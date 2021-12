Skavlania on tehty vuodesta 2009 lähtien. Vieraana on pistäytynyt superstaroja Adelesta Bill Gatesiin.

Pohjoismaiden suosituimmasta talk show’sta, norjalaisen Fredrik Skavlanin vetämästä ruotsalaisesta Skavlanista on jäänyt mielikuva suurten, kansainvälisten starojen kyläilypaikkana. Onhan ohjelmassa vieraillut vuosien aikana ulkomaan elävää Adelesta Bill Gatesiin.

Valtaosa vieraista on kuitenkin ruotsalaisia, kuten kokoelmajakso Best of Skavlan paljastaa. Tammikuusta 2009 pyörinyt ohjelma onkin ollut mitä oivallisin ikkuna ruotsalaiseen yhteiskuntaan, politiikkaan ja kulttuurielämään. 3. joulukuuta nähtiin Skavlanin viimeinen jakso. Sen vieraana oli muun muassa Ruotsin ensimmäinen naispääministeri Magdalena Andersson.

Pakko se on silti myöntää, että maailmantähdet ovat ohjelman suola. Heitä on mahtunut mukaan tuoreimmallakin kaudella mukaan runsaasti.

Pohjoismaisessa keskusteluohjelmassa se on edelleen poikkeuksellista.

Parhaat palat -tyyliin pätkityssä ohjelmassa ei tietenkään pääse uppoutumaan keskusteluihin alusta loppuun, mutta herkullisia tarinoita kuuntelee täsmäversioinakin.

Katsoja on pelkkänä korvana, kun brittikoomikko Stephen Fry paljastaa, miksi eräs tietty solmio muistuttaa häntä Andy Warholista, ja kun seikkailuohjelmistaan tunnettu brittiläinen eräjormaekspertti Bear Grylls kertoo, kuinka ripuli iski kesken kalliokiipeilyn.

