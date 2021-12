Radion sinfoniaorkesterin konsertteja Lotta Emanuelsson on selostanut noin kymmenen vuotta. ”Selostus ei koskaan saa olla etualalla”, hän sanoo.

Uudenvuodenpäivänä TV1:ssä kello 12.30 käynnistyy jälleen kerran Wienin filharmonikoiden konsertti Musiikin ystävien Kultaisesta salista. Suomessa konserttilähetyksen selostaa Lotta Emanuelsson, joka vuonna 2019 peri tehtävän sitä vuosikymmenten ajan hoitaneelta Antero Karttuselta.

Emanuelsson on koulutukseltaan pianisti, ja hän on työskennellyt Ylellä toimittajana useamman vuoden ajan. Radion sinfoniaorkesterin konsertteja Emanuelsson on selostanut noin kymmenen vuotta.

”Normaaliin konserttiselostukseen valmistautuessani tutustun teoksiin, käyn kuuntelemassa harjoituksia ja tapaan kapellimestarin tai solistin”, hän kertoo.

Wienin filharmonikoiden konsertti on kuitenkin monin tavoin poikkeuksellinen selostustehtävä. Emanuelsson saa Wienistä etukäteen käsikirjoituksen, josta selviää, kuinka pitkiä spiikit tulevat olemaan ja missä kohdissa niille on tilaa. ”Yleensä konserteissa mentäisiin sen mukaan, miten konsertti etenee ja miten paljon kappaleille aplodeerataan.”

Wienin filharmonikoiden konsertissa kappaleiden välit ovat hyvin tiiviitä.

”En tiedä, johtuuko se siitä, että se on heidän tapansa, vai siitä, että konsertissa on useita lyhyitä kappaleita, joiden välit saattavat olla vain 20 sekunnin mittaisia”, Emanuelsson pohtii.

”Wienissä ei myöskään jäädä aplodeeraamaan minuuttitolkulla.”

Myös tietyt perinteet on selostuksessa otettava huomioon. ”Suomalaiselle katsojalle ei välttämättä ole selvää, mikä on ranskalainen polkka ja mikä galoppi, ja siksi termejä pitää hieman selittää.”

Itse selostusta tehdessään Emanuelsson ei tarvitse mukaansa kuin vesilasin. Kahden ja puolen tunnin mittainen lähetys kuluu hänen mukaansa valtavan nopeasti.

Selostajan huomio ei tiiviissä konsertissa saa herpaantua. Musiikkia ei pidä jäädä kuuntelemaan liikaa, koska selostajan ei pidä esimerkiksi liikuttua kuulemastaan. ”Siksi pidän kenraaliharjoituksissa käymisestä,” Emanuelsson sanoo. ”Siellä voin keskittyä pelkästään musiikkiin.”

Emanuelsson tietää Strauss-konsertin olevan monelle suomalaiselle osa vuodenvaihteen perinteitä. ”On olemassa instituutioita, jotka yrittävät aktiivisesti uudistua, mutta tämä konsertti ei ole sellainen. Tämän tradition idea on, että se ei muutu.”

Selostajan vaihdoskin pyrittiin tekemään hienovaraisesti niin, että Emanuelsson selosti ensimmäisen konserttinsa yhdessä Antero Karttusen kanssa.

”Haluaisin omassa työssäni säilyttää Anterolta sen ystävällisyyden ja rauhallisuuden, jolla hän tätä selostusta teki, koska selostus ei koskaan saa olla etualalla.”

