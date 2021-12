”Tällä hetkellä tämä on vain varautumistoimenpide”, teatterinjohtaja Kari Arffman kertoo.

Helsingin kaupunginteatteri ilmoittaa aloittavansa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut koronaviruspandemian aiheuttamien tulonmenetysten vuoksi.

Teatterin lähettämän tiedotteen mukaan syynä ovat vuoden 2021 kevään esitysten perumiset sekä syksyn yleisörajoitukset, joiden vuoksi esityksiä voitiin järjestää vain vajaille saleille. Tiistaina 28. joulukuuta alkanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettama sisätilojen yleisötapahtumien kolmeviikkoinen kielto vaikeuttaa tilannetta edelleen.

”Tällä hetkellä tämä on vain varautumistoimenpide, koska tällä hetkellä kukaan ei osaa arvioida, kauanko nämä sulut kestävät ja mitkä niiden seuraukset teatterin taloudelle ovat”, teatterinjohtaja Kari Arffman kertoo puhelimitse.

”Korostan, että meillä on niin hyvä yhteys henkilöstön edustajien kanssa, että avoimuuden nimissä työyhteisön sisällä on järkevämpi aloittaa neuvottelut saman tien, jotta meillä on sama tilannekuva kaikilla. Sitten voidaan tehdä päätöksiä, kun nähdään mihin tilanne etenee. Tietysti yritämme mahdollisimman vähillä toimenpiteillä selvitä tästä tilanteesta. Ensimmäiseksi pyritään järjestelemään uudelleen vapaapäiviä ja työpäiviä, jotta vältyttäisiin muilta toimenpiteiltä.”

Arffmanin mukaan tilannetta vaikeuttaa epävarmuus paitsi tautitilanteen kehittymisen suhteen, myös koronapassin käyttömahdollisuuksien suhteen.

”Ei ole tietoa, tuleeko koronapassin ehtoihin jotakin muutoksia liittyen kolmansiin rokotuksiin, ja minkälaisella aikataululla sitä aiotaan ottaa takaisin käyttöön.”

Tämänhetkinen yleisötapahtumien kielto on Etelä-Suomessa voimassa kolme viikkoa, eli 17. tammikuuta saakka.

”Tässä tietysti jännittää se, että seuraavat ensi-iltamme ovat tammi–helmikuussa. Jos tammi–helmikuun vaihteessa ei päästä esittämään, niin alkaa säätö ensi-iltojen siirtämisen suhteen”, Kari Arffman sanoo.

Helsingin kaupunginteatterissa on noin 240 kuukausipalkkaista työntekijää ja heidän lisäkseen tilapäistä henkilökuntaa noin 100 työntekijää. Edelliset yt-neuvottelut käytiin marras-joulukuussa 2020, ja sen seurauksena koko henkilökunta lomautettiin kuukaudeksi keväällä 2021.