeria Richter. Ohjaus on Akseli Tuomivaaran.