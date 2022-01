Brian May, Freddie Mercury, Marvin Gaye, Dolly Parton, David Bowie, Robert Plant, Jimmy Page, Billie Holiday, John Lennon, Kate Bush, Bob Dylan.

Yli 70 hengen asiantuntijaraati on äänestänyt HS:n kyselyssä mielestään maailman parhaita lauluja. Listalle nousi odotettuja klassikoita, suomalaisia merkkiteoksia ja muutamia yllättäjiä.

Mikä on maailman paras laulu?

Todennäköisesti kansainvälisesti tunnetuin pyrkimys vastata tähän kysymykseen on arvostetun musiikkilehden Rolling Stonen tekemä ”The 500 Greatest Songs of All Time” -listaus, eli lista ”500:sta kaikkien aikojen parhaasta laulusta”. Listaus syntyi mittavalla, yli 250:lle musiikkialan asiantuntijalle tehdyllä kyselyllä. Vastaamassa olivat niin muusikot, musiikkialan vaikuttajat kuin musiikkitoimittajatkin.