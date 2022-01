Netflixin komediaspesiaali repii huumoria synkästä vuodesta 2021, mutta satiiri jää hymähtelyasteelle, koska monet sen vitseistä on jo kerrottu

Death to 2021 -ohjelman ilmeisin vaikeus on ollut tuoreiden näkökulmien löytämisessä.

Tracey Ullman tekee ajankohtaissatiirin terävimmän roolin. Hän on amerikkalainen, äärikonservatiiviyleisöjä kosiskeleva tv-juontaja Madison Madison, joka piehtaroi salaliittoteorioissa.

Mitä jäi käteen vuodesta 2021? Surua ja murhetta, riitaa ja eripuraa. Ainakin jos on uskominen Netflixin ajankohtaissatiiria Death to 2021.

Vuosi sitten komediaspesiaalin vitseissä jyräsivät pandemia ja Trump vastaan Biden -kisa. Samasta kaivosta ammennetaan edelleen, tosin presidenttikilpa on vaihtunut yleisempään demokraattien ja republikaanien väliseen nokitteluun. Koronapandemiassa revitään huumoria varsinkin rokotekriittisyydestä.

Ben Caudell on korvannut pääkäsikirjoittajana Charlie Brookerin. Molempien tausta on brittikomediassa, joten huumorissa on sama, amerikkalaisia piikittelevä sävy. Osansa saa etenkin konservatiivinen Yhdysvallat.

Tästä huolimatta aiheet ovat globaalisti koskettaneita, joten katsoja pysyy kärryillä niin rapakon takana kuin vaikkapa täällä Suomessa.

Vuoden tapahtumia kelaa läpi kommentaattorijoukko, joka on kokoelma ajan henkeen sopivia karikatyyrejä: muiden muassa Hugh Grant itsekeskeisenä brittipatuna, Lucy Liu kaiken nähneenä journalistina, Joe Keery someinfluensserina ja Stockard Channing sarkasmiinsa tukehtuvana kulttuurikriitikkona.

Mukana on myös teknologiagurua, korona-asiantuntijaa ja jostain syystä kaksi nuorta ja naiivia kotiäitiä. Hahmojen viimeinen sparraus ei olisi ollut pahitteeksi.

Kokonaisen vuoden tapahtumat yhteen kokoavan ajankohtaissatiirin ilmeisin vaikeus on tuoreiden näkökulmien löytämisessä. Siihen kompastuu myös Death to 2021. Moneen kertaan puiduista aiheista pitäisi keksiä teräviä vitsejä, joita ei ole jo lauottu. Samalla olisi hylättävä varman päälle pelaaminen ja uskaltauduttava poliittisen korrektiuden tuolle puolen.

Caudellin ohjaksissa räväkkä satiiri jää ikävästi puolitiehen. Juuri hymähtelyä kummempaa reaktiota ei huumori herätä.

Osuvimmissa sketseissä loistaa koomikko Tracey Ullman. Hänen esittämänsä amerikkalainen, äärikonservatiiviyleisöjä kosiskeleva tv-juontaja on riemastuttavan röyhkeästi paisuteltu. Hahmo piehtaroi salaliittoteorioissa ja kosiskelee rokotevastustajia toinen toistaan älyttömämmillä argumenteilla. Yliampuvuudestaan huolimatta hahmo voisi aivan hyvin olla todellinen, ja juuri se toimii.

Väsyneintä puolta edustavat koukkaukset populaarikulttuurin puolelle. Kuinka ollakaan, vuoden muistettavimpien hetkien joukkoon ovat valikoituneet väkivallallaan kohauttanut sarja Squid Game ja dokumenttielokuva Seaspiracy, joista molemmat ovat tietysti Netflixin omia tuotantoja.

Death to 2021, Netflix.